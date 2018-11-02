网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>国学堂>>孩子犯错，如何说孩子才会听

孩子犯错，如何说孩子才会听

加入收藏

2018-11-2 9:09:25

　　生活处处有经典，经典处处显生活。大家好，又到了我们每周四的《经典里的教育智慧》时间了，我是今天的主讲知仁老师。

　　上一周我们讨论了父母要怎么做，孩子才肯听、愿意听。那作父母的就要做到智慧地爱孩子、和孩子在一起，这不是溺爱、不是包办，我们不但要给予孩子生理的需要，更要给予安全的需要。多和孩子交流，不断提升自己的教育思想，这样才能帮助我们了解自己的孩子，满足孩子社会的需要和尊重的需要，这样身心健康成长起来的孩子，最终才能更好地自我实现。

　　孩子在成长路上，难免犯错。那么今天的课程，我们将围绕《孩子犯错，如何说孩子才会听》进行讨论。

　　《弟子规》里说：父母责，须顺承。

　　这里是讲父母对我们的责备，我们要能忍受，能好好地反省自己，若我们有错，要承认错误。若无错，有则改之，无则加勉。

　　对待父母的责备、批评，我们都要欢喜地接受，这种态度是孝心的体现。父母的责备，都是出自于爱心。没有哪个父母生了儿女，是恨这个儿女的。真正了解到父母对我们的这种爱心，对于父母的责备，我们就能够顺承。

　　父母说对了，我们赶紧改过。假如父母说错了，我们心里明白，也不必跟父母顶嘴。明白之后，对于父母的意见，我们要記在心里，没有这种过失要注意防范。怎么可以对父母的责备，心里产生不满、不服，甚至产生怨恨?

　　读到这里，有的家长触景生情，心中可能会泛苦水，为什么呢?因为他每天都教育孩子，但是孩子却没有听过一次。有的孩子不但不听，还反驳家长。这样的孩子能不令家长生气吗?看看下面这对母女，你就了解了当下家长的苦恼。

　　莎莎在沙发上玩前滚翻的时候，妈妈告诉她：“把你玩的这堆纸片收拾干净了!”莎莎嘴上答应着，并没有行动。过了一会儿，妈妈回来发现沙发腿边还堆着那堆纸片，就拿来了笤帚和簸箕。

　　妈妈一边收拾一边叨唠：“你这孩子，我说话你怎么就不听呢!一天到晚脏兮兮地玩，就不知道什么是干净!去，给你的狗狗洗澡!”

　　这时，爸爸走过来说：“狗狗已经3天没有洗澡了!你的爱心哪里去了?”莎莎说：“谁说没洗呀!我昨天放学后就洗了!那是你们没有下班，所以没看见!”然后，莎莎拿起一个苹果大吃起来。爸爸无奈，摇着头进了自己的房间。

　　20分钟后，妈妈出来，看到了放在茶几上的苹果核。妈妈走进女儿的房间，发现女儿正捂着嘴呢，不用说，肯定是牙疼了!

　　哎，妈妈叹气，这个孩子什么时候能够听话呢?告诉她多少次了不要吃甜的，她却一天吃了5个苹果!牙能不疼吗?

　　像莎莎这样令家长头疼的孩子很多，他们有着这样那样的缺点，可是家长教育的时候又不听话!是孩子不学好吗?当然不是，“人之初，性本善”，每个孩子生来体内就有正向发展的动力。

　　我们说国学教育孩子要用上三面镜子：放大镜、缩小镜、望远镜。放大孩子的优点，缩小孩子的缺点，用长远的眼光来进行我们的国学经典教育。

　　很多孩子吃软不吃硬，我们要不仅自己观察到了孩子哪怕很小的，做的好的地方，更要帮助孩子看到自己身上的闪光点。不管孩子的表现有多么恶劣，他的内心深处都隐藏着很强的上进心。家长所要做的，就是引导着孩子往更好的方向发展。

　　有一个女孩，因为跟她母亲吵了一架，母亲骂她，她忍受不了就离家出走了。结果身无分文的她，又饥又渴在一个店门口徘徊了很久。大概是这种神情被店老板从里面看到了，这个老板很慈善，走到门口问孩子是不是饿了，要请孩子吃一碗面。这女孩一听，心里非常高兴，觉得遇到好心人了。也欢欢喜喜地把面吃下去了，吃完以后，老板问她：“你身为女孩子，一个人出来做什么呢?”

