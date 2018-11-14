生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周四的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

上一周我们谈了关于如何培养孩子珍惜时间。我们可以常听古人立志惜时的故事，要对自己的学业、事业有所计划、有所规划;少讲一些无关紧要的话;少烦恼。如果常常杞人忧天，会耗掉我们很多的时间和金钱。我们日常投入学习的时间绝对不能减少。学习才能成长，成长才是解决问题的根本途径。

今天我们要讲的话题是《养成良好的卫生习惯》。听到这个标题也许有人觉得无聊，唉呀，这有什么好讲的呀?

那么请问大家，国学经典从哪里来?对，从生活中来。生活中的方方面面经典里都讲到，《弟子规》说到：晨必盥，兼漱口;便溺回，辄净手。这是提到一个人的整洁习惯。

早晨起床后，必定要先洗漱、刷牙、洗脸，上洗手间。从洗手间回来要洗手，这些从小养成的卫生习惯，对身体健康有好处。

有的人会说了，哪有人不刷牙不洗脸的呀!说这些对孩子有什么教育意义呀?当然有意义。

俗话说的整洁为强身之本。你要爱干净，身体才不会有些病毒或者一些细菌，造成身体的损伤。而当一个人真正爱惜身体，其实在也力行孝道。

“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也”，这是《孝经》开宗明义章第一里说的话，还有《弟子规》也说“身有伤，贻亲忧”。《论语》里面也有提到一句教诲，说道“父母唯其疾之忧”，父母最担忧的就是孩子的疾病。

这个“疾”我们可以当作生病来讲，也可以当作坏习惯、坏毛病来看。所以，爱整洁才不会身体受伤，然后生活有规律，这也是身体健康的重要因素。

对身体，我们要讲究清洁。对心理呢?我们往往重视生理，而忽略心理。心里面有很多肮脏的、不干净的东西，我们有没有常常去清洗?

什么东西污染我们的心理?追求声色犬马享受，追求欲望的满足，角逐于名利场中，这些都是对内心的污染，都是内心的毒素，让我们的本性、本善受到蒙蔽。所以，要爱护我们的本性，对于那些不良的嗜好、 不好的习性，要把它去除。

简单说来，一个人如果没有好的卫生习惯，就会影响身体健康。而一个身体不健康的人，是很难成为一个心理健康的人的。所以要想身心健康，一定要养成良好的卫生习惯。

习惯是一种顽强而巨大的力量，它可以主宰人的一生。因此，人从年少起就应该通过教育培养一种良好的习惯。但是，习惯养成前，需要外界力量的督促。

在这里问问一下大家，平时买水果回来，要吃之前，先会怎么样啊?对，洗洗。洗掉沾在上面的灰，甚至是少量残留的农药、或是为了保持水果漂亮而打的那一层蜡。

有没有不洗就往嘴里送的?肯定没有，至少也会往身上擦一擦，才咬第一口的吧?

下面我们来说个案例：晓鑫不太注重讲卫生，可能是受了家长的影响吧!爸爸吃水果从来就没有洗过，拿起来往身上蹭蹭就吃。妈妈呢，常常把衣服堆得家里到处都是。

最要命的是，为了省事，妈妈每次做饭都要做出几顿的来，也就是做出一餐，够全家吃几顿的。为了节约粮食，我们一般也都会把剩饭剩菜存在冰箱里，要吃的时候热热再吃。但晓鑫他们一家人吃冷饭是常有的事情。大家看，有这样的父母，孩子能讲卫生吗?

