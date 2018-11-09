让孩子有更高的人生追求

生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候！

上一周，我们讲的是有关教孩子与人和睦相处的方法，从培养孩子善良的天性、教孩子懂得分享与合作、纠正孩子的“霸王”意识等这几方面来教孩子，通过学习与力行圣贤教育，增加孩子的福慧。 如此，孩子一定能在自己的天地里作出成绩。

但是，由于历史原因，父辈们希望我们考个中专，上个大学，有份稳定的工作，能吃饱穿暖，他们就觉得孩子教育成功了，没有什么遗憾的了。父辈们的这个朴素的愿望现在我们基本都达到了。

那对于我们的孩子，我们有什么样希望？是不是还象父辈一样的愿望呢？做的工作能保证吃饱穿暖就行了？从现在很多的普遍的教育观看来，可以说绝大部分父母对孩子的期望，和我们父辈大同小异。

只不过提高了一个台阶，那就是希望孩子上个好大学，挣更多的钱，生活得更好更安逸，有房、有车这是最好不过的了。

我们可以看出，这类的家长和我们的父辈一样，对孩子寄予的希望仅满足于物质需求。是呀，如果我们一代不比一代强，那肯定是我们的教育出问题了。

人生应当要有更高的追求，那么，我们要孩子有什么样的人生追求呢？怎又么样让孩子有更高的人生追求呢？

今天我们要学习的《弟子规》就很好地回答了这一点：唯德学，唯才艺；不如人，当自砺。若衣服，若饮食；不如人，勿生戚。

这个“德”是“道德”，“学”是“学问”，“才”是“才华”，“艺”是“技艺”。如果品德、学习、才能、技艺不如别人，应当自我勉励勤奋努力去追赶。我们应该忧虑的是我们的德学、才艺不如人，而自己的衣服没有别人的漂亮、饮食没有别人的丰盛，这些物质享受方面不如人，心里不要难过。

这里的意思是，和他人比较，要比才学、比能力、比德行，不要比享受，这样才不会沉迷于奢靡的生活，迷乱了自己的意志。

这里有一个案例，可以说是普遍存在的现象：

黄小飞生长在一个普通的农民家庭，与周围村民相比，他家的日子更苦一些。但是父母心疼孩子，家里好吃的、好穿的都让給他，还节衣缩食供他上学。黄小飞也很争气，顺利考上了大学。

在农村孩子考上大学，这是一件很荣耀的事情，父母的心里也很亮堂。只要孩子有出息，再节衣缩食也有盼头。亲戚们主动帮忙，把一些钱送到黄小飞家里给黄小飞作学费。

可是，自从上了大学后，黄小飞就发生了变化。不再像以前那样勤奋学习、性格朴实，而是开始学着城里人的样子打扮自己。虽然他把生活费都省下来买衣服了，但还是比不上那些城里人洋气。

他整天琢磨着怎么穿最时髦，一有时间就去逛商场，希望能够买到又便宜又时髦的衣服。

就这样，很多的读书时间，都被他浪费在了买衣服上。从他身上，完全看不到那些勤奋的农村学子是怎样废寝忘食地读书的，而是优哉游哉地过完了大学四年。

毕业后，一家人本指望黄小飞能够挣些钱接济接济家里、报答报答帮助过家里的人。可是，黄小飞因为学无所长，衣食都学大城市人的样子，挣到的钱勉强够自己的开销。

像黄小飞这样出身贫寒家庭，父母倾其所有才能供其读书的孩子绝不在少数，这样的孩子肩负着家庭甚至一个家族的希望，本该在新的环境中不断提高自己的能力，锻炼自己的意志，争取更大的进步。可惜，因为盲目学习他人，以至于丢失了自己，对不起家人。

为什么我们提倡不应看重物质上的享受？因为物质的享受，常常会引起人的贪欲，而贪欲，是一个严重的障碍，一个严重的烦恼。

我们的本性本善不能开显，往往就是因为贪欲。因此，物质上的享受够用就好，不去追求时髦，追求享受。

孔夫子的弟子总结出孔子的五种德行，那就是“温、良、恭、俭、让”，也就是温和、善良、恭敬、俭朴、礼让。在此基础上拓展到了八德：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。一个人真能好学，对德、学、才、艺能够努力踏实地去学习，这是近乎智慧。

我们每天与孩子诵读国学经典，学习国学圣贤智慧，学到之后关键还是要力行。“不力行，但学文，长浮华，成何人。”那么，如何把这五德、八德落实到我们生活当中？

对父母行孝，对祖国尽忠，这就是力行。真正的德，是行出来的。人心里有道，他常常想的是如何提升自己的道德学问，自然而然对于物质欲望就会降低了。

一个身心健康的孩子，他们会为自己完成的事情而骄傲，而不是把注意力停留在穿得怎么样上。那么，家长怎么做才能使得孩子把精力放在追求理想上，而不是放在简单的衣食享受上呢？