　　女孩听了这话，忍不住眼泪就出来了，说“我和妈妈吵了一架就跑出来了，结果遇到你这么好的好人，给我面吃。哪里像我妈妈这么绝情。”

　　没想到老板听到女孩的话，马上就給她纠正说，“你不可以这样讲话，你想想，我只給你一碗面，你就已经这么感恩，这么欢喜。你的母亲从小把你养大，給你做了多少碗面，为什么你对母亲都没有一点感恩?”

　　这句话提醒了女孩子，“哎呀，是我自己错了。这么一个萍水相逢的人給我一碗面，我都这么感恩戴德，认为他是一个好人，自己的母亲呢，母亲对我付出了多少?哪里是一个萍水相逢的人对我们的付出可以相比的?”女孩开始醒悟，开始忏悔了。

　　这个女孩是幸运的，遇上好心人，又得到好心人的一番开导，进而认识自己的错误。象这样的孩子一气之下离家出走的，多不多?这是不是一个社会问题?是的，不少。

　　中央电视台有一个公益寻人节目叫“等着我”，不少父母找离家出走的孩子，找了几年，十几年，甚至更长。找到是幸运，找不到，这对于一个家庭来说，家碎了。

　　《黄帝内经》里讲“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱。”我们在生活的空间经常看到有关安全警示的标语：防患于未然。那么，教育也如此。

　　冰冻三尺非一日之寒。履霜，坚冰至。孩子的问题出现可是日积月累的。我们就要在孩子出现问题的苗头，或是防止出现这样的苗头上下功夫。

　　可是，就有很多家长，不懂得怎么教育孩子，也不了解孩子的心理。孩子一有表现不好的情况，就会唠唠叨叨，甚至大声指责，那份不信任的样子，仿佛自己的孩子马上就会变坏似的!

　　那么当孩子犯错误的时候，父母怎样教孩子，孩子才会听呢?

　　1.平等对待孩子

　　当同事、朋友犯错误却不自知的时候，我们指出来前，常常想，怎么说才不会让对方丢面子，又愿意接受呢?考虑再三后，才委婉地向对方指出错误。可是，当孩子犯错误的时候，很多家长劈头就是一顿数落，更甚者还会对孩子动粗。

　　同样是犯错，为什么对孩子和大人的态度却不一样呢?按理说，孩子年龄小、心智低、经验少，犯了错误更应该被原谅。为什么受到惩罚的是孩子呢?

　　原因在于家长并没有把孩子的人格放在和大人平等的地位上，没有从孩子的角度去考虑问题。父母更要注意，经常受到惩罚的孩子，心里慢慢的会生出怨恨心，报复心，这才是可怕的啊。

　　我们要知道，孩子有孩子的思维逻辑和做事方式，孩子眼里的世界和大人有着很大的区别，家长只有走进孩子的心里，了解孩子的想法，尊重孩子，不能只是让孩子服从自己，才能较少地伤害孩子。

　　2.不要经常批评孩子

　　家长经常批评孩子，会使得孩子性格变得比较敏感。即使家长温和地说：“吃饭了。”在孩子听来，也像是指责他不懂事：吃饭的时间到了还不准备吃饭。

　　每个孩子都渴望着爱，渴望着父母的关注和认可，即使孩子长大了，父母的爱、关注和认可也是对孩子莫大的鼓励，让他做事有信心。家长平时和孩子说话，要避开那些隐含着否定、忽视、不相信、藐视孩子的语言。

　　最常见的语言：你不能这样做!没有什么事你能做好!没有一天能让我省心!人家考得好，你为什么考不好?你不知道要怎么做吗?……

　　类似的语言大家有说吗?有的会不自觉地经常说，那么从今天开始，我意识到不能再这样对孩子说话了，这样会伤孩子，我要换一种正面的说法来表达同样的意识。说之前要考虑一下。

