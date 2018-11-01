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父母怎么教，孩子才肯听

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2018-11-1 9:35:20

　　生活处处有经典，经典处处显生活。大家好，又到了我们每周四的《经典里的教育智慧》时间了，我是今天的主讲知仁老师。

　　上一周，我们讲到了从小事做起，教孩子做个勤奋的人。家长自己要认清懒惰的危害，要清醒地意识到这是任何人，包括孩子们，人生成功路上的拦路虎啊。

　　我们不做包办父母，让孩子自己的事情自己做，尽可能让孩子多体验，在体验中感受与成长。孩子做事的时候往往没有经验，我们可以耐心地事前给孩子讲清楚具体方法，孩子做事成功机率大了，体验到了成就感，以后做事就更主动了。

　　但是，生活中也常常会出现这样的情况，我们叫孩子往东，他往西。为什么有时候我们说了、教了，孩子就是不听，非要按自己的想法去做呢?

　　大家是不是常常遇到这样的情况?

　　那么，父母怎么教，孩子才肯听呢?这就是今天我们的主题《父母怎么教，孩子才肯听》。

　　《弟子规》里说：父母教，须敬听。

　　这句话是说，父母的教诲，我们要恭恭敬敬地去听取，去领受。父母比我们年长很多，俗话说，他吃的盐，比我们吃的饭都还多，走的桥比我们走的路都还多。

　　所以他们的教诲，对我们身心必定有好处，对我们的人生，必定有积极的指导意义，应该虚心恭敬地去听取，能够避免走弯路。

　　如果对父母的话置之不理，往往会吃亏。俗话讲得好，“不听老人言，吃亏在眼前”。父母都是真心爱儿女的，都希望儿女能够好，能够有成就，我们如果能听父母的话，那就叫有福了。

　　我们如果有做得不好，做得不对的地方，父母教训我们的时候，我们要恭恭敬敬地聆听，绝对不能一言九“顶”。这两个字不一样啊，一言九鼎指的是一个人说话有份量，能起决定性作用。

　　如果在上司面前，我们来个一言九“顶”，这份工作你还要不要做了?我们都明白，不能“顶”。可是在父母面前，我们一言九“顶”，这说明什么?没有恭敬心。

　　父母教诲你的时候，要恭敬地听从。这样，孩子才能成长为有德行的人。俗话说：一窝生九仔，九仔各不同。这说的是遗传因素造成孩子个体的差异。

　　孩子生而性灵，造成孩子日后差异的更大因素是国学教育，尤其是家庭教育。事实证明，家教好的孩子，品行完全不同于没有家教的孩子。父母品行端正，孩子也会很正派。正所谓，接受的国学经典教育不同，孩子的面貌就不同。

　　平时聊天的时候，不少家长总会说：我工作加班加点还不是为了多挣钱，给孩子更好的生活，上更好的学校，找更好的老师。想给孩子最好的这个出发点很朴实，站在父母的角度来说，一点没错。但是挣钱的同时，孩子怎么办呢?

　　下面让我们来看两个例子吧。

　　在同一个小区里，有两个年龄相仿的小女孩。这两个小女孩都出生于富庶之家，过的都是公主般的快乐生活。但多年以后，当人们见到两个小女孩的时候，却惊讶而感慨。为什么呢?因为一个女孩因为抢劫杀人进了监狱，另一个女孩上了名牌大学。

　　出生的时候，同样是上帝宠儿，为什么多年以后，情况差异有如此大呢?看看她们的成长轨迹就知道了。

　　进了监狱的女孩是这样成长的。爸爸妈妈忙于生意上的事，孩子小的时候被丢给了爷爷奶奶，长大一些就在保姆的陪伴下生活。上学进了寄宿学校后，就成了一个人。

　　爸爸妈妈很少过问她成长的事，因为他们觉得自己的女儿读了这么好的学校，学校会教好自己的孩子的。当然，他们给了孩子充足的钱。结果怎么样呢，孩子早恋、同居、上网，钱不够挥霍了就抢劫，最终走进了监狱。

　　考上大学的女孩是这样长大的。爸爸妈妈虽然生意忙，但是晚上很少应酬，周末更不会把女儿一个人丢在家里。虽然家里有保姆，但是孩子的生活起居，大部分是妈妈来照顾的。

　　妈妈了解女儿的性格、癖好，给孩子的爱适当而节制。从没有刻意把孩子送进什么富人学校、贵族学校，而是指导孩子靠自己的努力，考取什么学校就读什么学校。

　　这个孩子早早就懂得了做事靠自己的努力，性格节制不霸道，温文尔雅又不柔弱，传统而又不失时尚，走到哪里都能收获他人赞许的目光!

　　如果有可能选择，我们的手指都会不约而同地指向那位德才兼备的大学生。我们都希望孩子能成长为那样的孩子。家长的要求并不过分。其实只要教育得法，每个孩子都能成为德才兼备的人。

　　只是很多家长教育方法不当，在孩子最需要家长的时候，没有满足孩子对爱的渴求;当孩子遇到烦恼需要指导的时候，家长却不在孩子身边;有的家长价值观扭曲，导致孩子纯真的心从小就受到污染……

　　养儿不教如养驴，养女不教如养猪。什么样的养育成就什么样的孩子。《弟子规》里说：父母教，须敬听。这句话其实也在告诉今天的家长，在孩子成长的过程中，父母要讲究教育方法，才能够把孩子培养成才。那么家长应该怎样教育孩子呢?

