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提升孩子的语言表达能力

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2018-10-27 11:14:01

亲爱的家人们，大家早上好。我是今天的主讲老师知仁，感谢大家如约守候在育儿大讲堂。我们送走2015，期待并迎来2016年，祝愿大家在新的一年里，在蒙养文化平台上，学习并运用到更多健康的养生理念，拥有知足常足的财富心态，迈着与孩子一起成长的静待花开的脚步，长养关爱父母长辈孝敬心，拥有幸福美满的人生。

 

生活处处有经典，经典处处显生活。就让我们的《活学活用的经典智慧》开启2016新年第一节课，同时，从今天开始，这个课程每周一都会与大家在育儿大讲堂见面。希望大家在学习的过程中，多参与互动，活跃自己的思维，提升自己的语言表达能力。

 

有不少家长朋友常说：“我有关注群里的学习，但是我不知道要说什么，我不会说话。”大家有没有存在这样的情况呢？

 

我们人跟人言谈的互动很多，但讲话要不要学？说话是不是我们与生俱来的能力呢？孩子从出生到牙牙学语，再到一字一句的表达，这就是一个学习的过程。所以说，讲话是要学习的。那我们有没有学过讲话？没有！

 

有人说，讲话谁不会！那大家要不要上来试试看？其实多磨炼就好。所以，我们在学习的过程当中，跟着课堂的节奏走，适当地互动，这个互动就相当于我们说话。多互动，多磨炼。

 

除了我们平时多读高能量的书，提升自己语言表达的能力外，在日常语言表达中，有12个字也是需要我们去遵守的表达基本原则。那就是今天我们要学习的《弟子规》里的12个字：“凡道字，重且舒，勿急疾，勿模糊。”

 

这是说，我们讲话吐字要有力而清楚，说话不可以太急，要缓缓道来，讲得很舒畅、很放松，每个字都吐得清清楚楚，让听的人听得很清楚很舒服。

 

我们对孩子，从小要帮助他养成说话吐字清楚的习惯，我们自己也要学说话，也要懂得话要慢慢说。特别是在大庭广众之下，比如上课、演讲等等，不可以讲得太快，更不能吐字不清，这样都会让听众听不清楚、听得费劲。

 

说话的语气能帮助我们提起正气，如果讲话声音太小，让人听起来会觉得很累，一方面可能是心里正气不足，另一方面也可能是身体有疾病，如果是这样就要好好地去治疗。讲话有刚柔并济之气，自然体现出内心的浩然正气，体现出大度。

 

心理学家认为，声音决定了一个人38%的第一印象。当我们看不到一个人的时候，音质、音调、语速的变化和表达能力决定这个人说话可信度的85%

 

声音由体内器官发出，反映着人体的很多状态，如情绪、情感、年龄、健康状态、喜好等等。声音是身体最美的旋律，它自然天成，魅力持久，而且可以在后天的努力之下越来越美。

 

要使我们的孩子成为一个富有魅力的人，我们就需要从小给予孩子声音、语气等方面的训练。

 

首先，一定要说普通话。

 

语言作为交际的工具和信息载体，具有很强的社会性。普通话从56个民族语言中选为全国通用语言，在电视广播媒体中、正式的会议社交场合普遍使用，有很强的语言魅力和依赖度。一个人不会说普通话，会限制自己的学习、交流、事业发展。

 

一个朋友的儿子，是从小跟着爷爷奶奶生活的留守儿童，说着一口流利山东荷泽方言，孩子四年级的时候随母亲回到了南方的外婆家，并在当地上学，但是孩子上了一个月，死活不肯去学校了。为什么？因为同学们笑话他那一口方言。这件事給孩子的心灵带来的创伤是我们难以完全体会的。

 

普通话不仅是人数精神文明的一个方面，更是人与人之间交流思想、沟通情感、探讨理论的重要渠道。说好普通话，更是人类进步、素质提升的表现，它能促进人们文明交往，增进和谐交流。现代社会的孩子更要努力学好普通话。

 

从小生活在农村，特别是生长在偏远山区的孩子们来说，更需要学好普通话。在座的我们很多人也是从农村里走出来，来城市里打拼，我们能体会到以前不会说普通话，所以刚来到大城市和别人交流很不方便，别人讲话时常听不懂，我们说话别人也听不懂，有时还闹笑话。如果和别人不能正常交流，我们的心理有一种怕怕的感觉，不敢说话了。

