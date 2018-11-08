生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候！

上周我们学习了当我们处处反省自己，那我们劝诫别人的智慧就会越来越高，自然而然别人就会感受到我们的真心诚意，一定会把他转化过来。规劝的时候存心要正，注意时机，讲究态度和方法，还要有耐性。

这一节课我们要学习的是《弟子规》里的“兄道友，弟道恭；兄弟睦，孝在中。事诸父，如事父；事诸兄，如事兄。”

《弟子规》说，做兄长的要善待弟弟，作为弟弟更要尊敬兄长。兄弟和睦，这也是对父母孝顺的一种表现。把财物看得轻了，兄弟之间的怨恨又怎么会产生呢？说话时彼此忍让，愤恨自然就消失了。

兄弟是同气连枝，血浓于水，是同一个父母所生，所以兄弟最有可能是陪我们一生走过最长路的亲人。

有位禅师曾写了这样一首描述兄弟情谊的一首詞：同气连枝各自荣，些些言语莫伤情，一回相见一回老，能得几时为弟兄；弟兄同居忍便安，莫毫末起争端，眼前生子又兄弟，留与儿孙作样看。

但现在的孩子大都生在独生子女家庭，要体味“兄弟如手足”的感觉，只能去同学、朋友、伙伴中发展友谊了。

孩子们最先结识的小伙伴，是居住比较近的，长大后这些人被称作“发小”。随着孩子逐渐长大，交往范围扩大，会有同学、琴友、棋友、球友、网友、父母社交圈内的孩子等加入进来。

幼年时期结识的朋友感情最纯真，是一份无价之宝，即使到了耄耋(mào dié)之年，也是心中最美好的记忆。

孩子小的时候，家长支持孩子多交朋友，多出去和小伙伴玩耍。不但让孩子享受到友谊的快乐，也锻炼了孩子与人相处的能力。

不是每个孩子都是天生的交际家，当孩子和小伙伴玩耍不顺心的时候，家长要帮助孩子解开心里的疙瘩。

让我们来看一个案例：

丽丽看到很多小伙伴在小区的花园里玩，就跟妈妈说也要去玩一会儿，妈妈叮嘱几声别和朋友吵架，丽丽答应着就出去了。

小伙伴们正在玩捉特务。扮演特务的小伙伴手里拿着秘密文件，秘密文件是一个奇怪的玩具，一个小伙伴说是怕被解放军发现才装在这个特殊的优盘里的！

扮演解放军的小伙伴手里拿着小手枪，对于来自外星球的特务，他们研制出了最先进的智能手枪。智能手枪凭借特殊的嗅觉功能可以发现特务。

特务们是坐着宇宙飞船从外星球来到地球上的，他们以为地球人很愚蠢，对付不了他们这些伟大的外星特务。

谁知，解放军的小手枪一见到特务，便嗅到了外星人的气味。“突突”两下，两个趾高气扬的特务便倒地了。

丽丽完全被吸引了，也想加入进去。小伙伴说：“现在正缺少一个女特务，你当特务吧！”丽丽想当解放军，大家不同意。

丽丽蔫蔫地回家了。妈妈得知情况后，对女儿说：“当特务就当特务吧！如果每个小朋友谁都不愿意当特务，这个游戏怎么玩呢？这次你当特务，下次可以当解放军呀。”

