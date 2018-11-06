生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

上一周，我们说到爱护自己的身体，就是对父母的孝。我们教給大家的、要教給孩子6个安全常识要是哪6个呢?

1.教孩子珍惜生命

2.锻炼身体和胆量

3.和陌生人保持一定距离

4.遇到坏人跑要紧

5.远离烟酒、网瘾、赌博、毒品

6.教给孩子意外发生时的应急措施

身体受伤，父母会担忧，那么，如果是品德有缺呢，父母会怎么样?

今天我们要活学活用的国学经典智慧就是《弟子规》说的“德有伤，贻亲羞。”

如果孩子品德上有什么不足，道德上有亏欠，做了不好的事情，就会使父母蒙受羞辱。

一个有孝心的人，绝不会做出伤天害理、让父母痛心的事情。也就是说，绝不会做对不起自己良心的事情。否则，那就是对不起父母。

常常会听到人们这样说：“这是谁家的孩子，怎么这么没家教?”这就是对父母最大的羞辱。

可以说，一个人品德不好，不但父母脸上无光，孩子自己也无法正确做事、成人，将来也很难成就自己的事业。

著名书法家林散之先生说：有德有才会爱才，无德有才会嫉才，有德无才会用才，无德又无才会毁才。

当今时代，青少年违法犯罪、不孝不敬的事情频发，原因就在于很多家长忽视了德育的重要作用。

家长为了提高孩子在未来社会的竞争力，两眼盯着孩子智力、才艺的提高，把品德教育扔到角落里。以至于孩子还没长大，就做出了大逆不道的事情。

下面我们来看一个案例：

一天早晨，某职业中学的一名女学生把早已准备好的10包“毒鼠强”悄悄放入母亲爱吃的芝麻糊中，然后很从容地去学校上课。她想毒死自己的母亲。

放学回到家，见到这一切，她面不改色心不跳，掏出早已为母亲写好的3封“遗书”装进3个信封，将其放在茶几上，伪造出母亲自杀的现场后，她拨通了报警电话。

民警很快赶来，经过细致地侦查，认定3封“遗书”系女孩伪造。经讯问，女孩承认了用鼠药毒杀母亲的犯罪事实：

女孩，16岁，长得文质彬彬，亭亭玉立，学习勤奋，成绩优秀，在班里是一名班干部。

但妈妈并不知足。常常在女儿面前念叨，要认真读书，考出好成绩，争取今后有个好前途。

妈妈还自作主张，替女儿报名参加大专自考。虽然不情愿，但是女儿还是很努力地参加了大专的学习。

但是女儿一旦考试成绩欠佳，恨铁不成钢的母亲便恶狠狠地羞辱女儿，什么“弱智”、“傻呆”， “如果你自考成绩不好，你不会有好日子过!”搞得女儿心里很难受。

妈妈做梦也未料到，自己对女儿严加管教，换来的是女儿的憎恨。

她的威胁，使深埋在女儿心中的怨恨如火山般爆发出来——为摆脱母亲的这种“关爱”，对妈妈下了毒手。

这位妈妈过于渴望女儿成才，忽视了对女儿品德的教育，致使她连自己的命都被女儿剥夺了。

这也不禁让我们想起十年前浙江金华徐力杀害母亲的案例。要求每次考试儿子必须排在前10，悲剧的种子就此种下。

从案例中不难看出，即使一个孩子成绩很优异，如果没有良好的品德，这个孩子也难以成才。即使成才也难以收获幸福。

“80后”多是娇生惯养下长大的独生子女，随着大批“80后”结婚、生子，我们也看到相当多的“80后”夫妻在闹离婚。

其中以“穷二代”和“富二代”最为引人注目。“穷二代”离婚的焦点问题是孩子由谁抚养，而“富二代”离婚的焦点问题是怎么保住家族的财产。

导致婚姻破裂的原因无外乎是对婚姻不忠、暴力、不信任等因素。

这些行为，折射出了一些“80后”的品德缺失，比如稚嫩、轻率、自我、不愿意付出、不懂得尊重他人、个人能力低下等。

为了让当今的孩子不再重蹈一些“80后”的覆辙，家长万不可忽视孩子的品德培养。那么，家长如何培养孩子良好的品德呢?

