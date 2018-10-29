发挥父母在孩子成长中的影响力

生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《国学经典里的教育智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

上一周，我们说到了“孩子的孝心从哪里来”，可以多让孩子体验父母的辛苦，和孩子一起尽孝，尽量自己带孩子，不啃老。

那么，今天的我们要讨论的是哪一句国学经典呢?

《弟子规》里说：亲所好，力为具;亲所恶，谨为去。

这里是讲，父母喜欢的东西，为人子一定要尽心尽力地去帮助父母得到。父母双亲如果是不喜欢，或者是奔过来的一些事情或者东西，不仅包括物质上也包括精神上的，我们都要谨慎地把它去除掉。

父母喜欢的东西很多，衣、食、住、行样样东西，我们只要留意，就能够知道父母的喜好。我们应该帮助父母去得到，去解决，让父母生欢喜心。

那当然，大部分的父母对儿女都没有什么要求，他们都希望儿女好，儿女好就是他们的要求。所以我们真正做到学习好、身体好、品德好，这些就能够让我们父母高兴。

如果我们在道德方面有所亏欠，这是父母不喜欢看到的，或者是我们的学业成绩不够优秀，这也是父母不愿意看到的，我们都应该留心，注意。

“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也;立身行道，扬名于后世，孝之终也。”如果再提升，儿女能够成为一个君子，成为一个圣贤，为世界甚至为后世做出大的贡献，让父母真正荣显。

父母是孩子最近的影响者，孩子常常以父母为最直接的模仿对象，经过多次的模仿，从而形成自己的心理定式和性格特征。

所以，父母赞成的、喜欢的东西，孩子会努力去实现，家长不喜欢的东西，孩子会有所顾忌，即便是孩子进入逆反期，外在形式上他们在反抗父母，但骨子里也没有脱离父母的影响。所以说，有什么样的家长就有什么样的孩子。

有一位普通的妈妈，她收入不高，每个月的工资除去自己和女儿的生活费、书本费等，就没有什么剩余了。但是母女两个的生活质量却一点都不低，女儿走在同学中间，一点都不寒酸。

女儿衣着时尚干净，性格活泼，学习成绩优异，而且知书达理。不知道情况的，还以为这个女孩生在富裕的书香门第。

这位妈妈很要强，丈夫走后，她就下定决心不能让女儿因为失去爸爸而变得可怜兮兮。没有从事过什么家务的她，开始学习缝纫、插花、装饰，几十平方米的小屋在妈妈的努力下，温馨而美丽。

为了省钱，她从市场上买来各种零布头、服装厂淘汰下来的不时兴的衣服，耐心剪裁、拼接，做成沙发套、窗帘、桌布、各种玩具和女儿的衣服。

虽然花不了几个钱，但是却把女儿打扮得小公主一样漂亮。妈妈的工作并不轻松，还要照顾女儿的生活、学习，她只有抓紧晚上的时间做这些针线活。

每天晚上，女儿都是伴着妈妈嗒嗒的缝纫机声或者绣花的背影入睡的。女儿常常想，妈妈太辛苦了，我一定要努力，挣大钱，将来让妈妈过上好日子。

这个孩子在小区里很有名气，被很多家长所喜欢。有的家长在得知女孩的家庭情况时，叹气：“这样差的家庭条件，孩子却这么出类拔萃!咱家的孩子怎么就那么不争气呢?”

有这样困惑的家长大多不懂教育。影响一个孩子成长的，属于硬件范畴的经济条件很重要，但是如果软件上不去，甚至很糟糕，比如父母的素质、品格、人格等很差劲，那么孩子不但不能成才，甚至还可能成为祸害。

孩子的成长，既需要物质上的保证，更需要精神方面的滋养。一个合格的家长，先会把自己“修炼”好了，强大了，才能让正能量自然溢出，影响家庭，滋养孩子。

那么，家长如何发挥自身对孩子的影响力，使得孩子成长为一个德才兼备的人呢?

