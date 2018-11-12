长辈面前，谨言慎行不张扬

生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

上一周，我们学习了一些教子女日常生活礼节的课程，今天，我们继续学习子女应有的礼节：称尊长，勿呼名;对尊长，勿见能。尊长前，声要低;低不闻，却非宜。

我们首先来学习“称尊长，勿呼名”。我们对待长辈、领导、老师，对这些有地位、辈分比我们高的人，我们不可以直呼他们的名字，甚至跟别人讲话的时候，也要尽量避免直呼他们的名字，这是对尊长的一种尊重。

那么，应该怎么样称呼?可以称头衔、职称，或者是称对方跟自己的关系。比如，李部长、张董事长，这些都是称头衔的。

自己的亲人、父母，如果讲得很口语的那就是我的爸爸、妈妈;如果讲得很普通就是我的父亲、母亲;如果讲得文一点，可以称为家父、家母、家兄。

对老师，直接讲我的老师，或者是冠以姓氏，如王老师、马老师等等，这些都是尊重。

在交际的场合里，直呼人的名字，这是不礼貌的。哪怕是比我们小的，如果关系不是很熟，或者是跟我们没有隶属关系的，也都尽量不要直呼其名，可以用张先生，李小姐，这些称呼都是对他人的恭敬。人家听了舒服，也不至于冒犯他人。

以前兄弟姐妹多，我们家里有哥哥姐姐的，都是喊大哥、二哥，大姐、二姐。突然有一天朋友或者同学问我：你哥哥叫什么名字?当我们把哥哥的名字讲出来，全身不舒服，好象觉得有点不尊敬。所以不要小看这种称谓，叫久了，愈叫愈亲。

比如夫妻在称呼的时候，都是三个字三个字地叫，叫久了，气氛会怎么样啊?就会愈来愈冷淡，甚至于会愈来愈火爆都有。

因为西风东渐，西方人称呼自己的爸爸妈妈都直接称名，很多人就觉得西方的月亮比较圆。有一位朋友，他看了书籍说可以直接喊名字，结果就叫他女儿都喊爸爸、妈妈的姓名。喊了几年之后，有了机会读到《弟子规》，他才知道错了!

他女儿跟他讲话已经跟他是平起平坐，这个时候就不好教导。所以称呼是要树立长幼、尊卑的态度，这个礼不可废。

下面我们说一说“对尊长，勿现能” 。在长辈面前表现得谦虚恭敬，不要随便表现自己的才能、能力。在尊长面前，在领导、老师、父母、长辈面前，我们要懂得守谦，要谦虚，不可以有炫耀自己才华的心。

当我们谦卑下来的时候，反而能从尊长那里学到很多学问。如果我们自己愛好表现，看我们傲慢，尊长就不愿意教我们了。因此真正好学的人，一定要懂得韬光养晦，处处谦卑，长养自己的谦德。

有的人很愛表现自己的能力，有一点才能，懂得一点皮毛，就很愛发现意见评论。其实我们不知道，往往面前站着的是一位尊长、一位大德，他见到我们班门弄斧，也如如不动。这样反而让表现的人觉得无地自容。

以前如果我们不知道自己犯的这些过失，现在知道了就要好好地改正过来，“过能改，归于无。”即使是有才华，有能力，也要多隐藏一些，这样养谦德，就会获得很大的福分。

《周易》里有提到“谦卦，六爻皆吉”，“满招损，谦受益。”一人了懂得谦卑，他是可以无往不利的。

在《了凡四训》的人生哲学当中，有一篇是描述谦虚的益处：袁了凡先生当初去考试，也参加过好几次进士考试。每一次还没有考以前，他观察要考试的这些同学，他会发现有些人特别谦卑，谦光逼人，对人都很恭敬、很谦逊。虽然这些同学有的年纪很轻，但是他就觉得他一定会考上，考试结果果不其然，谦虚的人都考上了。

所以，我们从小要时时提醒孩子常存谦虚。纵使我们今天的才华再高，这个才华是不是靠自己形成的?不是!是在成长的过程，有非常非常多的人给予我们照顾、提携。

所以愈有才华，我们应该愈能感恩这么多人对我们的付出，有这样的心境自然就不会傲慢。所以“对尊长，勿现能” 。

接下来我们说一说“尊长前，声要低;低不闻，却非宜”。这个也是讲话的礼貌，在长辈面前说话，声音要低些，不然会影响到长辈他们的谈话。

现在的孩子对于什么时候应该讲话，什么时候不应该讲话，这个分寸拿捏比较缺乏。往往一群孩子遇到一起，就控制不住，大吼大叫，都快闹翻天了。

这个时候我们长辈要适时去制止，不然等他都已经习惯了，就很难再把他过来。所以发现孩子讲话很大声，影响到长辈谈话，要赶快提醒孩子，常常是提醒一次能小声三分钟，三分钟挕孩子们又开始了。反复提醒几次，长辈说，算了，算了，不要管他们了。

这样对不对?不对!所以教育还要很有耐性才行。

其实生活中很多中庸之道。比方说，穿衣服要不要中庸之道?穿太多了，很热，穿太少了会着凉。吃饭呢?吃太多了胃痛，吃太少了会挨饿。

那么我们讲话要不要中庸?当然要!所以“尊长前，声要低。”但是“低不闻，却非宜。”假如跟长辈讲话都讲不清不楚，那就很失礼。

跟长辈讲话，要让长辈很清楚我们在说什么，而且也要注意，讲话的时候眼睛要看着对方，看着长者，这叫“问起对，视勿移。”如果孩子对人讲话眼睛都不专注，代表他的心没有恭敬，很浮躁。

