生活处处有经典，经典处处显生活。大家好，又到了我们每周四的《经典里的教育智慧》时间了，我是今天的主讲知仁老师。

上一周我们讨论了父母要怎么做，孩子才肯听、愿意听。那作父母的就要做到智慧地爱孩子、和孩子在一起，这不是溺爱、不是包办，我们不但要给予孩子生理的需要，更要给予安全的需要。多和孩子交流，不断提升自己的教育思想，这样才能帮助我们了解自己的孩子，满足孩子社会的需要和尊重的需要，这样身心健康成长起来的孩子，最终才能更好地自我实现。

孩子在成长路上，难免犯错。那么今天的课程，我们将围绕《孩子犯错，如何说孩子才会听》进行讨论。

《弟子规》里说：父母责，须顺承。

这里是讲父母对我们的责备，我们要能忍受，能好好地反省自己，若我们有错，要承认错误。若无错，有则改之，无则加勉。

对待父母的责备、批评，我们都要欢喜地接受，这种态度是孝心的体现。父母的责备，都是出自于爱心。没有哪个父母生了儿女，是恨这个儿女的。真正了解到父母对我们的这种爱心，对于父母的责备，我们就能够顺承。

父母说对了，我们赶紧改过。假如父母说错了，我们心里明白，也不必跟父母顶嘴。明白之后，对于父母的意见，我们要記在心里，没有这种过失要注意防范。怎么可以对父母的责备，心里产生不满、不服，甚至产生怨恨?

读到这里，有的家长触景生情，心中可能会泛苦水，为什么呢?因为他每天都教育孩子，但是孩子却没有听过一次。有的孩子不但不听，还反驳家长。这样的孩子能不令家长生气吗?看看下面这对母女，你就了解了当下家长的苦恼。

莎莎在沙发上玩前滚翻的时候，妈妈告诉她：“把你玩的这堆纸片收拾干净了!”莎莎嘴上答应着，并没有行动。过了一会儿，妈妈回来发现沙发腿边还堆着那堆纸片，就拿来了笤帚和簸箕。

妈妈一边收拾一边叨唠：“你这孩子，我说话你怎么就不听呢!一天到晚脏兮兮地玩，就不知道什么是干净!去，给你的狗狗洗澡!”

这时，爸爸走过来说：“狗狗已经3天没有洗澡了!你的爱心哪里去了?”莎莎说：“谁说没洗呀!我昨天放学后就洗了!那是你们没有下班，所以没看见!”然后，莎莎拿起一个苹果大吃起来。爸爸无奈，摇着头进了自己的房间。

20分钟后，妈妈出来，看到了放在茶几上的苹果核。妈妈走进女儿的房间，发现女儿正捂着嘴呢，不用说，肯定是牙疼了!

哎，妈妈叹气，这个孩子什么时候能够听话呢?告诉她多少次了不要吃甜的，她却一天吃了5个苹果!牙能不疼吗?

像莎莎这样令家长头疼的孩子很多，他们有着这样那样的缺点，可是家长教育的时候又不听话!是孩子不学好吗?当然不是，“人之初，性本善”，每个孩子生来体内就有正向发展的动力。

我们说国学教育孩子要用上三面镜子：放大镜、缩小镜、望远镜。放大孩子的优点，缩小孩子的缺点，用长远的眼光来进行我们的国学经典教育。

很多孩子吃软不吃硬，我们要不仅自己观察到了孩子哪怕很小的，做的好的地方，更要帮助孩子看到自己身上的闪光点。不管孩子的表现有多么恶劣，他的内心深处都隐藏着很强的上进心。家长所要做的，就是引导着孩子往更好的方向发展。

有一个女孩，因为跟她母亲吵了一架，母亲骂她，她忍受不了就离家出走了。结果身无分文的她，又饥又渴在一个店门口徘徊了很久。大概是这种神情被店老板从里面看到了，这个老板很慈善，走到门口问孩子是不是饿了，要请孩子吃一碗面。这女孩一听，心里非常高兴，觉得遇到好心人了。也欢欢喜喜地把面吃下去了，吃完以后，老板问她：“你身为女孩子，一个人出来做什么呢?”