 

那么我们的孩子呢？如果因条件所限仍在农村里生活，身边难以接触到普通话，就会想到那就把孩子送去幼儿园吧，但很多村里、镇上幼儿园的老师教学都还夹着方言呢。我们又如何让孩子学习普通话呢？

 

这一点不难，蒙养提出的“早教三印刻”理念之一语音印刻，即让孩子听、跟读标准的普通话。不管我们生活在哪个角落，不管父母们的普通话如何，甚至满口方言，只要有了一个跟读的播放器，每天两遍让孩子听和跟读、指读，在孩子学习语言的敏感期里，这是非常容易让孩子说一口流利的普通话的，正常交流不成问题。

 

其次，讲话的声音要根据场合。

 

人与人之间更多更深的交往总是依赖语言，运用好声音的功能，生活会顺利和愉快很多。声音是一种能量，能影响和作用他人。通过声音，不仅可以感知对方的年龄、性别、职业、相貌，还可以感知性格、思想、情感和态度。

 

所以跟人交往的时候，要情感丰富，态度真诚，切忌言语轻佻、粗俗。比如跟孩子交流，声音要和悦，娓娓道来，增加情感任何和沟通。跟女性交流，声音要柔和，这种轻柔而亲切的声音能传递关怀和温暖。家有千金的父母们多数希望自己的女儿是淑女，能够“一家养女成家求”，

 

那么，淑女是怎样说话的呢？淑女常能轻言细语，不说粗话，且能常随喜赞叹别人，可以吐气如兰，成就贤淑动听之音。要做到这些，必定需要饱读诗书，“腹有诗书气自华”。

 

再次，吐字清楚，不累赘。

 

“言不在多，达意则灵”，讲话言简意赅、张弛有度，能使人不减兴味；语言表达力求简单明了地表达自己的观点和看法，不仅能提高工作效率，还可以体现自己的精明强干。冗长拖沓，不得要领，喋喋不休、啰啰嗦嗦，必定令人生厌。

 

大家知道“超限效应”吗？

 

美国著名作家马克·吐温有一次在教堂听牧师演讲。最初，他觉得牧师讲得很好，使人感动，准备捐款。过了10分钟，牧师还没有讲完，他有些不耐烦了，决定只捐一些零钱。又过了10分钟，牧师还没有讲完，于是他决定1分钱也不捐。等到牧师终于结束了冗长的演讲开始募捐时，马克·吐温由于气愤，不仅未捐钱，还从盘子里偷了2元钱。这种刺激过多、过强和作用时间过久而引起心理极不耐烦或反抗的心理现象，被称之为“超限效应”。

 

“超限效应”在家庭教育中时常发生。如，孩子读国学经典时，一样国学经典读五六分钟，还是比较容易集中注意力的，如果硬要一样读十分钟，孩子就会有些不耐烦了。

 

妈妈们的过度关爱孩子、过度包办孩子的一切，也容易让孩子对我们的说话产生不满的情绪乃至反感讨厌，就会出现“左耳进右耳出”、“你说你的，我做我的”类似的反抗心理和行为，长期下来，不利于孩子的身心健康。

 

最后，选择恰当的语气。

 

同别人谈话时，语气非常重要，同一种意思，同一个出发点，不同的语气，不同的效果。我们要告诉孩子，在与人交谈时，一定要注意使用贴切的语气，如信任的、尊重的、商量的、赞赏的、鼓励的语气等等。恰当的语气，有助于语音的表达，能够提高沟通的效率。

 

说话的语气，也是一个人内心对人对事态度的直接体现。《弟子规》的部分也讲到“尊长前，声要低；低不闻，却非宜”，这也提到了讲话的态度和方法。声调要适中，不可以太大声，不可以太小声。还有“问起对，视勿移”，在对别人讲话的时候眼睛要看对方以示尊重。

 

这些小细节，我们花点功夫去注意、去训练，坚持下来，自然而然就循规蹈矩。

 

蒙养文化在全国各地也陆续开办户外经典诵读活动，我们可以就近参加，当地还没有的，可以自己带着孩子走出户外读经典，孩子通过领读经典、主持活动、才艺表演等方式，也磨炼了孩子，语言表达的胆识胆量就训练出来了。

 

好了，时间关系，我们今天的课程到这里就结束了。感恩大家的陪伴学习。让我们相约下周同一时间，不见不散。

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