生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

之前我们用了两节课来学习如何培养孩子日常礼仪。大家是否都在有意识地去培养这些礼了呢?一定要去实践，把它们变成自己的一种习惯，内化成一种自然的行为。

那么，今天我们要学习的内容是《从小教导孩子珍惜时间》。《弟子规》里讲：朝起早，夜眠迟;老易至，惜此时。意思是清晨要早起，晚上要迟睡。“人生一世，草木一春。”一个人很容易老去，每个人都要珍惜现在的大好时光。特别是青少年，“黑发不知勤学早，转眼便是白头翁”啊。

鲁迅是我们非常熟悉的文学家，但同时他又是思想家、革命家。一个人有限的生命里，如何能有如此多的成就?鲁迅曾说，“世界上哪有什么天才，我只是把别人喝咖啡的时间用在工作上罢了。”他的成功，有一个重要的秘诀，那就是珍惜时间。

鲁迅十二岁在绍兴城读私塾的时候，父亲正患着重病，两个弟弟年纪尚幼，鲁迅不仅经常上当铺，跑药店，还得帮助母亲做家务。为免影响学业，他必须作好精确的时间安排。

此后，鲁迅几乎每天都在挤时间。他说过：“时间，就像海绵里的水，只要你挤，总是有的。”鲁迅读书的兴趣十分广泛，又喜欢写作，他对于民间艺术，特别是民间传说、绘画，都非常喜欢。

正因为他广泛涉猎，多方面学习，所以时间对他来说，实在非常重要。他一生多病，工作条件和生活环境都不好，但他每天都要工作到深夜才肯罢休。

在鲁迅的眼中，时间就如同生命。他曾说：“美国人说，时间就是金钱。但我想：时间就是性命。倘若无端地空耗别人的时间，其实是无异于谋财害命的。”

因此，鲁迅最讨厌那些“成天东家跑跑，西家坐坐，说长道短”的人，在他忙于工作的时候，如果有人来找他聊天或闲扯，即使是很要好的朋友，他也会毫不客气地对人家说：“唉，你又来了，就没有别的事好做吗?”

朱自清有篇关于描写时间流逝的文章，我们中学时代就很熟悉，那就是《匆匆》：“洗手的时候，日子从水盆里过去;吃饭的时候，日子从饭碗里过去;默默时，便从凝然的双眼前过去。”

要孩子珍惜时间，就要尽早告诉孩子没有人能挽留住时间的脚步，要想做大事，不给人生留下遗憾，就要抓紧眼前时间。“枯木逢春犹再发，人无两度再少年。“

一个人会不会珍惜时间，能不能珍惜时间，取决于很多因素。如果一个人爱上了一件事情，他会抓紧一切时间去做。我们经常看到，一个喜欢读书的孩子，会抓紧一切时间读书。

饭做好了，他忘记吃;大家都睡熟了，他还在读书;天一亮，他就起来读书。郑燮，也就是郑板桥，在文章《每读一书，必千百遍》中写到自己少时沉迷于读书的程度：板桥每读一书，必千百遍。舟中、马上、被底，或当食忘匕箸，或对客不听其语，并自忘其所语，皆记书默诵也。

喜欢发明创造的科学家，为了攻克一道科研难关，连续工作几十个小时不休息。有时候也闹出一些有趣的事情来：

牛顿在做实验的间隙里，曾经把怀表当鸡蛋煮。有一次，牛顿要在家里请客，菜都上桌了，见到客人还没来，他就进了实验室，想抓紧时间再工作一会儿。他进实验后不久客人来了，他们等了近两个小时不见主人的影子，肚子实在饿极了，就自作主张把桌上的东西吃个精光，然后便悄悄走了。

不知过了多久牛顿终于疲惫地走出实验室，发现空盘空杯空酒瓶和一些啃剩的骨头，他愣了半天才回过神来，自言自语地说：“我是个大傻瓜，我明明陪客人吃过饭了，客人已经走了，我还以为自己忘了请客，唉，真是的。”

这些科学家把一切可以利用的时间都用在了工作上，所以，他们能够在自己喜欢的领域做出贡献。

心中没有目标的人呢，是不会懂得时间的珍贵。他们的日子大都在浑浑噩噩、吃吃喝喝、玩玩闹闹中度过。他们没有正经事情可做，即使干一些工作也是得过且过，从来没有想过把事情做好。

我们先人珍惜时间的例子更是不胜枚举，“囊萤映雪”就是其中之一，但“囊萤映雪”实际是两个故事。

晋代时，车胤从小好学不倦，但因家境贫困，父亲无法为他提供良好的学习环境。为了维持温饱，没有多余的钱买灯油供他晚上读书。为此，他只能利用白天这个时间背诵故诗文。

夏天的一个晚上，他正在院子里背一篇文章，忽然见许多萤火虫在低空中飞舞。一闪一闪的光点，在黑暗中显得有些耀眼。他想，如果把许多萤火虫集中在一起，不就成为一盏灯了吗?

于是，他去找了一只白绢口袋，随即抓了几十只萤火虫放在里面，再扎住袋口，把它吊起来。虽然不怎么明亮，但可勉强用来看书了。从此，只要有萤火虫，他就去抓一把来当作灯用。由于他勤学苦练，后来终于做了职位很高的官。

同朝代的孙康情况也是如此。由于没钱买灯油，晚上不能看书，只能早早睡觉。他觉得让时间这样白白跑掉，非常可惜。 一天半夜，他从睡梦中醒来，把头侧向窗户时，发现窗缝里透进一丝光亮。原来，那是大雪映出来的，可以利用它来看书。

于是他倦意顿失，立即穿好衣服，取出书籍，来到屋外。宽阔的大地上映出的雪光，比屋里要亮多了。孙康不顾寒冷，立即看起书来，手脚冻僵了，就起身跑一跑，同时搓搓手指。

此后，每逢有雪的晚上，他就不放过这个好机会，孜孜不倦地读书。这种苦学的精神，促使他的学识突飞猛进，成为饱学之士。后来，他当了一个大官。

古人非常惜时，“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。”但是，有多少人真正体会到这个时间宝贵呢?直到现在，有一些人还过着“一杯茶水一支烟，一张报纸看半天”“上班时间斗地主”的日子。多么浪费啊!