　　不管家长采用怎样的教育方式，以下几点是务必要做到的。

　　1.给孩子爱

　　所有的孩子都需要父母的爱。爱孩子是连母鸡都知道做的事情，但是，爱孩子，绝不是孩子要什么给什么，在物质上满足孩子。不让孩子做任何事情，怕孩子摔了、怕孩子累了、担心这担心那，自己包办一切。这种爱是溺爱，溺爱孩子只会导致孩子的无能、无用。父母如何爱孩子，这真需要智慧啊。

　　大家看一看这个马斯洛的人类需求五层次：最低一层是生理需要，我们满足孩子的温饱，这是满足孩子最简单的需要。

　　孩子吃饱喝足了想着能在父母怀里撒撒娇，走路上梯知道后面有父母的双手要保护，难过了有父母的怀抱给予安慰，这些都是孩子的安全需要。父母爱孩子，指的是从生活上关怀孩子，知道孩子冷暖温饱、成长需要。任何时候，都相信自己的孩子是好的;尊重孩子的需要和选择，给孩子自由;当孩子做事情的时候，多鼓励孩子，即使做得不好也不贬低孩子。

　　这些都是孩子的社会需要、尊重需要。所有这些我们父母做到了，才能更好地帮助孩子实现人类需求的最高层次：自我实现的需求。也就是孩子成人成才了。

　　晓惠是家里的独生女，但是父母从不娇惯她。出去玩，张开双臂要抱抱，妈妈鼓励她：“宝宝长大了，自己走!”鞋带开了，妈妈会说：“宝宝自己能系!”晓惠不高兴的时候，父母会说：“我女儿不开心了!妈妈带宝宝出去玩!”父母时刻关注晓惠的感受，尽可能地给她做事的自由，晓惠每天都很开心。

　　在父母细心关怀下长大的孩子，热爱自己、热爱生活，有能力面对并把握生活中的一切事情。即使遇到困难，也能够靠着自己的智慧想办法，取得成功。

　　2.和孩子在一起

　　当孩子和父母在一起的时候，他是快乐和无忧无虑的。那些难得和父母在一起的孩子，会怀疑父母是否爱他，甚至胡乱猜想自己哪里做得不好得罪了父母，被抛弃的感觉使得孩子内心自卑，看上去胆怯而孤僻，很难建立起影响一生幸福的根基——安全感。

　　有这样一句话：要想毁掉一个人，就毁掉他的童年吧。如果一个孩子童年时期没有获得足够的安全感，就会造成长期心理压抑，性格偏执，一生都处于一种极端的心理状态，如果遇到什么刺激，很可能做出伤人伤己的事情。

　　孩子的安全感主要是建立在母亲上，在孩子幼年的时候，父母一定要尽到抚养孩子的责任，多陪伴在孩子身边，成为孩子主要的依赖对象。当孩子的依赖心理得到满足后，就会有了充分的安全感，就能顺利成长，能够非常自信地自主解决自己的事情。

　　3.多和孩子交流

　　孩子出生后就有认知的渴望，从两三岁开始就在以自己的方式感知世界、思考问题，他要通过对外界的探索、感知和学习的方式来丰富自己。这个时候，家长要多回答孩子的问题、多给孩子讲述历史知识、社会常识、生活礼仪、人品道德、做事方法等各方面的知识。

　　妈妈希望子宁多读一些书，增长知识。可是，妈妈买回的很多书，子宁都不喜欢看。那天，妈妈看到子宁捧着一本漫画书看得很入神，还边看边哈哈大笑。妈妈问儿子：“什么书?这么有趣呀!”

　　儿子举起书说：“《闯侏罗纪大冒险》，太惊险了!同学们都在看这种漫画书，我好喜欢看呀!妈妈你也给我买几本吧!”妈妈翻了翻书，内容涉及宇宙、地球、海洋、动物到植物知识，生动离奇的画面，非常利于开发孩子的想象力和探索精神。她当即答应儿子星期天去书店选书。

　　父母与孩子多交流，既能丰富孩子的知识，又能使父母了解孩子的想法，使得孩子迅速成长，尽早懂事。

　　看看我们现实生活中，因为经济条件不好，许多家长选择了外出打工，把孩子丢给了老人抚养，一年到头只在过年才回家看望父母和孩子。这是农村留守儿童。

　　但现在城市留守儿童也越来越多。父母白天上班，孩子也是托付给老人、或是托管班，或放在寄宿制学校里，即便孩子周末回家，孩子更多时候是上网、玩游戏，家长觉得孩子上学一周累了，玩玩电脑放松放松，不去管他了。

　　这样的家长强调的是：我不挣钱哪有钱供孩子读书，孩子累了想放松，管他太多他会生气，等等。可是家长们都忽略了孩子的沟通与交流。往往问题就在这缺少当中一点点累积，最后孩子做出让人不可理解的偏执与疯狂的、危害他人与社会的事情，我们才去找根源，找来找去，最后确定问题出在家庭教育上。

　　社会的问题根源在于家庭教育。所以，真的别为了多挣那几个钱，把孩子丢在一边了。到头来，损失得更多啊。

　　4.父母不断提升自己的教育思想

　　父母教育孩子，不是管教孩子。而是在教育中找到孩子的亮点，不断地确认、鼓励、表扬、放大，让孩子找到自我价值，由此引发出成长的动力，使得孩子天性中好的因素充分发挥出来，成为有用的杰出人才。这就需要家长适应时代的发展，不断提升自己。

　　任何时代，受当时思想和文化的限制，教育理念都免不了沾染时代的烙印。为了跟上时代的教育思潮，摒弃旧有的扼杀孩子天性和才华的桎梏思想，家长需要在继承旧有的好的教育方法的基础上，不断学习先进的教育思想和教育理念，使得孩子的成长能够跟上时代发展的需要。

　　好了，时间关系，我们今天就讲到这里。感谢大家的聆听。

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