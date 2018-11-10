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提高孩子的情绪控制能力

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2018-11-10 9:53:58

　　生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

　　今天我们讲课的主题是“提高孩子的情绪控制能力”。情绪是什么呢?它是看不到、摸不着的东西，我们家长怎样才能把握并了解孩子的情绪，进而帮助孩子控制好自己的情绪呢?

　　先来給大家讲个沉痛的案例：

　　中秋节本是亲人团聚的欢乐时刻，可是在一间出租房里，一名男孩却杀死了自己的女友。事情的起因很简单，是因为女孩渴了，想喝水，想让男友給她倒水，却遭到男友的拒绝。

　　女孩很委屈啊，想着：工作是我帮你找的，你每个月没挣几个钱，我还給你钱花，这点小事你都不愿帮忙，真是太令人生气了，我真是看走眼了!

　　女孩心里特别地不平衡，于是两个人吵了起来。争吵中，男友突然拿起床边准备用来晾衣服的绳子，死死勒住女孩的脖子，看到女孩喘粗气反抗，他又把一个塑料袋套在女孩的头上……就这样，女孩被从小一起长大的同居男友杀死了。

　　十几岁的花季年龄，本该是报答父母养育之恩和好好享受人生的时候，可是由于一点生活琐事就丢了性命，实在令人痛心。

　　《弟子规》里说：言语忍，忿自泯。人跟人相处当中，冲突最多的情况就是在言语。但是言语起了冲突，因为你起了冲突，脾气就上来了。“一念瞋心起，百万障门开。”这样的心量障碍了人与人之间好的关系。

　　你可能发脾气发了五分钟，但你要花多少时间才能把脾气所产生的不好效果去除?象刚才案例里所讲的，还有机会去除不好的效果吗?没有机会了。一念天堂，一念地狱。

　　冲动是魔鬼，如果一个人不能控制自己的情绪，就如同身体里隐藏着一个魔鬼，不知道什么时候，就有自戕[qiāng]和害人的危险。

　　养育孩子，不光是把孩子养大，还要让孩子有个健全的心理结构。这样，孩子在任何时候都能理智地处理生活中的难题，不会因为情绪失控酿成祸患。

　　“利刃割体疮犹合，恶语伤人恨难消”，锋利的刀割着身体，可能一、两个星期就可以好了，但是“恶语伤人”的这个恨，会留在他心里多久?

　　孔老夫子的学生子贡，曾经问过孔老夫子：“能不能够有一个字，让我能够一生奉行?”子贡很好问，他的提问很简单，但让你能够一生奉行的字，到底是什么?

　　孔老夫子说了一个“恕”字。对待别人要行恕道，多一分宽恕，少一分苛求。“以责人之心责己，以恕己之心恕人”，“己所不欲，勿施于人”。

　　当对方发脾气了，我们能够提起一个念头，他今天可能被领导批了一顿，可能遇到了不如意的事情。脾气上来了，把这个脾气冲着我发。

　　换位思考后，就能够宽恕对方了，言语当然就能够忍。说话的时候，能彼此忍让，愤恨自然就会消失了。如果每个人都能控制好自己的情绪，那么就不会有过激的事情发生了。

　　在这个充满竞争的时代，不光大人，连孩子的生活都充满了压力。过重的压力容易使人情绪失控，如果没有过硬的心理素质，积怨太深，可能带来难以预料的伤害。所以，家长不可忽略对孩子进行“情绪教育”。

　　情绪控制能力强的孩子，处世严谨行事淡定，很少有过激行为。在与人交往的时候，既能够顾及他人感受，也能坚持自己的观点。那么，如何培养孩子的情绪控制能力呢?