女孩听了这话，忍不住眼泪就出来了，说“我和妈妈吵了一架就跑出来了，结果遇到你这么好的好人，给我面吃。哪里像我妈妈这么绝情。”

没想到老板听到女孩的话，马上就給她纠正说，“你不可以这样讲话，你想想，我只給你一碗面，你就已经这么感恩，这么欢喜。你的母亲从小把你养大，給你做了多少碗面，为什么你对母亲都没有一点感恩?”

这句话提醒了女孩子，“哎呀，是我自己错了。这么一个萍水相逢的人給我一碗面，我都这么感恩戴德，认为他是一个好人，自己的母亲呢，母亲对我付出了多少?哪里是一个萍水相逢的人对我们的付出可以相比的?”女孩开始醒悟，开始忏悔了。

这个女孩是幸运的，遇上好心人，又得到好心人的一番开导，进而认识自己的错误。象这样的孩子一气之下离家出走的，多不多?这是不是一个社会问题?是的，不少。

中央电视台有一个公益寻人节目叫“等着我”，不少父母找离家出走的孩子，找了几年，十几年，甚至更长。找到是幸运，找不到，这对于一个家庭来说，家碎了。

《黄帝内经》里讲“圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱。”我们在生活的空间经常看到有关安全警示的标语：防患于未然。那么，教育也如此。

冰冻三尺非一日之寒。履霜，坚冰至。孩子的问题出现可是日积月累的。我们就要在孩子出现问题的苗头，或是防止出现这样的苗头上下功夫。

可是，就有很多家长，不懂得怎么教育孩子，也不了解孩子的心理。孩子一有表现不好的情况，就会唠唠叨叨，甚至大声指责，那份不信任的样子，仿佛自己的孩子马上就会变坏似的!

那么当孩子犯错误的时候，父母怎样教孩子，孩子才会听呢?

1.平等对待孩子

当同事、朋友犯错误却不自知的时候，我们指出来前，常常想，怎么说才不会让对方丢面子，又愿意接受呢?考虑再三后，才委婉地向对方指出错误。可是，当孩子犯错误的时候，很多家长劈头就是一顿数落，更甚者还会对孩子动粗。

同样是犯错，为什么对孩子和大人的态度却不一样呢?按理说，孩子年龄小、心智低、经验少，犯了错误更应该被原谅。为什么受到惩罚的是孩子呢?

原因在于家长并没有把孩子的人格放在和大人平等的地位上，没有从孩子的角度去考虑问题。父母更要注意，经常受到惩罚的孩子，心里慢慢的会生出怨恨心，报复心，这才是可怕的啊。

我们要知道，孩子有孩子的思维逻辑和做事方式，孩子眼里的世界和大人有着很大的区别，家长只有走进孩子的心里，了解孩子的想法，尊重孩子，不能只是让孩子服从自己，才能较少地伤害孩子。

2.不要经常批评孩子

家长经常批评孩子，会使得孩子性格变得比较敏感。即使家长温和地说：“吃饭了。”在孩子听来，也像是指责他不懂事：吃饭的时间到了还不准备吃饭。

每个孩子都渴望着爱，渴望着父母的关注和认可，即使孩子长大了，父母的爱、关注和认可也是对孩子莫大的鼓励，让他做事有信心。家长平时和孩子说话，要避开那些隐含着否定、忽视、不相信、藐视孩子的语言。

最常见的语言：你不能这样做!没有什么事你能做好!没有一天能让我省心!人家考得好，你为什么考不好?你不知道要怎么做吗?……

类似的语言大家有说吗?有的会不自觉地经常说，那么从今天开始，我意识到不能再这样对孩子说话了，这样会伤孩子，我要换一种正面的说法来表达同样的意识。说之前要考虑一下。

