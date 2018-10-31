从小事起，教孩子做个勤奋的人

《弟子规》说：父母命，行勿懒。这句话的意思是父母对我们的教诲、命令、叫我们做的事情，我们要马上行动，不能偷懒。字面上的意思是教小孩子学习孝道，要从这里养成随顺父母意愿的孝敬心。这是古人对孩子的基本要求，希望孩子具有孝顺的德行。

孝后面是个顺字，孝顺孝顺，顺才能得到孝。如果不顺父母意思，常常跟父母违逆，甚至顶撞，那就不能称为孝。父母叫我们做事，我们能够很迅速地行动，养成这个好习惯，就会一生受益。

到学校里面，能够做到“老师命，行勿懒”。来到单位也能做到“领导命，行勿懒”。成家以后“先生命，行勿懒”，“太太命，行勿懒”。这样的人走到哪里都受人欢迎，最后得到的是幸福快乐的一生。

我们和孩子都要一起遵守圣贤的教诲，这样孩子和我们都有了共通的语言，如此，就能和孩子很好地沟通。

那我们要反思，我们长这么大了，父母命令、父母交代的事，我们有没有行勿懒?我们面对的亲友，答应的事情，最容易食言的是哪件事?是跟谁的事情?

其实是跟最亲的父母，甚至是跟最亲的先生、太太。跟我们最亲，都是对我们的人生最重要、最有恩德的人，结果我们反而很容易对他们不守信，这是什么原因?

因为对客户不守信就没有钱赚，但对父母不守信没有什么利益上的损失，还可以找找借口，“我最近很忙，不好意思，不好意思。”

人人都要自省!我们应该对父母更守信用，这样才是正确的态度;当然对父母守信，应该对一切人都要守信用。今天上完这节课，我们要想想，有没有曾经答应父母的事现在还欠着，那要赶快去做。

但到了今天，似乎已经没有哪个家长把“父母命，行勿懒”当成一回事了。

每个家庭只有一个孩子，真是含在嘴里怕化了，捧在手里怕吓着!家长哪还舍得让孩子洗衣、做饭、收拾房间呢?“这些事妈妈来做，你去学习。”“衣服不用你洗，快去看书吧。”……只要学习好，有才艺，父母就感天谢地了。

孩子如父母所愿地读了重点高中，上了重点大学。此时的父母觉得最光彩，自己的心啊，似乎就松了那么口气。觉得考上了重点，孩子就拥有了美好前程。

但父母们是否想过，这样的孩子在他大学毕业后又如何呢?就能自如地生活吗?就能开创一番事业吗?就能拥有我们预想中的幸福吗?

《现代快报》10月3日载：南京某高校80后博士生黄某因为不做家务，与当大学教师的妻子屡屡发生矛盾，最后起诉离婚，直接导火索是妻子逼迫他饭后刷碗。

湖南一部属高校里，一位母亲，因为女儿生活自理能力差，在28岁的女儿考上硕士后，就办理了病退，去女儿学校陪读。

2010年7月14日，一篇题为《中国政法大学应届生因求职失败流浪街头》的新闻，称中国政法大学的应届毕业生黄某买错车票，流浪南昌街头。

这样典型的高分低能儿的例子不胜枚举。

不知道当今的家长有没有想过，自己的孩子大学毕业后，一旦陷入这样的窘境，将会是怎样一幅欲哭无泪的情景!

远的不说，看看现在自己对上学的孩子是否这样：做个口算，帮孩子检查错题;听写完生字，帮孩子检查错字;做完作业，帮孩子整理书包;偶尔没给装上哪样文具，没带上哪样作业，第二天赶紧给孩子送过去，送去晚了孩子还一肚子的埋怨……

许多家长认为这样做就是负责任，其实这样做容易让孩子产生依赖心理：在生活上，反正我做不好的时候，或者懒得去做的时候，妈妈会帮我做的;做题草草做完，只管完成，不管对错，反正妈妈会帮我检查的。甚至到学校老师检查作业，他还会理直气壮地说：“我妈没给我装进书包!”