　　比如：你还不来吃饭啊?换成：快来吃饭吧，菜要凉了。没有什么事你能做好!换成：你把事情做好了，我会很高兴，我会很为你骄傲。

　　你不知道要怎么做吗?换成：你可以问我再去做，或者你先了解再去做就容易了。

　　大家也要多学习一下这样的语气转换。

　　3.多和孩子商量

　　一样话，百样说。怎么说，孩子会听，就怎么说。家长把话说出去了，孩子不听，那不是白说了吗?明白了这个道理，说出话来孩子就容易接受了。

　　儿子躺在沙发上看电视的时候，妈妈正在厨房做菜。正要炖鱼，妈妈发现家里的料酒不多了，必须马上去买，可厨房里还炖着其他的菜，自己肯定是出不去。

　　妈妈来到客厅，儿子正对着电视哈哈大笑呢。这个时候命令他去买料酒，他肯定有情绪。要是牛脾气上来，就更不愿意去了。

　　妈妈想了个小办法。

　　妈妈对儿子说：“儿子，妈妈今天要给你做红烧草鱼，可是家里料酒没有了!楼下的超市就有。现在锅里正炖着栗子鸡呢!你少看一会儿电视，帮妈妈做点事情。你是帮妈妈看着锅，还是去楼下买一次料酒?”

　　儿子想了想说：“我去买料酒吧!”

　　就这样，儿子高高兴兴地下楼给妈妈买料酒去了。下楼前，还没忘了带上家里的料酒空瓶，以便买到妈妈经常用的这种。

　　试想，当妈妈需要儿子做事情的时候，如果不考虑儿子的感受，只是命令儿子去做，就可能招来儿子的反抗。所以，家长和孩子说话的时候，要先考虑孩子的感受，尽量态度和气、温柔。

　　当家长向孩子求助的时候少用命令、指示等不容置疑的口气，而要多和孩子商量，让孩子自愿帮忙。这样，孩子感受到了家长对自己的尊重，才愿意为家长做事。

　　4.对不听话的孩子，尝试其他沟通方式

　　有的家长不善于沟通，或者脾气暴躁，而孩子又很不听话，于是，一和孩子说话就忍不住要发脾气，不但没能说服孩子，自己还生一肚子气。

　　这种情况下，家长可以试着采用其他的沟通方式，比如给孩子写便条、给孩子写封短信、借助一些教育故事跟孩子沟通等。

　　特别是对已经上了初中、高中的孩子，很多家长抱怨：孩子离我们越来越远。我说的话他都不听。一回到家就玩手机，都没时间跟我说话。我讲什么他就听，一声不吭，也不嗯，也不啊，就这样你讲你的，我做我的。孩子回到家，门一关，谁知道他在里面做什么，叫吃饭了才出来。

　　这样的情况，家长很着急，没有了沟通的桥梁。但多少家长还能想到用写信的方式呢?现在手机多了，打电话可能不接，发短信可能不看，但为什么不用写信的方式?手写出来的感情比机器更有温度。一星期写一封信給孩子。总有一天能打通这个沟通渠道，只要我们不放弃。如果说写一封信就盼孩子回，孩子不回，我们觉得没有效就不再写了，那样是永远都打不通的。

　　5.对孩子说“对不起”

　　孩子初次做一件事情，家长没有给予指导，这种情况下，如果孩子犯了错误，家长不要指责孩子，要先承担自己所负的那部分责任，对孩子说：“对不起，妈妈也有责任，妈妈事先没有想到这件事情这么难做!”这样说，孩子就会感激父母理解自己，更加努力把事情做好。父母教给孩子正确做法的时候，孩子会学得很卖力。

　　有这样的三句话大家要经常说：谢谢。对不起。我爱你。不论对哪个年龄来说，无论对谁，都是很受用的。

　　好了，时间关系，今天的课程就讲到这里。下课之前，让我们来回顾一下今天讨论的内容：父母责，须顺承。这是孩子对待父母责备、批评时的态度、恭敬心和孝心。但面对孩子犯错，我们做父母的，如果简单粗暴地打骂了之，那说明我们在慢慢地为自己和孩子之间筑起一堵墙。

　　为了避免这面墙越来越高，那我们就要做到平等地对待孩子、智慧地批评孩子、尊重孩子，多和孩子商量、尝试其他的沟通方式，最重要的，我们错了，要勇于向孩子说对不起。

　　好了，今天的课程到这里结束了，感恩家人们的聆听。

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
国学堂 17413

RSS订阅

国学堂

95名成员158个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:5分

 