1.以积极的生活态度影响孩子

有这样一位读经妈妈和我交流，她住在村里，身边没人读经典，她不愿意儿子将来象村里人那样好吃懒做。孩子爸爸农闲也不出去找工，只会玩手机。

孩子的妈妈每天工作到晚上九点进家，儿子总会叫妈妈读经典，但爸爸却常常打击妈妈和儿子，说读书有什么用。

今年母亲节，孩子妈妈说今天晚上买点好菜，叫孩子的爷爷奶奶一起来吃个饭。孩子爸爸怎么说：吃什么吃，我们又不过母亲节。

这位爸爸从小生活在一个什么样的家庭里呢?母亲包办一切，父亲宠爱儿子的家庭里，所以现在儿子对父母讲话只是吼，甚至没有感恩。

一个家庭的经济条件取决于家庭主要成员挣钱的多少。当然，每个人的能力不一样，所以，不同家庭的经济条件存在差别是很正常的。

父母影响孩子的地方在于父母有没有为改善这个家庭的经济状况而努力工作，并不在于父母能力的大小。

比如，有的家长身体不好，但却辛勤工作、省吃俭用养家;有的家长身体很棒，却游手好闲、坑蒙拐骗，有钱就自己花，从不管孩子怎么样。

自然，前一种家长带给孩子的是积极的影响，使得孩子从父母那里学到了无私、负责的态度;后一种家长带给孩子的是消极的影响，孩子不会有正确的人生态度，对父母也不会有感恩。

2.以良好的行为影响孩子

我们总说教育孩子，但当我们自己都出了问题时，这样的教育便存在着种种风险与隐患，我们的一个看似不经意的错误，却很有可能会导致孩子“有样学样”地将这个错误“发扬”下去。

家长每天和孩子生活在一起，家长的言谈举止、做事方法、行为习惯等直接影响孩子。所以，家长要时刻提醒自己不要带给孩子坏的影响。

家长要想让孩子早睡早起，自己就不要白天赖床不起，晚上玩游戏到大半夜。如果家长自己玩着游戏，却催促孩子早点睡觉，孩子心里就会不服气，认为家长不讲道理，时间长了就有反抗意识;

家里来了客人，家长对人家不热情，不好好招待，孩子跟家长学，也就待人不热情，没有礼貌，交际能力就会较差;家长言语粗鲁，说话常带脏字，孩子学大人的做法，与人交谈的时候就会不自觉地冒出几个脏字，影响形象……

有位家长，天天在家里说不让孩子乱扔纸团，搞得屋子很乱。可是在公园里，妈妈随手就把面包袋扔到地上。孩子说：“妈妈，你怎么这么做呢?污染环境呀!”妈妈说：“一会儿有清洁工人来收拾的!”

这位妈妈，你知道吗?你給了孩子双重标准，而孩子现在不知道该怎么做了。

家长要注意自己的每个细小行为，以身作则，才能要求孩子。在餐桌上，自己多吃菜，才能让孩子多吃蔬菜少吃肉;自己勤于锻炼身体，才能要求孩子坚持体育锻炼;自己经常探望父母，才能要求孩子多陪陪爷爷奶奶。

家长严格要求自己，以文明的被人称道的行为习惯影响孩子，孩子就会向着正确的方向发展。

3.以自己的爱心影响孩子

一个人有爱心，才会爱自己、爱别人，才会得到别人的爱。所以，要想自己的孩子一生幸福成长，必须令其有爱别人的能力。培养孩子的爱心，需要父母是个有爱心的人。

《朱子家训》里说：与肩挑贸易，勿占便宜;见穷苦亲邻，须多温恤。兄弟叔侄，需多分润寡。

爱别人，从小事做起。尊敬乡邻，见面微笑示意，邻里有困难，及时伸出援助之手;爱护一草一木和小动物，不随便踩踏小草，不故意折坏路边的枝条，更不虐待小动物。

最重要的是父母要对孩子有爱心，关心孩子的温饱冷暖、喜怒哀乐，孩子享受到父母的爱，内心满足，才会有爱别人的能力。

父母的做法使得孩子潜移默化中具有了爱的感知，孩子想表达爱意的时候，父母耐心地告诉孩子如何爱身边的家人、同学、老师、朋友;如何爱护自己的学习用具;如何爱护自己的生活用品;如何爱护家里的每一件物品。

如果孩子的做法很有爱心，父母就要夸奖孩子一下，让孩子明白自己也是一个有爱心的人，这样做不但可以促进孩子爱他人，更能让孩子因为拥有爱人的能力而自爱。

今天我们学习了“亲所好，力为具;亲所恶，谨为去。”假如父母好的是名，好的是利，这样对于孩子的影响是：孩子也好名好利，一旦孩子养成这个态度，对他一生会有很不好的影响。

我们作父母的所好还要有正确的人生价值观，以积极的生活态度影响孩子，以良好的行为影响孩子，以自己的爱心影响孩子。为人子女，孝心要从点点滴滴去养成。

时间关系，我们今天就讲到这里了。下周四再见。