那天，晓鑫踢足球回来，饿得不行，在外面小摊吃了一碗馄饨。这可好，没过半个小时，肚子疼得就受不了了。送到医院检查是吃了不洁食物。打了一星期吊瓶，肚子好了。

俗话说，“好了伤疤忘了痛”，晓鑫对小摊上的食物的仇恨也淡化了，照常在小摊上吃早点。妈妈觉得如果这样下去，孩子还有可能感染病菌，坚决要求儿子去正规餐厅吃饭。

那天，爸爸没在家，晓鑫说想出去吃饭。妈妈本来是要带儿子到一家正规餐厅吃饭的，可是晓鑫看到路边小摊馄饨就走不动了。这孩子就爱吃这个!妈妈没办法就带孩子去了。

那个小店脏得不行，凳子上、桌子上沾满了没有擦干净的油污，于是，娘俩要求带走。

老板拿起个方便袋，习惯性地把右手食指往舌头上一舔，袋子口敞开了，被舔过的那只手又抓了把香菜放进了袋子里。

妈妈接过馄饨，递过钱，老板又用被舔的那只手接过钱，扔进了钱筐里。接下来的动作会把人气死：老板很熟练地用那只手包起了馄饨!

听到这，这样的馄饨大家敢吃吗?乐意吃吗?

只见妈妈拎着袋子直接走到了垃圾桶边。怎么样啊?扔了!看到馄饨进了垃圾桶，儿子说：“妈，咱以后别来这样的小摊吃饭了吧!真受不了呀。”

“你终于知道了呀!”妈妈点着儿子的鼻子说。妈妈是智慧的，这可是现场教学啊。看不见的不等于没有，但亲身所见，真让人受不了。

发生了这件事情以后，一家三口就开了一个会，研究卫生问题。爸爸首先表态，以后吃东西前一定要洗手，吃水果前一定要把水果洗干净。妈妈说，以后做饭绝不会有剩余，宁可不够吃也不剩饭，换下来的衣服，尽量当天洗，最迟不超过第二天。

三个人互相监督，家里卫生状况很快就改善了。

家长要孩子养成良好的卫生习惯，除了给孩子一个讲卫生的生活环境，还要让孩子明白，一个人怎么做，才算讲卫生。

1.养成良好的卫生习惯

要孩子养成讲卫生的习惯，先要让孩子养成每天早晨坚持洗脸的习惯，不管是天热还是天冷，都必须洗脸;早晨和睡前分别刷一次牙，而且晚上刷过牙后一定不能再吃东西。

每天洗脚;饭前便后洗手;注意经常换衣服和洗澡;春捂秋冻，随时增减衣服;要经常换内衣内裤，洗过的衣服尽量在阳光下晾晒。

在公共场合不要随地吐痰，可以吐在纸上，先放在包里，找到了垃圾箱再丢进去;打喷嚏要用手绢或纸巾挡住;勤洗头发、勤剪指甲、勤洗澡;注意用眼卫生，不要躺着看书，或者在灯光昏暗的地方写字。

吃水果的时候，一定要把水果洗干净。在外边吃饭的时候尽量选择干净一些的大餐馆。多渴都不能喝生水，里面可能有致病的微生物。

现在很多家庭都喝桶装水，一是方便，二是觉得卫生。不知大家有没有看过饮水机，用久了会生污垢，有的甚至会长绿苔。甚至有人还发现，在桶装水瓶里就有绿苔。所以，建议大家还是应该喝煮沸过的水，经常喝煮过的自来水，饮料少喝或不喝、雪糕冰淇淋少吃或不吃。

2.讲究家庭卫生

要定期做居室大扫除，平时注意保洁，无论什么季节都要做好室内通风和室内保湿。保护室内卫生与通风，夏天少开空调，即使开也不要时间过长，温度过低;冬季天冷，保证每天通风一个小时以上。

碗筷勤消毒，每天吃完饭都要刷碗。家长不但要自己做到，也要让孩子养成吃完饭刷碗的习惯。房间要每天都收拾，防止灰尘堆积滋生病菌。

排便过后，冲马桶的时候，为防止细菌飞溅，要盖上盖子冲。洗漱用品不要放在卫生间，洗完的衣服也不要放在卫生间里，以防止感染霉菌。

3.提高孩子的抵抗力

有的家长因为要讲卫生就不让孩子出去玩耍。在家长眼里，沙土很脏，孩子在沙土里玩耍会被小虫什么的咬伤。在自然环境中跑来跑去，容易被脏东西感染，或者碰上身体。一旦哪个孩子正在患传染病，容易被传染。