现在的孩子为什么这么焦躁?就是太缺乏礼节的教育，久而久之我行我素了。所以这些小细节，都需要我们为人长者好好用耐性去教导。

一个人在长辈面前的表现很重要，能折射出一个人的礼仪素质、道德修养，是这个人思想与行动的折射，可以说是展现在他人面前的一张名片。

我们来说说一个男孩的故事吧：

有一个男孩，小的时候，妈妈就告诉他见着长辈要及时喊人。男孩做得很好，见了长辈就毕恭毕敬打个招呼，小区里的人都夸奖这个孩子懂事。

孩子很孝顺，上学后，不管是学校里的事情，还是家里的事情，都愿意和父母商量。父母因为熟悉孩子的情况，很省心。

孩子大学毕业参加工作，成了一名法官。有一次，他主管一个大案，案犯家里很有钱，也很有势。他们找到男孩，愿意花大价钱为案犯降低罪行。男孩觉得这件事情很复杂，和父母商量。

父母说，不管有多么困难，都要秉公执法。父母的态度使得男孩非常坚决地完成了案件的审判工作。

不久以后，好几名法官因为收受贿赂被调查，而男孩因为清正廉洁被提升。

在养育孩子的过程中，教育孩子尊敬长辈绝不是小事情，这是孩子心理发展和道德水准的体现。如果一个孩子能够从小的时候起就孝敬长辈，长大后也会尊重长辈，重视长辈的意见，能够为了长辈安然生活检点自身行为。

孝敬长辈的内容很丰富，在沟通方面最为重要的一点就是多多倾听长辈，不要在长辈面前逞能，觉得自己很行，不需要长辈的指点。不要认为长辈的想法已经落伍，跟不上时代，自己是新新人类，自己的做法长辈理解不了。

生活中很多经验是长辈们传授給我们的，比如说生完孩子坐月子，长辈说要好好坐，不碰冷水，不洗头之类的。年轻的妈妈们受不了啊，不洗头哪里成，脏死了，生产三天就要洗头，冲个痛快。

好了，这么一冲，这么一洗，留下的是几十年的病痛隐患，也许不到四十岁，才三十几，就开始觉得头易受寒，身体容易酸痛等等。我们作家长的，要让孩子永远记得，长辈的教诲是生活经验的总结，要谦虚谨慎地多向长辈讨教。

处于这个信息大爆炸时代，每个孩子都是“杂学家”，怎么防止、改变他们不把长辈放在眼里的习惯呢?最有效的方式，就是从小就教导孩子尊重长辈。

1.长辈面前少说话

几十岁的长辈，阅历和资历都很丰富，如果不是很了解这位长辈，就不要在长辈面前夸夸其谈，而是要多听长辈说。

天下长辈都爱护晚辈。特别是当这位长辈对这个孩子寄予厚望的时候，他愿意把自己的人生经验传授给你。在这种情况下，孩子要懂得珍惜，家长要告诉孩子把这当成课堂，仔细听，谨记在心。

这样不但能够深得长辈的喜欢，同时也展现了自己的孝心。耐心倾听长辈讲话本身就是孝顺的表现。

2.不要瞧不起长辈

一些取得了一定成绩或者心存大志的晚辈，在一生默默无闻的长辈面前可能会有些猖狂，特别是当长辈有着某些不良嗜好的时候就会对长辈反感。

作为家长，一定要事先给孩子上好这一课。告诉孩子，不管这个长辈的一生是怎么度过的，他对晚辈来说都是一个宝。长辈身上的不足，是晚辈值得警惕的地方，是活生生的教材;前辈身上的优点，是晚辈学习的榜样和前进的阶梯。

老祖宗告诫：“子孙虽愚，经书不可不读” ，“积钱积谷不如积德，买田买地不如买书”，“读书志在圣贤，非徒科第”，“要振家风在读书”。

国学经典就象是智慧老人，“昔日贤文，诲汝諄諄。”多和老人接触，指不定老人的哪一句话，就可以解除你现在的烦恼，使得你的人生少走许多弯路。孩子从小能与高人为伍，与智者同行，站在文化巨人的肩膀上，也才能看得更高，看得更远。

我们蒙养文化所倡导“读国学经典，育中华英才”，更是在孩子教育上高瞻远瞩。

3.不要在长辈面前炫耀能力

一个孩子如果经常在长辈面前炫耀自己的能力，不但暴露了孩子的浅薄，更不利于孩子成长。同时，也在向他人传达一个错误的信息，那就是你很有能力，不需要他人的帮助。从此长辈可能疏于对这个孩子关照，而孩子由于心智能力不够成熟，失去了长辈的关照和扶持，可能会把情况搞糟。

做家长的要提醒孩子常存谦虚，越有才华，越应该感念长辈的付出，有这样的心境长辈会时时关照孩子，指出其行为上的不足，给予扶正，促进孩子的成长。

另外，虚心的孩子心中长存对长辈的感恩和报答，这份孝心是品德形成的基础，可以转化成奋斗的动力，促使孩子形成更伟大更高尚的奋斗目标。

4.多关心长辈

长辈对晚辈最大的需求，就是希望见到晚辈，共享天伦之乐。所以，晚辈要经常去长辈那里走走，问问长辈的身体情况，问问长辈缺什么少什么想吃什么，给长辈沏壶茶、收拾收拾房间、打扫打扫卫生、陪长辈出去散散步等。

“首孝悌，次见闻”，在日常中培养孩子有礼有德之后，接下来就是要学习了。上天给了每个人每天三个八小时，第一个八小时大家都在工作，第二个八小时大家都在睡觉，人与人的区别是在第三个八小时创造出来的。下周同一时间，我们将学习《从小教导孩子珍惜时间》。亲爱的家人们，我们今天的学习就到这里结束了，大家晚安。