有这样一个故事，20世纪90年代初，中国辽宁青年参观团在日本出席一个会议，出国前团长准备了厚厚一叠发言稿，可是届时日方官员递上的会序表却写着：“中方发言时间：10点17分20秒至18分20秒。”发言时间仅为一分钟。

很多中国人觉得似乎不可思议，而在日本却是极为平常的。日本从工人到学者，时间观念都非常强。他们考核岗位工人称不称职的基本标准就是在保证质量的前提下单位时间的劳动量，时间一般精确到秒。

说到这个单位时间的劳动量，我想到了我们的系统读经的单位时间效率。在学前教育上，两个孩子同龄同班，假如一个孩子系统读经一年，另一个孩子按常规教学，老师教什么孩子学什么，一年之后，哪个孩子的输入和输出率高呢?一定是系统读经的孩子。

我们说不要浪费孩子的时间，呼吁家长也能在国学经典家庭教育上重视单位时间的教育效果。

现在常看到有的年轻人，晚上上网玩游戏、喝酒聊天、看电视到很晚，第二天直到中午也不起床，你是不是很不理解?这样的人养成了不珍惜时间的习惯，就不会觉得这样的生活有什么不好。即使你看着生气，也难以改变。

很多习惯要靠从小养成，为了让你的孩子从小养成珍惜时间的习惯，家长需要从以下几方面培养孩子。

1.培养孩子勤奋的习惯

一个勤奋的孩子，他的眼里总是有事情可做，所以不会浪费时间。孩子小的时候，就让孩子做一些家务事，洗衣服、收拾房间、刷碗、买菜、替家长跑腿取送东西等，只要孩子能做就让孩子做。如果孩子不懂得主动去做，家长就要吩咐孩子去做。

多让孩子做事，孩子或许不理解，做家长的要告诉孩子，一个人只有勤奋做事，才能增长能力，长大了才能有出息。家有小姑娘的父母还要常告诉孩子：女孩要勤快，不贪吃，少说话多干活，这样才能心灵手巧。其实不仅是女孩的培养，男孩也一样。

做家长的永远要记得，培养孩子什么习惯，孩子就养成什么习惯。越是多让孩子做事，孩子就会越勤奋，就越能把事情做好，能胜任更多的事情，将来才能出息。越是溺爱孩子，孩子越懒惰，而身体上的懒惰极易造成思想上的懒惰，将来很难有出息。

2.培养孩子的上进心

上进的孩子，会抓紧时间学习、工作、帮助家长做事。在这样的孩子脑海里已经描绘出了美好的生活蓝图，他会为此努力做事。

当有的家长很羡慕地夸奖别人家孩子用功、努力的时候，就该想想怎么做才能使得自己的孩子也这样有出息呢?那就是帮助孩子建立积极的人生态度，给孩子信心，让孩子觉得只要自己努力也会成就一番事业。

孩子曾经学过一首儿歌，叫《比一比》：树儿比高大呀，鸟儿比飞翔，我们小朋友呀，比学习，比美丽，比健康呀。是呀，我们从小要让孩子知道“唯德学，唯才艺，不如人，当自励。”我们比的是德行、心灵、本领、能力。正确的人生观培养出健康积极的人格。

3.制止孩子浪费时间的行为

曾国藩家训：看一个家族的，看三个地方。第一，子孙睡到几点起床，假如睡到太阳都已经升得很高了才起床，代表这个家族会慢慢懈怠下来。

第二，看子孙有没有做家务，因为勤劳劳动的习惯会影响一个人一辈子。

第三，看后代子孙有没有读国学圣贤经典。人不学，不知义。不学就不知道。

睡懒觉、长时间看电视、毫无目的地逛商场、玩电子游戏机、打扑克、和人闲聊天，对正在求学的孩子来讲，这都是浪费时间的坏习惯。当孩子做这些事情的时候，家长要及时制止孩子。

比如，孩子想看电视了，父母可以叮嘱孩子看半个小时就写作业。到了半个小时，如果孩子还在看电视，父母就要坚决关掉电视，告诉孩子，休息一会儿就成了，要抓紧时间读书、学习。

4.教孩子抓紧零碎时间

鲁迅先生说：“时间，就像海绵里的水，只要你挤，总是有的。”对于求学中的孩子来讲，如果想多读书、多学习、多做有意义的事情，就要抓紧一切可以抓紧的时间。

学会统筹安排，也是提高效率的办法之一。比如，老师让写一篇实景描写的作文，家长可以告诉孩子，在去实地观赏景物回来的路上，可以顺便完成妈妈交给的买菜任务。这样既完成了老师的作业，也完成了妈妈交给的任务，省下时间来可以做其他的事情。

培根说：“习惯真是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人的一生。因此，人从幼年起就应该通过教育培养一种良好的习惯。”珍惜时间，就是珍爱生命。

一个人如果没有好的卫生习惯，就会影响身体健康。而一个身体不健康的人，是很难成为一个心理健康的人的。所以要想身心健康，一定要养成良好的卫生习惯。下周三同一时间，让我们来一起学习《养成良好的卫生习惯》。我们不见不散哟!