比如：你还不来吃饭啊?换成：快来吃饭吧，菜要凉了。没有什么事你能做好!换成：你把事情做好了，我会很高兴，我会很为你骄傲。

你不知道要怎么做吗?换成：你可以问我再去做，或者你先了解再去做就容易了。

大家也要多学习一下这样的语气转换。

3.多和孩子商量

一样话，百样说。怎么说，孩子会听，就怎么说。家长把话说出去了，孩子不听，那不是白说了吗?明白了这个道理，说出话来孩子就容易接受了。

儿子躺在沙发上看电视的时候，妈妈正在厨房做菜。正要炖鱼，妈妈发现家里的料酒不多了，必须马上去买，可厨房里还炖着其他的菜，自己肯定是出不去。

妈妈来到客厅，儿子正对着电视哈哈大笑呢。这个时候命令他去买料酒，他肯定有情绪。要是牛脾气上来，就更不愿意去了。

妈妈想了个小办法。

妈妈对儿子说：“儿子，妈妈今天要给你做红烧草鱼，可是家里料酒没有了!楼下的超市就有。现在锅里正炖着栗子鸡呢!你少看一会儿电视，帮妈妈做点事情。你是帮妈妈看着锅，还是去楼下买一次料酒?”

儿子想了想说：“我去买料酒吧!”

就这样，儿子高高兴兴地下楼给妈妈买料酒去了。下楼前，还没忘了带上家里的料酒空瓶，以便买到妈妈经常用的这种。

试想，当妈妈需要儿子做事情的时候，如果不考虑儿子的感受，只是命令儿子去做，就可能招来儿子的反抗。所以，家长和孩子说话的时候，要先考虑孩子的感受，尽量态度和气、温柔。

当家长向孩子求助的时候少用命令、指示等不容置疑的口气，而要多和孩子商量，让孩子自愿帮忙。这样，孩子感受到了家长对自己的尊重，才愿意为家长做事。

4.对不听话的孩子，尝试其他沟通方式

有的家长不善于沟通，或者脾气暴躁，而孩子又很不听话，于是，一和孩子说话就忍不住要发脾气，不但没能说服孩子，自己还生一肚子气。

这种情况下，家长可以试着采用其他的沟通方式，比如给孩子写便条、给孩子写封短信、借助一些教育故事跟孩子沟通等。

特别是对已经上了初中、高中的孩子，很多家长抱怨：孩子离我们越来越远。我说的话他都不听。一回到家就玩手机，都没时间跟我说话。我讲什么他就听，一声不吭，也不嗯，也不啊，就这样你讲你的，我做我的。孩子回到家，门一关，谁知道他在里面做什么，叫吃饭了才出来。

这样的情况，家长很着急，没有了沟通的桥梁。但多少家长还能想到用写信的方式呢?现在手机多了，打电话可能不接，发短信可能不看，但为什么不用写信的方式?手写出来的感情比机器更有温度。一星期写一封信給孩子。总有一天能打通这个沟通渠道，只要我们不放弃。如果说写一封信就盼孩子回，孩子不回，我们觉得没有效就不再写了，那样是永远都打不通的。

5.对孩子说“对不起”

孩子初次做一件事情，家长没有给予指导，这种情况下，如果孩子犯了错误，家长不要指责孩子，要先承担自己所负的那部分责任，对孩子说：“对不起，妈妈也有责任，妈妈事先没有想到这件事情这么难做!”这样说，孩子就会感激父母理解自己，更加努力把事情做好。父母教给孩子正确做法的时候，孩子会学得很卖力。

有这样的三句话大家要经常说：谢谢。对不起。我爱你。不论对哪个年龄来说，无论对谁，都是很受用的。

好了，时间关系，今天的课程就讲到这里。下课之前，让我们来回顾一下今天讨论的内容：父母责，须顺承。这是孩子对待父母责备、批评时的态度、恭敬心和孝心。但面对孩子犯错，我们做父母的，如果简单粗暴地打骂了之，那说明我们在慢慢地为自己和孩子之间筑起一堵墙。

为了避免这面墙越来越高，那我们就要做到平等地对待孩子、智慧地批评孩子、尊重孩子，多和孩子商量、尝试其他的沟通方式，最重要的，我们错了，要勇于向孩子说对不起。

好了，今天的课程到这里结束了，感恩家人们的聆听。