网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>国学堂>>教孩子与人和睦相处

教孩子与人和睦相处

加入收藏

2018-11-8 9:29:34

生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候！

 

上周我们学习了当我们处处反省自己，那我们劝诫别人的智慧就会越来越高，自然而然别人就会感受到我们的真心诚意，一定会把他转化过来。规劝的时候存心要正，注意时机，讲究态度和方法，还要有耐性。

 

这一节课我们要学习的是《弟子规》里的“兄道友，弟道恭；兄弟睦，孝在中。事诸父，如事父；事诸兄，如事兄。”

 

《弟子规》说，做兄长的要善待弟弟，作为弟弟更要尊敬兄长。兄弟和睦，这也是对父母孝顺的一种表现。把财物看得轻了，兄弟之间的怨恨又怎么会产生呢？说话时彼此忍让，愤恨自然就消失了。

 

兄弟是同气连枝，血浓于水，是同一个父母所生，所以兄弟最有可能是陪我们一生走过最长路的亲人。

 

有位禅师曾写了这样一首描述兄弟情谊的一首詞：同气连枝各自荣，些些言语莫伤情，一回相见一回老，能得几时为弟兄；弟兄同居忍便安，莫毫末起争端，眼前生子又兄弟，留与儿孙作样看。

 

但现在的孩子大都生在独生子女家庭，要体味兄弟如手足的感觉，只能去同学、朋友、伙伴中发展友谊了。

 

孩子们最先结识的小伙伴，是居住比较近的，长大后这些人被称作发小。随着孩子逐渐长大，交往范围扩大，会有同学、琴友、棋友、球友、网友、父母社交圈内的孩子等加入进来。

 

幼年时期结识的朋友感情最纯真，是一份无价之宝，即使到了耄耋(mào dié)之年，也是心中最美好的记忆。

 

孩子小的时候，家长支持孩子多交朋友，多出去和小伙伴玩耍。不但让孩子享受到友谊的快乐，也锻炼了孩子与人相处的能力。

 

不是每个孩子都是天生的交际家，当孩子和小伙伴玩耍不顺心的时候，家长要帮助孩子解开心里的疙瘩。

 

让我们来看一个案例：

 

丽丽看到很多小伙伴在小区的花园里玩，就跟妈妈说也要去玩一会儿，妈妈叮嘱几声别和朋友吵架，丽丽答应着就出去了。

 

小伙伴们正在玩捉特务。扮演特务的小伙伴手里拿着秘密文件，秘密文件是一个奇怪的玩具，一个小伙伴说是怕被解放军发现才装在这个特殊的优盘里的！

 

扮演解放军的小伙伴手里拿着小手枪，对于来自外星球的特务，他们研制出了最先进的智能手枪。智能手枪凭借特殊的嗅觉功能可以发现特务。

 

特务们是坐着宇宙飞船从外星球来到地球上的，他们以为地球人很愚蠢，对付不了他们这些伟大的外星特务。

 

谁知，解放军的小手枪一见到特务，便嗅到了外星人的气味。突突两下，两个趾高气扬的特务便倒地了。

 

丽丽完全被吸引了，也想加入进去。小伙伴说：现在正缺少一个女特务，你当特务吧！丽丽想当解放军，大家不同意。

 

丽丽蔫蔫地回家了。妈妈得知情况后，对女儿说：当特务就当特务吧！如果每个小朋友谁都不愿意当特务，这个游戏怎么玩呢？这次你当特务，下次可以当解放军呀。

 

听了妈妈的话，丽丽开心地跑出去当特务去了。

 

从这个游戏中，我们同样也可举一反三，孩子们在玩医生和病人的游戏，老师和学生的游戏，顾客和售货员的游戏等等，都可引导孩子轮流换角色。

 

独生子女，没有兄弟姐妹，与同龄人交往的能力在家里没有得到锻炼。当孩子开始独自走出家门的时候，需要父母指点怎么与人相处。

 

1.培养孩子善良的天性

 

一位法师说得好，孩子是复印件，父母是原件，要想复印件不出错，把原件改好。孩子是模仿父母的行为成长的，父母善孩子则善，父母恶孩子则恶。

 

父母善待家里人，积极帮助不幸的人或者正在遭受苦难的人，孩子看在眼里，也会那样去做。所以，培养孩子善良的性格，父母先要做善良的人。

 

其次，纠正孩子不善良的行为。比如孩子嫉妒比自己优秀的小朋友、背后说小朋友的坏话、欺负老实小朋友、不尊敬长辈、不把好吃的给别人分享、虐待小动物等。

 

孩子这么做的时候，家长要及时制止，告诉孩子这样做不够善良，人们只喜欢善良的孩子。

 

比如以前孩子回家常告诉我班里的哪个孩子被罚坐晒太阳，很调皮；老师说他是最不讲卫生的人，等等。

 