1.树立不断进步的价值观

价值观能够反映人的行为和心理倾向。它具有定力作用，决定着孩子将来成为一个什么样的人，走什么样的路。价值观的树立将会推动孩子的长远发展，它还可以提升孩子的人格层次。

马斯洛的需求金字塔里有五个需求层次：最塔顶往塔底依次是自我实现的需求、尊重的需求、社交的需求、安全的需求、生理的需求。

无论出生于富足家庭的孩子，还是出生贫寒家庭的孩子，如果把较低层次的生理需求，即物质需求当做人生的最终目标，他们的心灵会在平庸的生活中变得媚俗和日益萎缩。拥有这样价值观的孩子，他们的人生会很平常。

特别是家庭富足的孩子，如果满足于丰衣足食的平静生活，他们不会花大力气去追求进步。

有的孩子心中有梦想，为了实现梦想他们刻苦学习、积极开创自己的事业，历尽辛苦不断提升自己的能力。拥有这样价值观的孩子，事事用心，事事尽力，主动为自己创造机遇，最有上进心。

2.教孩子立志

所谓志，就是理想、决心、毅力。一个孩子只有立下志向，才会有奋斗的动力。志向的范围很广，不同的志向，对孩子的指引作用也是不同的。志向越高远，对低级庸俗事物就越不会倾注心思。

如果追求物质享受，特别是要攀比，看见人家穿的好衣服，自己也要去赶时髦，看见别人开名车，买大别墅，心里又坐不住了，这样的生活很累，烦恼痛苦都是自己找的。

有个女孩，聪明伶俐，家境不错，上学成绩也不错。在生活的那个村庄里，就像一只美丽的凤凰一样吸引着人们的目光。

这样好的女孩，如果好好发展自己，前途不可限量。女孩到中学的时候，成绩不再那么优秀。女孩觉得，那么用功学习太累了，将来嫁个好人家，就能一辈子衣食无忧。

女孩轻轻松松读完了高中，便去了一家大型宾馆做服务员。在那里女孩结识了一位做房地产的老板。老板是有妇之夫，为了娶女孩，离婚了。

女孩如愿以偿地嫁给了大老板。过上富足生活的女孩觉得自己很快乐，她实现了自己的愿望。可惜，婚姻只维系了5年，老板因为又结识了更年轻的女孩而抛弃了她。

这个引人思考的故事提示家长，想要通过婚姻来改善自己的未来很难，天下少有这种不劳而获的事情。孩子从小立下什么样的志向关系到孩子一生是否幸福。

立志是成才的基础，在孩子小的时候，应该引导孩子树立一个能够指引孩子走向幸福的志向，那就是不断提高自己的能力，靠自己的奋斗获取成功。因为志向能够指引孩子不断地去奋斗，带给孩子物质和精神上的满足。

值得高兴的是，我们系统读经的家人，正在从改变自己的家庭环境，创造书香之家而努力。读圣贤书，立君子品。保证孩子物质生活的同时，提高孩子的人文素养，这是最智慧的选择。

3.培养孩子的责任感

如果家长把家看成一个团队，那么孩子就是这个团队里的一名成员，和父母一样，有着为这个家的美好生活奋斗的责任。

家长要告诉孩子，父母负责现阶段孩子的生活，等孩子长大后要照顾父母的生活。孩子要想照顾父母，就要拥有一定的能力。要想增长能力，就要从小的时候起，为家庭、为班级、为朋友多做事，在做事的过程中历练自己。

为了给孩子更多的发挥自己能力的机会，父母常常交代孩子做一次早餐、独自打扫一次卫生、安排一次全家旅行，这样，孩子做的事情多了，有了一定的做事经验，就不怕做事、敢于承担责任了。而且，能够科学认识自己的能力，不会贸然去接受一件自己做不到的事情，做事情更稳妥。

孩子的这个能力是谁給的？是父母培养的。放手让孩子去做事吧，我们只要做孩子背后扶正的一双手行了。一个人的能力有多大，承担就有多大。

时间关系，我们今天的课程就要结束了，下面我们来做一个小小的回顾：今天学习的内容是《弟子规》里的“唯德学，唯才艺；不如人，当自砺。若衣服，若饮食；不如人，勿生戚。”一个有志于道、有志于圣贤学问的人，就不会为物质的享受而忧虑。那么，从小让孩子亲近圣贤，读圣贤书，帮助孩子树立更高的人生理想，更高的人生追求吧。

好了，今天的课程就到这里结束了。下周我们不见不散。