　　1.延迟满足孩子的需求

　　延迟满足是从内防止孩子自我膨胀，规则建立从外防止孩子的自我破坏。无论有钱没钱，现在孩子的要求大多都能得到满足。但溺爱下长大的孩子，性格容易娇纵、蛮横，一旦要求得不到满足，就会发脾气，长大后缺乏情绪控制力。

　　研究表明，在家长理智爱护下长大的孩子情绪控制力更强。

　　比如，在家长做事情的时候，孩子要家长陪他玩，家长告诉孩子稍等一会儿，因为妈妈正在做事情，“人不闲，勿事搅。”

　　但这样的情况下，性格急躁，或者被娇惯的孩子就会发脾气，家长要怎么办呢?冷处理，暂时不要理他，专心把自己正在做的事情做好。一次两次，孩子就不会闹了，就能耐心等待。

　　家长通过学习，也知道面对孩子如此不讲理的时候，要冷静，不要和孩子对着干，不要顺着孩子，可真正面对问题时，不少家长就犯心软的毛病了，为了不让孩子继续哭闹，于是满足了孩子。

　　如此几次，孩子掌握了家长的软肋，于是孩子开始控制你了。多么可怕啊!孩子小的时候已经学会控制你了，你都对付不了，那么孩子长大了，你还期望孩子听你的、理解你、和你沟通吗?

　　斯坦福大学有过一个“软糖试验“：让一帮孩子在一起，給他们发一块软糖，告诉他们，如果在一段时间内，不吃这块糖，就能得到更多的糖果。

　　结果，有的孩子吃了，有的孩子忍住了。过了几十年那些忍住的孩子，无论是事业还是家庭，都要比那些没有忍住的孩子好得多。

　　根据这个实验，假如我们的孩子表现出很强的控制情绪能力，家长一定要给予表扬。比如，妈妈给他三块糖，对他说，上午吃一块，中午吃一块，晚上吃一块。孩子做到了，妈妈一定不要忘了夸奖孩子一下。

　　因为孩子做到这一点很不容易，可能经过了很多次的思想斗争。父母的肯定对孩子是一种鼓励，他会在这方面更严格要求自己。

　　2.倾听孩子，释放压力

　　孩子发怒的时候，如果家长一再追问为什么发怒，可能会带来另一个怒火高潮，家长不理他，他或许会想自己的父母一点都不关心自己，自己都气成这样了，他们一点都没察觉，孩子心理逆反很可能自暴自弃。

　　有一位妈妈，她的手法就很高明，不到五分钟，就让女儿快乐起来了。大家想不想了解一下?

　　李想苦着一张脸进屋的时候，妈妈正在收拾茶几。女儿今天去参加好朋友的生日会了，去的时候非常开心，她说她精心挑选的这份生日礼物一定会让好朋友感动不已!还有一件令女儿兴奋的事情，就是舅舅送的一条白纱裙子，今天终于派上用场了。

　　谁想到，女儿回来的时候，情绪这么差!妈妈判断一定是发生什么不愉快的事情了。女儿闷闷不乐地坐到了沙发上。

　　“看来我的女儿有点不开心呀!主人没有招待好我女儿吗?”妈妈一边轻声说，一边给女儿端过去一杯茶。女儿不说话，妈妈接着干自己的活。

　　过了一会儿，女儿走过来，扳着妈妈的肩膀说：“妈妈，我很不走运啊!我想送好朋友一份特别的礼物，谁想到，还有几位同学送的生日礼物都和我的一模一样。我怎么这么蠢呀!我感觉我好倒霉!”

　　“哦，是这样呀!妈妈听出来了，你对这位朋友很用心，你很希望你的这位朋友幸福，是吗?”妈妈说。

　　“是的，这个女孩很乖，像只小绵羊一样温顺。我超喜欢呀!”李想语气变得轻松了。

　　“那你应该高兴才对呀!有那么多同学送了和你一样的生日礼物，说明那些同学对你的朋友也一样用心呀!你的朋友被这么多同学喜欢，你应该开心才对呀!”妈妈说。

　　“妈妈，你说的很有道理呀!”女儿终于露出了笑容，去做自己的事情了。

　　孩子情绪不好的时候，父母千万不要评判孩子的对与错，耐心、全神贯注地倾听孩子诉说心声，回应孩子，接受孩子，让孩子觉得你已经理解了他这个时刻的心情，你是和他站在一起的，孩子能够很快摆脱负面情绪。

