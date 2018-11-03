生活处处有经典，经典处处显生活。大家好，又到了我们每周四的《经典里的教育智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

上一周教大家常说三句话，是哪三句?还記得吗?是的，这三句话是：谢谢。对不起。我愛你。大家有没有运用呢?学了就用，叫学以致用，不然真就白学了。

我知道咱们蒙养这个暑假要开展一个很有意义的活动，就是国学养生亲子太极夏令营。我认真看了又看，觉得作为蒙养的家人，真的好有福气，不仅太极学习能得到大师弟子的亲子教授，而且这些国学经典课程里将要教我们经典如果运用于生活，实操落地。

看得出，蒙养不是花架子，是实实在在做事的，处处为家人们着想的优秀经典传播平台。我也很庆幸，与蒙养有缘。这个夏令营，大家能参加的，尽量参加。

经典落地，意思也就是经典要运用在实际生活中，人人都可操作，方便操作。那么，今天我们要学习《弟子规》的哪几句呢?今天我们要学习：冬则温，夏则凊;晨则省，昏则定。

《弟子规》说，在冬天寒冷的时候必须照顾好父母，让他们感到暖和;而在夏天炎热的季节，则要让父母感到清爽。早晨要向父母请安，晚上要服侍父母睡下。出去的时候要告知父母，回来的时候也要告诉父母。要有固定的居处，要有稳定的职业。

历史上有一个著名的“黄香温席”的故事。东汉年间，有一个孩子叫黄香，九岁的时候他母亲就病故了，只有父亲跟他在一起。黄香深深懂得孝道，日夜思念自己过世的母亲，于是就把这种哀痛的心，转成对父亲的孝顺。

家里无论大小事情，他都主动去做，虽然年纪很小，但是他侍奉父亲却是无微不至。盛夏，天气酷热，黄香吃完晚饭就会到父亲住的屋子里，把席子扇凉，当父亲要入睡的时候，他就在床边給父亲扇扇子，左手累了换右手，一直扇到父亲入睡。

冬天北方严寒，黄香吃过晚饭，早早就钻进父亲的被窝里，用自己的体温把被褥暖热，然后再请父亲入被窝。黄香年复一年，不间断地为父亲这么做。

乡里的人都非常赞叹这位孝子。长大以后，他的孝行传传遍四里八乡。当时的太守听说有这样一位孝子，也非常地赞叹，特别推荐黄香出来做官，“举孝廉”，后来他当官当到尚书。

当一个人时时去关怀父母的心，父母的整个生活起居，他都会尽心尽力去付出。有孝心的人，他也同样可以忠于国家、忠于人民。

“忠臣出于孝子之门”，因为孝子这份心，一定可以推而广之，去愛一切人的父母、一切人的子女。“愛人者，人恒愛之;敬人者，人恒敬之。”

那时候的皇上給黄香一个很高的赞叹，说“江夏黄香，天下无双”。黄香的典范流传千古。这里的江夏，指的是湖北江夏。

一个9岁的孩子，能够如此体贴父亲，想父亲所想，孝心可见一斑。再看看今天的孩子，不用说报答父母的养育之恩，能够体念父母心的又有多少呢?

马丽是家里的独生女，娇生惯养长大。这孩子虽然平时没有做过什么家务，脾气也任性，但是学习成绩却不错。父母越发娇惯这个孩子。

还有很多家长也和马丽的父母一样，有着这想的想法，孩子只要学习好，其它什么都不用管，父母包了。这样对不对呢?

那天晚饭后，马丽突然想吃西瓜。北方的冬季，西瓜很贵，不是平常人家常备的水果，家里没有，要吃就得出去买。

父母工作了一天都很累，下班后又做饭、收拾房间、洗衣服，实在没有精力出去给女儿买西瓜。于是，从冰箱里取出苹果、橘子、木瓜等水果让女儿吃，说外面刚刚下过一场雪，路滑，实在想吃明天再买。可是女儿说每天吃这些水果腻了，就是想吃西瓜，缠着父母出去买。

爸爸没有办法，穿上衣服就出去给女儿买西瓜了。附近的超市没有，爸爸就骑着自行车去较远的一个大超市买。路过一个路口的时候，自行车拐弯不利索，连人带车都摔倒了。恰巧对面过来一辆三轮车，也顺带着滑倒压到了爸爸身上。

爸爸因为腿部骨折被送到了医院，一共在医院住了2周，才出院。2周的时间，女儿一次都没有去探望过爸爸，连个电话都没有给爸爸打过。

爸爸住院了，妈妈还没有忘记给女儿买回西瓜解馋。

看着这样的例子，相信你也会很气愤，气的是孩子太不懂事了，妈妈竟然还买西瓜。觉得这位爸爸真可怜，但可怜之人必有可恨之处。

当今的孩子，就是这样不孝顺。不管父母为他们怎么操劳，怎么对他们照顾周到，他们都视而不见。在他们的眼里只有自己，觉得父母为自己做事是应该的。

孩子为什么会有这样的想法?这是因为作父母的你有这样的想法：我为孩子做的这一切是应该的。既然你都这样认为应该了，孩子为什么不能这样认为呢?