家长对孩子无微不至，包办过多，孩子的大脑、身体没有得到充分锻炼，既影响智力发展，也影响孩子的做事能力。这样的溺爱会让孩子丧失自主能力。

孩子不会做事，或者很懒不愿意做事，就会缺少生活体验，不能形成积极的人生态度，遇到一点困难就束手无策、消极沉沦，难以获得幸福人生。

“唯德学，唯才艺。不如人，当自立。”我们养育孩子，不能只顾孩子的学习、才艺，而要让孩子全方位地体验生活，掌握生活技能，这样，才不会使得孩子身体变懒、精神变懒!

1.认清懒惰的危害

懒惰是一切坏习惯滋生的温床。懒惰既是一种不良习惯，也是一种不良性格。现在，它是孩子们学习上的天敌，将来，它是孩子们人生成功路上的拦路虎。

懒惰的孩子不愿意做事，不能孝敬父母;懒惰的孩子不讲卫生;懒惰的孩子，在学习上用功不够，无法取得好成绩;懒惰的孩子不爱劳动，容易好逸恶劳……

懒惰不但影响孩子的人格发展，还限制了孩子的社交能力。所以说，懒惰的孩子肯定没出息。很多孩子胸无大志，原因在于思想懒惰，不去想自己的未来，自己的人生目标。

孩子出现这种现象，家长需要负很大的责任。家长只知道让孩子学习，不让孩子做事，更不让孩子承担责任，孩子体会不到做事的乐趣，不知道哪些事情是自己感兴趣的，理想也就无从产生。

即便孩子在书本的影响下产生了要做一名科学家的想法，那么这个孩子也会因为缺乏动手能力，不能做到用科学技术解决现实问题，而成为只会钻研书本不能出成就的纸上谈兵者。

现在很多大学生毕业就等于失业，很多的时候不是没有机会，而是他们“懒”得做。太简单的工作，他认为：我学历这么高，不肯做。高薪工作，他又没能力去做，就这样高不成低不就，干脆回家啃老!

很多家长抱怨说：我们家的孩子现在怎么这么懒啊!孩子懒惰，也是很多家长头痛的事情，很多事情现在的孩子不愿意去干!

研究发现，不会做和不愿意做家务的人，成人后的生活会一团糟，工作也不会很如意。

一位公司负责人招人从来不看学历，他的用人原则是：首先要“孝”，其次要“勤”。在试用期内，这位负责人看他会不会劳动和自己的办公桌是不是整洁。能力弱，可以锻炼提升，如果惰性，那就没救了，他都“懒得锻炼”了，留他何用?!