1.家长要明白：好成绩≠成才

很多家长觉得，孩子成绩好了，就能够成才、干大事。其实不是，

如果你的孩子成绩很好，但是没有孝心、没有爱心，不具备诚实、责任心、谦虚等美德，就不会有报答父母、让家人过上好日子的愿望。

如果孩子无法顺利与人相处，也不会觉得自己的能力还差得远而要求进步。没有了不断提升自己的德行和能力的动力，就更难以担当大任，难以成才。

德行是与一个人的孝心联系在一起的。在古代，“举孝廉”是指当地的父母官推举有孝心的人出来作官的一个制度，因为一个人能对父母孝敬，那么他出来作官一定也能对百姓负责、对国家忠心。

2.不要过于娇惯孩子

独生子女，是家长眼里的宝贝。有的家长爱孩子爱得孩子想要什么就给孩子什么，使得孩子只知道索取，不懂得付出，更没有为别人做事的能力。

自私的孩子，除了父母以外没有人可以容忍。

有一个女孩，到外地读大学，由于极端自私，无法过集体生活，不得不从校园公寓里搬出来，在校外租房子住。租房子一个人又不敢居住，妈妈只得来陪读。

妈妈辞掉工作，千里迢迢告别老母亲来到异地陪读，心里苦不堪言。这样的孩子，无法与人相处，工作后怎么办呢?

卢梭说，我们似乎对孩子有一种天生的溺爱，

但你可知道，现在给孩子幸福，将来就是给他痛苦;现在给他天堂，将来就是给他坟墓。

人一生的福报都是有定数的，先苦后甜，这就是道，就是理。孩子能自己做的事情，就让孩子自己做吧，这样孩子才能掌控自己未来的生活。

3.培养孩子的德行、践行品德

懂得感恩、有一颗善良的心、孝顺父母、有责任心、尊重自己、尊重他人、乐于助人、诚实守信、真诚待人、自信自强、谦虚有礼、有勇有谋、宽容仁厚等等，这些就是要家长培养的品德。

从孩子小的时候，就要告诉他们哪些是善，哪些是恶的，哪些是应该做的，哪些是坚决不能做的。

“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”。培养孩子的道德品质，也要从点滴小事做起，养成良好的道德品质，形成稳定的道德习惯。

我们提倡的家庭经典教育，系统读经，每天和孩子诵读短短的30分钟，孩子学习的同时家长也在提升。

经典教育就是德行教育，贯穿于孩子24小时的日常行为中，其原则就是不离家庭、不离学校、不离社会、不离圣贤教诲。这才是真正能把德行教育落实的原则。

但有的家长培养孩子的品德只是跟孩子说怎么做，孩子在实际行为中有没有做到却不管不顾。

现在不少打着国学名义的培训，一到假期家长就会把孩子送去学习，特别是希望自己的孩子改掉毛病的家长最热衷于此。

但是学习的是孩子，家长呢?家长知道孩子学了什么吗?回家后孩子改变了，家长改变吗?这是一种强调孩子学，家长不学的典型。

蒙养夏令营的举办的宗旨就非常好，孩子学习的同时，父母也在学习着，也在强化自己。家长和孩子同时提升自己，回到家后，父母和孩子都在改变。

平时在家里，家长要告诉孩子应该如何做，做完了要让他多重复几遍。将行为变成了习惯，才能最终成为稳定的自然行为。

比如妈妈教孩子洗碗，妈妈在孩子身边，告诉孩子如何刷洗，洗完后如何摆放。

孩子第一次做很兴奋，可是第二天就忘了。妈妈提醒孩子，孩子在连续冼碗一周后，不用妈妈提醒，就能主动洗碗了。

4.对孩子进行价值引导

所谓价值引导就是引导孩子自己悟出要做的事情的意义是什么，最终帮助孩子悟出人生的意义是什么，悟出一个人怎样获得真正的幸福生活。

我们给孩子做价值引导的时候，要结合日常生活中的具体事件，通过对话，自然而然进行。

汶川地震，妈妈领着孩子捐款回来，便开始讨论一个问题。抗震救灾中，谭千秋老师舍己救人，范美忠自己先跑。妈妈问儿子：“你怎么看待这两位老师?”

孩子说：“谭老师更具备一位老师的美德，有责任感，爱护自己的学生!”妈妈问：“如果你是一名老师，会怎么做呢?”孩子说：“当然是像谭老师那样，尽心尽责救助学生呀!”

我们和孩子一起，针对社会上发生的敏感事件进行讨论，鼓励孩子说出自己的看法，并给予积极的引导，有助于孩子形成正确的价值观。

今天我们的讲课内容比较多，主要讲的是“德有伤，贻亲羞”。家长们要明白，好成绩不等于好品德，结合经典诵读，培养孩子的孝心、德行要在日常生活中进行，不娇惯孩子，对孩子进行正确价值引导。

好了，时间关系，我们下周四不见不散!