我会告诉孩子，道人善，即是善；扬人恶，即是恶。他只是一些方面做得不好，但他一定也有优点，只是老师和同学都没有发现。

 

你以后可以看看，他有什么优点，回来告诉我好吗？

 

再次，支持孩子善良的行为。当孩子爱护花草树木、小动物的时候，家长可以夸奖孩子懂得爱护环境。

 

当孩子尊敬老人爱护小孩的时候，家长要夸奖孩子很善良，懂得照顾弱者。

 

当孩子能够理解他人，愿意帮助他人的时候，家长要告诉孩子，善解人意的人会有好报。

 

总之，你的孩子能够诚心待人，不蒙不骗，才会成为一个善良的人。

 

2.教孩子懂得分享与合作

 

自私，是当今孩子的通病。在孩子眼里，我的就是我的，我凭什么给你吃、给你玩？大脑里没有一点分享的概念，以致占有欲特别强。

 

孩子不懂分享，与当今独生子女家庭状况有关。但是家长不能因为在家里没有人和孩子分享，就纵容孩子自私的毛病。

 

泰戈尔说：唯有具备强烈的合作精神的人，才能生存，创造文明。

 

孩子迟早要走上社会与人合作，合作是在利益共享基础上的能力互补，需要相当的包容心和忍耐性。

 

在社会上，一个人越是懂得分享，就越能够与更多人合作。

 

如果你不想让自己的小公主、小王子，将来是一个只会索取不懂给予的吝啬鬼，那么从孩子小的时候就交给他如何分享吧！

 

家里好吃的，不让孩子一个人独享，让孩子给亲戚朋友送一些；做家务的时候，孩子也要承担一部分；父母做事，让孩子打打下手；家里来了客人，让孩子参与接待……尽可能让孩子少获得、多付出。

 

3.相信孩子不会总吃亏

 

吃亏是福。当孩子与小伙伴在一起发生冲突的时候，只要没有受伤，家长就不要掺和进去，不要把孩子间的小问题当成矛盾去解决，甚至限制孩子玩耍。

 

这样，本来孩子没当成什么，却因为父母的掺和有了隔阂。

 

孩子们一起玩耍，发生摩擦很正常，孩子有能力通过自己的方式解决，他们会谈判、会讲道理、会说服、会交换，

 

在这个过程中，更能增进互相了解，确定与自己对脾气的人建立友谊。如果家长加入进去，就限制了孩子的社会交往能力的发展。

 

即便哪个孩子在这个过程中占了上风，他也不是永远的上风，孩子吃亏就是长经验，下次那个被他欺负的孩子肯定会以其他的形式去摆平。

 

4.纠正孩子的霸王意识

 

晚饭后海河要跟妈妈去散步。下楼的时候海河说：同学们又给我起了个外号。妈妈问叫什么，海河有些不好意思，拉妈妈蹲下身子，趴在妈妈耳朵上悄悄地说了四个字——超级霸王！

 

这真是出乎妈妈的意料之外，怎么会得了这么个外号呢？可能海河有些不饶人吧，因为海河凡事都是不愿意吃亏，别人打他一下，他非还回来不可。

 

别人比他某方面强，他也是一副不服输的劲头。而且海河还有一种孤胆英雄的气概，喜欢一个人跟两三个闹，最后还非争胜不可。

 

当然，孩子没有一股子不服输的劲头，什么事儿也干不好，

 

但是当他的同学给他起了这个外号后，妈妈就在想，是不是海河在某方面有些过了，以至于让同学们有些不能接受了呢？

 

妈妈告诉海河：现在都是讲究团队协作的，即使自己有再大的本事，也是会碰上困难的，如果跟同学们搞不好关系，谁会愿意帮助你呢？

 

再说，有宽容心的孩子，别人更愿意跟他交往，同学们也会更积极主动地帮助他。能得到朋友的帮助有什么不好呢？为什么非要跟别人争得不愉快呢？

 

妈妈说了一大通，海河终于明白了。

 

孩子有霸王意识不是坏事，一个人只有迫切想成为强者才能铆足了劲不断进步。

 

但是不能欺负、打压其他同学，也不是非要什么事情都在别人上头，那样不利于与人交往。

 

每个人都希望成为他人眼中的强者，但只有适当示弱，才能与人和睦相处。

 

当一个人很有钱，又很有权势的时候，他只要没有原则，家道必然在几代之内绝对会败掉。

 

财富生不带来，死不带去，如何让子子孙孙都真正有福、有慧，那才是我们作父母要給孩子长的本事。

 

而这些福、慧从哪里来？从圣贤教诲中来。孩子生而性灵，只要我们给予根的国学教育，向善的国学经典教育，孩子将来总会在自己的天地里做出成绩，荣耀父母、祖宗。

 

好了，时间关系，今天的课程就到这里结束了。下周不见不散。

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
国学堂 17413

RSS订阅

国学堂

95名成员163个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:5分

 