2.让孩子自己的事情自己做

无数事实证明，父母做得越少，孩子会的就越多。做父母的不妨懒惰一点，当孩子能够自己做事的时候，就根据孩子的年龄，让孩子自己的事情自己做。

渴了，自己倒水喝;冷了，自己加衣服;自己安排自己的作业时间、玩耍时间;自己的房间自己收拾;经常帮助父母分担家务，掌握家里常用工具的使用。

有位小女孩，上学后妈妈就告诉她自己的事情要自己做。她很快就能自己洗红领巾、洗袜子了。无意中，小女孩听说，热水能洗得更干净。于是，她迫不及待地就这么去做了。

她用热水泡上红领巾后，又撒上了洗衣粉。等水凉后，小女孩开始洗。可是，晾干了的红领巾出现了一块块掉色的地方，看着红领巾变得花花道道的，小女孩哭了。

妈妈告诉女孩，如果用热水冲好洗衣粉，然后放进适量的凉水，洗出来的红领巾就不会出现一块块的褪色斑块。红领巾褪色，是局部洗衣粉浓度过高烧的，红领巾皱巴巴是开水烫的。

从那以后，女孩懂得了洗衣服还有很多讲究，深色的掉颜色的不可以和浅色衣服一块洗;开水不可以直接浇到衣服上;洗衣粉被开水冲好后洗衣效果更好。

常说，小孩子越是勤动手，脑子就越灵活。动手能力与大脑发展有着密不可分的联系。孩子在动手的过程中，勤于思考，擅于分析，孩子的能力就在不知不觉中提升。

比如让孩子炒个菜，他需要想很多事情，菜怎么挑拣、怎么洗、怎么切。菜的颜色和营养怎么搭配，油盐怎么放、放多少，什么时候放等等问题，都要通过思考和眼、手的协调配合来完成。

孩子的思维能力、学习能力、统筹能力、生活能力都从中得到了锻炼和培养。在从事劳动的过程中，他的脑子在不停地思考，应对突发事件和解决突发事件的能力也会提高和锻炼。

家长不给孩子做事的机会，他的脑子就少思考或思考了其他，比如游戏怎么过关，**同学的新衣服很漂亮，我也想要。可以肯定的是，他不会思考我该怎么去学习。让孩子多做家务，其实就是在锻炼孩子的大脑，提升他的智力。

即便是一件小事，如果不做也不会懂得怎样做效果好。孩子只有多做事，才能从做事中总结经验。特别是初学做事的小孩子，他们的责任心还不强，只看重自己的利益，如果家长让孩子为自己做事，孩子就会更用心，更利于孩子品尝做事的快乐。

经常做家务的孩子，还会培养出体贴关爱父母的好品质。做家务能让孩子从根本意识到父母养家的不容易，亲身体会家长们的辛苦，久而久之，他们会更加疼爱父母，所以我们要为孩子们创造条件，让他们多做力所能及的事。

3.让孩子尽可能多体验

孩子是在体验中长大的。他们不断地对新事物好奇，运用感官和身体去探索，使得孩子的手、眼、嘴、脑等感知能力得到平衡发展，孩子不但聪明，而且懂得事情怎么做。

如果父母对孩子包办过多，小的时候怕孩子摔着，就不让孩子随意爬行、跑跳、登高;担心不卫生，传染疾病，就不让孩子玩土、玩沙、玩水;总是把孩子抱在怀里，错过了智力开发的敏感期，就会影响孩子的智力水平。

长大了不让孩子走进自然，更不允许孩子探险，孩子喜欢玩耍，父母怕耽误学习每天把孩子拴在家里。这样的孩子，形成了对父母的严重依赖，难以建立起独立意识和自由意志，既不会做事也不善于思考。久而久之，身体和思想就会变得惰怠。

实践才能出真知，孩子对生活的认知来源于实践，体验生活，感受生活。与其对孩子刻骨铭心地教育，不如让孩子去亲自体验，培养孩子热爱生活的情感。

4.给孩子讲清楚具体方法

有的孩子做事能力很差，一点小事情就出错，然后就没有了信心。孩子做不好事情，家长是有责任的。“你怎么连这点小事都做不好!”“你怎么这个都不会做!”多么打击孩子的积极性啊。

如果我们在孩子做事之前，详细地给孩子讲明怎么做，那么孩子出错的几率就小了，成功的机率就大了。

比如，孩子喜欢吃西红柿炒鸡蛋。西红柿炒鸡蛋的做法很多，家长可以把自己的炒法告诉孩子，这样，孩子就不用自己琢磨，而直接按着家长教的方法去炒。能够炒出一盘不错的西红柿后，孩子就会对炒菜感兴趣，然后就试着去炒别的菜。

当孩子在炒菜上收获了成功的时候，孩子就会有信心去做别的事情，在越来越广泛的历练中，孩子的做事能力就会提高了。

我们的孩子是雏鹰，但是如果我们只把雏鹰关在鸡笼里，雏鹰永远学不会展翅高飞，永远无法体会翱翔蓝天的快乐。放手，让孩子去做事吧。