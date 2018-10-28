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不要强迫孩子去迎合成人

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2018-10-28 14:56:44

　　首先，我们知道孩子最害怕的事情是什么吗?是的，孩子最害怕的事情就是妈妈不爱他们了。

　　其次，我们知道剥夺一个孩子自信心和自尊心最迅捷有效的办法是什么吗?

　　那就是当着孩子的面夸奖别的孩子如何如何的优秀。

　　是啊，所以教育无小事，事事皆教育!我们多把目光从别人家孩子身上收回来，多放在自己孩子身上，与其让别人的孩子给自己的孩子做榜样，还不如我们自己给孩子多做榜样，是吧?

　　好的，那回到我们今天的课程中，据了解，现在大部分父母都会为了自己的面子而让孩子去迎合自己的需求，我们觉得这样做的对吗?

　　面子真的有那么重要吗?

　　请和我一起学习今天的课程《请不要强迫孩子去迎合成人!》

　　上课之前，我们先看第一则故事。从故事中，我们是否能够得到一丝丝反思?

　　有一个4岁的小女孩，叫做萱萱。父母都觉得，她的性格有些让人捉摸不透，很怪，时而外向时而内向，但是固执、任性是时刻体现的。

　　父母认为从小到大不喜欢主动和人打招呼，不喜欢叫人，没有礼貌。

　　有时候，父母甚至当着萱萱的面说：“你这么怎么不懂得礼貌呢?”

　　我们有这样强迫过自己的孩子叫人吗?我们都认为主动叫人的孩子就礼貌了，是吧?

　　看看这个4岁的孩子，就这样无缘无故的被扣上“没有礼貌”的标签，到底好吗?

　　其实，一个4岁的孩子不愿意跟人打招呼是很正常的。

　　成年人要求她“有礼貌”，但这是成年人的一厢情愿，这种“礼貌”在孩子看来是难以理解的。

　　我们越强求她，孩子会越反感。

　　那培养孩子有礼貌，最有效的手段是什么呢?

　　最有效的手段就是不在于督促孩子“叫人”，给家长挣面子，而在于平日里家长待人(包括对待孩子)的态度是否做到尊重、平等、有礼，通过这种点滴的以身作则来影响孩子。

　　大家明白了吗?

　　好，我们接着看第二则故事。

　　父母起初以为萱萱是认生，但后来发现叫与不叫完全看她的心情，唯有和她5岁的小表哥腾腾在一起的时候，情况完全不同。

　　因为父母认为她的小表哥很懂事很有礼貌。腾腾叫人的时候她也会叫人了，腾腾让父母抱的时候，她也会让我们抱，腾腾玩什么的时候她也会争着要玩。

　　例如腾腾拿着相机给大家拍照，父母就很高兴地摆姿势，拍好后腾腾会给父母看效果，这个时候萱萱就会争着抢相机，若是不给就会非常委屈地哭，跟她讲“等哥哥拍好后给你好不好。

　　可结果就是不可以，她若是要的东西必须马上拿到，若没有就会又哭又闹。

　　给了她之后她会去拍，但是完全不给被拍的人看效果，好像怕被抢走相机的感觉，她只会拿着给父母看一眼，然后自顾自地拍。

　　看到这里，大家有没觉得，萱萱模仿表哥腾腾，会让我们感到莫名其妙。对吧?

　　其实，这也是她对父母态度的一种正常反应。从故事中，我们都能看得出来，父母都觉得腾腾懂事、听话、可爱，可能将萱萱跟腾腾相比，对她表现出诸多不满，甚至号召她向表哥学习、看齐。

　　可怜的小姑娘，并不能理解她做错了什么，但是却能感受到父母偏向腾腾。

　　于是，在她有限的思维里，能够讨得父母欢心的最直接手段就是模仿表哥的一切行为!

　　表哥叫人，她也叫;表哥要抱，她也要;表哥拍照，她也拍，等等。

　　但是即便这样做，仍然不能让父母满意，因为她的行为没有完全符合父母的期待，父母还是要批评她。

　　比如她并不理解拍照后给父母看的重要性，在她看来，已经给父母看一眼了，还不够吗?

　　为什么腾腾能够痛快地拿到相机，父母高兴地摆姿势，而她想拿到相机就这么艰难困苦呢?

　　即便拿到了，父母还是不让她尽兴地玩儿。无论她怎样努力，都不能让父母对她的态度像对腾腾那样好。

　　小姑娘真的糊涂了，她好绝望哦!怎样才能让父母对她高兴呢?怎样才能获取父母的关注呢?

　　既然“好”的行为(模仿表哥)不能达到目的，那么干脆标新立异吧，父母让她干吗，她偏不干吗，父母不让她干吗，她偏去做!

　　把父母气坏了，父母知道她的厉害了吧。不管父母骂她也好，打她也好，反正她得到关注啦!

　　其实，大家知道吗?一个不能得到足够关注的孩子，的确会花费很多精力去获取成年人的关注，不管这关注是正面的还是负面的。

　　孩子每天的心思就是想尽办法去讨好她的父母，而没其他精力去发展自我的空间。这样发展下去，孩子还独立，自信吗?

　　完全没有，对吧?

　　二则故事讲完了，我们觉得是不是通篇都是在告这个孩子的状?

　　故事中给她贴了好多负面标签：“很怪、固执、任性、没有礼貌、自己没有思想、一味的任性、让我头疼、逆反。。。。。”

　　让我们感觉父母好像很讨厌她。而孩子整天处于不理解她、不接纳她、不容忍她的环境里，被压抑得只有通过哭闹来发泄自己，这哭闹难道不是正常的吗?

　　是的，我们相信父母都很爱她，可是大家有没感觉故事中的父母似乎不太明白该怎样去爱一个“固执、任性、逆反”的孩子。

　　反而更喜欢爱一个像腾腾那样“懂事、听话、有礼貌”的孩子非常容易。

　　当然，谁都喜欢驯服的小宠物，然而，孩子不是宠物，而是独立的人。

　　如果我们仅仅在他们听话的时候爱他们，在他们“逆反”的时候感到头疼、厌烦，一门心思想去“引导、教育、改变”他们，那么我们给予他们的就不是真爱，他们也无法建立起坚实的安全感

　　其实，从故事中，我们能看出腾腾和萱萱都没有得到成年人的真爱，他们的安全感都不够牢固。

　　他们只是表现形式不同而已：腾腾察言观色、迎合讨好，萱萱则哭闹执拗、故意作对，在家庭星座中，腾腾占了“乖”孩子的位置，萱萱只有去占“坏”孩子的那个位置。其实，需要引导和国学经典教育的，不是萱萱，而是她身边的成年人。如果父母好好学习了，还会出现以上问题吗?

　　如果全天下的父母都系统读国学经典并结合咱们群里的课程来学习，来教育自己的孩子，咱们的孩子会像萱萱那样吗?如果父母能够平心静气地接纳她，让她做她自己，而不要强迫她去迎合成人;如果父母能够无条件地爱她，多拥抱爱抚她，尊重她，关注她，倾听她，孩子会快活起来的。

　　对吗?其实孩子的任何行为都是正常的，无论他们的行为在我们看来多么荒谬，都是孩子对周围环境的一种正常反应。

　　如果想改变孩子的某些异常行为，必须改变他们所处的环境，只要成人改变了，孩子也会改变的请大家记住：家庭是复印机，父母是原件，孩子是复印件，请问文件出问题了，是机器的问题还是原件的问题呢。

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