家长这样做不利于孩子的身体健康。虽然外边不如家里干净，但是孩子总不能一辈子生活在几十平方米的空间里，不去见识外面的世界。孩子的抵抗力正是在与外界接触、在大自然玩耍中锻炼出来的。

就象孩子发烧，发烧是坏事吗?是好事啊。能烧，说明身体有抗病毒的能力，孩子每烧一次，如果能够通过简单的食疗，加上一些物理治疗能退烧的话，那么恭喜你，孩子的免疫能力又提升了不少。

如果孩子一有点脑热马上就跑医院，医生来个抗生素吊个瓶，挂个水，通过这些人为的办法帮助孩子降温，那么孩子就失去了提升自身免疫力的机会。所以，我们提倡大家多多读国学经典，多多了解养生，少让孩子受罪。

现在城市里的人多住在高楼大厦，到处都是水泥地，很少能接近土壤，这样的身体在五行中属于缺土。所以，我们要创造机会让孩子到大自然中，多接近泥土，闻闻土气。

如果都不让孩子出去玩耍，孩子就会成为温室里的花朵，经不起风雨和细菌的侵蚀。

所以，如果孩子想出去玩，有时间，就让孩子出去吧!只要叮嘱孩子，注意安全，感冒流行期间尽量不到公共场所去，不要和伤风感冒的人接触就可以了。从外面游玩回来，要换衣服、洗手洗澡。

4.经常给宠物洗澡

为了培养孩子的爱心，有的家长选择给孩子养一只宠物，让孩子在照顾宠物的过程中，提高爱护他人的能力。为了孩子的健康，家长要监督孩子多给宠物洗澡。

宠物的皮脂腺分泌物有一种难闻的气味，而且还会沾上污秽物使皮毛缠结，除了影响形象外还会发出阵阵臭味，所以要及时给宠物洗澡。

如果不给宠物洗澡，就容易招致病原微生物和寄生虫的侵袭。孩子在和宠物亲近的时候，容易感染病菌。

今天我们围绕的主题就是讲究卫生、爱惜身体、爱整洁。如果一个人做到了，这也是对别人的尊重。所以“自重而后人重”，当我们自己重视整洁，穿衣服也很整齐，人家就会敬你三分。

但如果我们蓬头垢面，身上又脏脏的，他人还没跟你相交往，已经对你怎么样啊?有所轻视，有所轻慢。所以当别人瞧不起我们，我们首先不要责怪别人，要先怎么样?先反观自照，看看自己是不是在这些礼节当中有所缺失。

但大家发现没有，有时候我们口是漱了，牙是刷了，但还是不能口气清新，这是为什么?是因为体内的毒素太多了，都溢出来了。所谓“病从口入”，这与我们吃的东西有关，但还与另一个因素也有关系，就是吃宵夜。

喜欢吃宵夜的人口臭的比例很高，为什么?因为过了晚上十点、十一点，甚至半夜才吃下这些食物，而人体的脏器那时候要休息啊，胃也停止消化，所以这些食物在胃里经历三十七度的温度，就会怎么样呢?腐败。腐败之后，这些毒素就会在我们的全身循环。所以吃宵夜确实对身体有不好之处，还是少吃为妙啊。

我们还常常看到很多大人在算钱点钞时，一边翻一边怎么样?手指在舌头上舔一下。这些都是不良的示范。

所有这些生活习惯，我们多多去观察，多多讲給孩子听，因为我们讲得越细，孩子的警觉性就越高。我们不要忽略我们这样一点一点的提，其实孩子的记忆力特别好，都会帮我们记住。

我们要注意整洁，才能让人身体健康，也才可以当孩子的好榜样。

假如我现在站在大家面前，給大家讲课，衣服扣子有一个没有扣好，大家看了会怎么样呢?一定小声议论，衣冠不整，怎么好意思上台讲课啊!古代的人是非常注重仪容的，他们时时提醒自己要“三正”。具体是哪“三正”呢?敬请大家期待下周三同一时间的《活学活用的经典智慧》课堂之《培养孩子注重自身形象》。

今天的课程就讲到这里，家人们，晚安!