我们当家长的、当老师的，我们所强调的、我们所愛好的是什么，也会同时影响我们的孩子跟我们的学生。所以，当父母的重视德行，孩子就重视德行;当老师的重视德行，孩子也会起而效法。

同样是孩子，为什么古代和今天有如此大的差距呢?

孝悌是中国文化的基础，古人云：“百善孝为先”“至乐莫如读书，至要莫如孝顺”“罪莫大于不孝”。古人认为，一个人能够孝顺，他就有一颗善良仁慈的心，有了这份仁心，就可以赢得许许多多的人。所以在教育子女的时候，不管是高居庙堂还是身处乡野，都要把孝放在首位。

在今天，做家长的只是关注孩子的学习、智力、才艺，不但没有把孝的教育作为孩子的启蒙教育，反而对孩子言听计从，做了孝顺孩子的“孝子”，使得孩子不懂得尽孝。

有这样一位80多岁的老先生，到县医院住院了，医生奇怪的是，没有人来夜里看护。想想，这样年纪大没个亲人看护哪行啊。医生找来老先生的儿子，儿子说，家里要干农活，没空。

医生再三要求来一个人陪护，儿子来了。上午給父亲吃过早饭，看着打了针，常常就出去外面找朋友喝酒聊天去了。有一回老先生自己起来，离开医院，走到了市场倒在路边。这多危险啊。

老先生没有回老家养老之前，退休住在镇上房子里，儿子呢，一直在老家务农。这老人家心疼儿子，起码一周一回，买上肉，回去看儿子，有时甚至一个塑料桶都为儿子买回去。

这个儿子呢，一年也就主动来一回去看望父母。我说，这是什么事儿啊，全倒过来了，老先生成了儿子，经常回家看望“老子”一样的儿子，儿子真把自己当“老子”了。

难道天天忙农活吗?这位儿子最愛的就是找朋友喝酒，喝完酒就回家睡觉。但能全怪儿子吗?老人很善良，但这个善良却成了儿子不孝的因。

父母为家庭为子女操劳一辈子，如果到老都没有一个关心、照顾他们的人，实在是人生的悲哀。做家长的，如果不尽快觉醒，减少对孩子的溺爱，对孩子实施孝的教育，那么明天你就会是那位孤单的悲哀家长。

为了让自己的孩子懂得孝顺父母，做父母的必须从孩子小的时候起，就重视培养孩子孝顺的美德。

1.让孩子体验父母的辛苦

有的父母自己舍不得花钱，给孩子花起钱来却是大手笔。这样做，很容易埋下孩子不孝顺的祸根。

父母花钱痛快，给孩子买的东西多，孩子就会觉得父母挣钱容易，于是花钱就没有节制。不懂得父母的辛劳，怎么会从心底孝敬父母呢?所以，家长有意识地把自己在外工作和收入的情况告诉孩子，让孩子明白父母的钱得来不易。

如果家里经济条件不错，生活质量较高，也要让孩子明白他的好生活是父母付出艰苦劳动换来的，这样，孩子才能体会到父母的辛苦，从心底里感激和敬重父母，慢慢萌发通过自己的劳动来回报父母的孝心。

2.对孩子无情一点

我们不让孩子做事，孩子体会不到做事的辛苦，自然也难以理解父母工作的辛苦。家里大扫除、做饭、收拾房间、采购等家务事，父母分给孩子一部分，让孩子在做事的过程中体会工作的辛苦和快乐，有利于孩子理解父母的辛苦，也有助于培养孩子肯为家庭付出的美德。

痛过，哭过，才知道幸福是什么。让孩子在体验中成长。

3.和孩子一起尽孝

当家长既是父亲也是儿子的时候，不但要尽到对儿子的抚养责任，还要做到为人子的孝顺义务。如果家长能够和孩子一起去父母膝前尽孝道，那么你不但尽到了孝顺的责任，同时也培养了下一代的孝心。

孝顺父母，不见得是什么大事。经常探望父母，做了可口的饭菜给父母送一些，天冷了叮嘱父母注意添加衣服，天热了给父母安装一个空调、送去一点水果，自己工作取得了成绩跟父母说说，等等。这些孝行，家长做时候孩子就看在了眼里记在了心里。