听了妈妈的话，丽丽开心地跑出去当“特务”去了。

从这个游戏中，我们同样也可举一反三，孩子们在玩医生和病人的游戏，老师和学生的游戏，顾客和售货员的游戏等等，都可引导孩子轮流换角色。

独生子女，没有兄弟姐妹，与同龄人交往的能力在家里没有得到锻炼。当孩子开始独自走出家门的时候，需要父母指点怎么与人相处。

1.培养孩子善良的天性

一位法师说得好，孩子是复印件，父母是原件，要想复印件不出错，把原件改好。孩子是模仿父母的行为成长的，父母善孩子则善，父母恶孩子则恶。

父母善待家里人，积极帮助不幸的人或者正在遭受苦难的人，孩子看在眼里，也会那样去做。所以，培养孩子善良的性格，父母先要做善良的人。

其次，纠正孩子不善良的行为。比如孩子嫉妒比自己优秀的小朋友、背后说小朋友的坏话、欺负老实小朋友、不尊敬长辈、不把好吃的给别人分享、虐待小动物等。

孩子这么做的时候，家长要及时制止，告诉孩子这样做不够善良，人们只喜欢善良的孩子。

比如以前孩子回家常告诉我班里的哪个孩子被罚坐晒太阳，很调皮；老师说他是最不讲卫生的人，等等。

我会告诉孩子，道人善，即是善；扬人恶，即是恶。他只是一些方面做得不好，但他一定也有优点，只是老师和同学都没有发现。

你以后可以看看，他有什么优点，回来告诉我好吗？

再次，支持孩子善良的行为。当孩子爱护花草树木、小动物的时候，家长可以夸奖孩子懂得爱护环境。

当孩子尊敬老人爱护小孩的时候，家长要夸奖孩子很善良，懂得照顾弱者。

当孩子能够理解他人，愿意帮助他人的时候，家长要告诉孩子，善解人意的人会有好报。

总之，你的孩子能够诚心待人，不蒙不骗，才会成为一个善良的人。

2.教孩子懂得分享与合作

自私，是当今孩子的通病。在孩子眼里，我的就是我的，我凭什么给你吃、给你玩？大脑里没有一点分享的概念，以致占有欲特别强。

孩子不懂分享，与当今独生子女家庭状况有关。但是家长不能因为在家里没有人和孩子分享，就纵容孩子自私的毛病。

泰戈尔说：“唯有具备强烈的合作精神的人，才能生存，创造文明。”

孩子迟早要走上社会与人合作，合作是在利益共享基础上的能力互补，需要相当的包容心和忍耐性。

在社会上，一个人越是懂得分享，就越能够与更多人合作。

如果你不想让自己的小公主、小王子，将来是一个只会索取不懂给予的吝啬鬼，那么从孩子小的时候就交给他如何分享吧！

家里好吃的，不让孩子一个人独享，让孩子给亲戚朋友送一些；做家务的时候，孩子也要承担一部分；父母做事，让孩子打打下手；家里来了客人，让孩子参与接待……尽可能让孩子少获得、多付出。

3.相信孩子不会总吃亏

吃亏是福。当孩子与小伙伴在一起发生冲突的时候，只要没有受伤，家长就不要掺和进去，不要把孩子间的小问题当成矛盾去解决，甚至限制孩子玩耍。

这样，本来孩子没当成什么，却因为父母的掺和有了隔阂。

孩子们一起玩耍，发生摩擦很正常，孩子有能力通过自己的方式解决，他们会谈判、会讲道理、会说服、会交换，

在这个过程中，更能增进互相了解，确定与自己对脾气的人建立友谊。如果家长加入进去，就限制了孩子的社会交往能力的发展。

即便哪个孩子在这个过程中占了上风，他也不是永远的上风，孩子吃亏就是长经验，下次那个被他欺负的孩子肯定会以其他的形式去摆平。

4.纠正孩子的“霸王”意识

晚饭后海河要跟妈妈去散步。下楼的时候海河说：“同学们又给我起了个外号。”妈妈问叫什么，海河有些不好意思，拉妈妈蹲下身子，趴在妈妈耳朵上悄悄地说了四个字——超级霸王！

这真是出乎妈妈的意料之外，怎么会得了这么个外号呢？可能海河有些不饶人吧，因为海河凡事都是不愿意吃亏，别人打他一下，他非还回来不可。

别人比他某方面强，他也是一副不服输的劲头。而且海河还有一种孤胆英雄的气概，喜欢一个人跟两三个闹，最后还非争胜不可。

当然，孩子没有一股子不服输的劲头，什么事儿也干不好，

但是当他的同学给他起了这个外号后，妈妈就在想，是不是海河在某方面有些过了，以至于让同学们有些不能接受了呢？

妈妈告诉海河：“现在都是讲究团队协作的，即使自己有再大的本事，也是会碰上困难的，如果跟同学们搞不好关系，谁会愿意帮助你呢？

再说，有宽容心的孩子，别人更愿意跟他交往，同学们也会更积极主动地帮助他。能得到朋友的帮助有什么不好呢？为什么非要跟别人争得不愉快呢？”

妈妈说了一大通，海河终于明白了。

孩子有“霸王”意识不是坏事，一个人只有迫切想成为强者才能铆足了劲不断进步。

但是不能欺负、打压其他同学，也不是非要什么事情都在别人上头，那样不利于与人交往。

每个人都希望成为他人眼中的强者，但只有适当示弱，才能与人和睦相处。

当一个人很有钱，又很有权势的时候，他只要没有原则，家道必然在几代之内绝对会败掉。

财富生不带来，死不带去，如何让子子孙孙都真正有福、有慧，那才是我们作父母要給孩子长的本事。

而这些福、慧从哪里来？从圣贤教诲中来。孩子生而性灵，只要我们给予根的国学教育，向善的国学经典教育，孩子将来总会在自己的天地里做出成绩，荣耀父母、祖宗。

好了，时间关系，今天的课程就到这里结束了。下周不见不散。