　　有时，妈妈即使不給孩子提任何建议，孩子也知道应该怎么去做。这个时候，再扭转孩子的看法，就容易了。

　　3.教孩子一些疏导坏情绪的方法

　　孩子出现情绪波动是正常行为，但是任糟糕的情绪持续下去，就会影响正常的思维活动，甚至失去理智。做家长的，要尽早告诉孩子一些控制不良情绪的方法。

　　和同学一起玩耍或者出行，遇到无法缓和的刺激或者局面，悄悄走开，远离刺激地，就不至于出言不逊影响团结;因为某个问题争执不休的时候，转移注意力，想办法向行家咨询或者查找相关资料，不要耗在一起只是争论;

　　真的被人伤害了的时候，告诉自己退一步海阔天空，想想快乐的事情，想想伤害自己的那个人曾经对自己的好，就能够释然了;因为自身因素导致情绪不好，可以看看有趣的影片，读读书，出去散散心，唱唱歌，打打球，做做运动，冲散坏情绪。

　　或者找个人聊聊，借别人的眼从不同的角度看问题，分析问题，那么很多不良情绪不知不觉就消失了。

　　今天早上我在忙工作，女儿来要我帮她扎头发。我说你自己练习扎吧，有一个四岁的小妹妹会自己扎头发了，我们现在也要学习了。到吃早餐时间了，梳好头发的女儿小嘴有点嘟嘟地来到我面前坐下，沮丧地说，“妈妈，我以后不要扎三撮的头发了，他们都笑我。”

　　头顶扎一个小猪尾，剩下的头发分别近耳朵下方再扎两个小羊角。我问，“他们笑你什么?”“笑我这么大了还扎小孩子的头发。”我说， “有一位老人她扎着两个小辫子，上面还扎彩色的胶圈，总是面带笑容，虽然有人说这么老了还扎这样的辫子，但她不管别人说什么，保持自己的特色，而且丝毫不影响她在商业上的厉害。”

　　“你自己觉得这样扎头发可愛吗?”女儿点点头。“这就是你的特点呀，从很多人中让人很容易一眼就认出你来。如果都和别人一样，那还要找呀找。”女儿一看我找人的动作，乐了。

　　“我们之前读国学经典，你奶奶反对，甚至说不要让你读了，你的叔叔婶婶也不理解，也不让他们的女儿读，别人都不理解的时候我们照样读。现在你能看这么厚的故事书了，可是你的小姐姐呢，她能看吗?不能吧?我们读经典也很特别呀，但你现在会别人不读国学经典我也不读了?肯定不会，对不对?”

　　“如果妈妈还扎这样的头发去上课，人家当然会笑。但是你就不一样，孩子最可愛的年龄就这几年，你自己觉得可愛，喜欢，那么就扎吧，过了年龄你就不会扎了。”女儿很欣喜地接受了。

　　多用同理心，也就是接受孩子的情绪，认同孩子的情绪，这是打开孩子心扉的魔力钥匙，这时的孩子很容易接受安慰和指导。

　　人和人之间的冲突很多是言语开始，所以我们讲话要谨慎，不能说过激、伤人的话语。讲话留一些情分，留一些体面，給对方一分尊重，不要逼人太甚。这样自然就不会刺痛对方，不会让对方起怨恨。

　　“轻听发言，安知非人之谮诉?当忍耐三思;因事相争，焉知非我之不是?须平心暗想。”

　　有一句话说的是：现在街上走的大多是动物。为什么?人因为有礼才称之为人，否则与动物无异。“居身务期质朴;教子要有义方。”那么从什么地方开始教孩子有礼呢?敬请期待下一次的课程：《教会孩子日常交往仪礼

　　感谢大家的收听，我们下周三不见不散。

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