大家一定記得一个公益广告：一位年轻的妈妈給婆婆洗脚，几岁大的儿子看在眼里，也給妈妈端来一盆洗脚水。这让我们明白，上行下效。

有一名9岁的孩子非常孝顺。爸爸腿疼时，会给爸爸捶腿，好吃的东西会给爸爸、妈妈留一份。在家里，会经常帮妈妈拖地、擦桌子、刷碗什么的，而且做得特别认真、仔细。

每次去爷爷奶奶家，看到爷爷正在拖地，就会说：“爷爷，你休息一会儿，我来拖吧!”看到屋子脏，自己就主动扫地。

有一次，奶奶生病住院了，孩子和父母到医院给奶奶送饭，爸爸给奶奶喂饭的时候，这孩子对爸爸说：“爸爸你休息一会儿，我来喂吧!”感动得奶奶都流眼泪了，连连说：“看到我的儿子、儿媳、孙子这么孝顺，我这病就好了!”

犬马皆有养，不敬何有别乎!孝顺父母，不仅是供养父母一点钱，一点物质，給父母好吃好穿，那只能是供养父母之身。那不是尽孝，有好吃好穿未必快乐。特别是富裕人家的父母，越有钱他越苦恼。

我们要让父母真正安享晚年，享受天伦之乐，一定是顾及到父母的精神需求。经常回家和父母一起吃个饭，不能回家的，经常給父母电话聊聊天。

同样，越是富裕人家的孩子越不快乐，一样的道理，除了钱陪孩子，没有父母的关爱，幸福吗?我们无论对自己的父母，还是对孩子，关爱他们，精神抚慰胜过物质。

4.自己带孩子，不啃老

很多小夫妻，为了自己清闲，把孩子全托给了爷爷奶奶。这样对孩子的成长好不好先不论，这件事情本身就是一种不孝顺的表现。父母工作一辈子，很辛苦，老了本该有自己的老年乐趣，却被孩子拴住，实在是无奈。

有的夫妻不仅不照顾自己的父母，反而千方百计“刮”老人们的财物，这种“啃老”行为其实是在“手把手”教孩子将来不孝。

孩子可以偶尔托给祖辈照顾，但是父母不能撒手，全托给爷爷奶奶，更不能把养孩子的经济花费放到爷爷奶奶的肩头。

当有机会把孩子自己带在身边了，发现孩子很多毛病，于是开始责怪父母不会带孩子。我说，这样的人叫什么?忘恩负义。

羊有跪乳之恩，乌鸦反哺父母。父母帮我们带孩子，我们应该存什么心呢?感恩。至少你的孩子现在没饿着，没冻着吧?孩子现在活蹦乱跳地在你面前吧?就冲着这些，我们就应该感恩。

莫问老人慈不慈，但问自己孝不孝。

夫孝，德之本也，教之所由生也。很多家长和孩子自从学习和了解了传统文化，开始在家里每天系统读经典，这是最好的学习孝道的开始。经典教我们忠、孝、礼、义、智、信、廉、耻。这八个字，无论放在哪个社会，哪个朝代，哪个国家，小到哪个单位，都是需要与推崇的。

子孙虽愚，经书不可不读。

今天的话题虽然说是培养孩子的孝心，但我们其实就是我们父母的孩子，我们也要培养自己的孝心。

让我用一段文字来结束今天的课程：

我们都老了，不再是原来的我们。请你们做儿女的理解我们，对我们要有一点耐心，不要嫌我们终日唠唠叨叨，前言不搭后语，其实还不都是为你们好。

当我吃饭漏嘴的时候，把饭菜留在衣服上时，千万不要责怪我们。请你们想一想，当初我们是如何手把着手，給你们喂饭的。

当我们大小便失禁的时候，弄脏了衣服，不要埋怨我们迟钝。请你们想一想，你们小的时候，我们是如何为你们擦屎擦尿的。

当我们说话忘了主题，请給我们一点回想的时间，让我们想一想再说。其实谈什么并不生根，只要有你们在旁边，听我们说下去，我们就心满意足了!

孝敬并不一定是物质和金钱，在力所能及的范围，时常牵挂着我们就行了。然后給我们老两口端杯热茶，阳光灿烂的日子陪我们出去散散心，和邻居聊聊天。等你们结婚了，生了孩子，常带回家让我们看看就开心了。

当看着我们渐渐变老，直到弯腰驼背，老眼昏花的时候，不要悲伤，这是自然规律使然，要理解我们，支持我们，就象当初我们引领你们走上人生之路。

如今，也请你们陪伴我们走完最后的路，多給我们一点愛心吧!我们会感激，回馈你感激的微笑。这微笑中凝聚着我们对你无限的愛。

今天的课程到这里结束了。感恩!