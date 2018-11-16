让孩子管理好自己的日常事务

生活处处有经典，经典处处显生活。亲愛的家人们，欢迎来到蒙养文化YY语音频道，又到了我们每周三的《活学活用的经典智慧》时间了，我是今天的主讲老师知仁。感谢大家如约守候!

上一周我们聊到我们帮即将毕业的学长收拾东西，到他宿舍一看，唉哟我的妈呀，我不会再去第二次了。这个长得一表人才的学长在我心目中的形象，顿时降至了零分。这到底是怎么一回事儿呢?原来，一进到宿舍看到墙壁黑，如同被火烧过的痕迹，果真，因为学长在床上抽烟，曾引发一场大火。再看学长床上的那张枕巾，污秽不堪，好象读书几年都没洗过的样子。我是硬着头皮帮忙收拾，好在，大家动作很快，七手八脚地就打包好学长毕业要带回家的东西了，我则迅速逃离现场。

“一屋不扫，何以扫天下?”我们是师范生，但连自己的住的房间都不整洁，物品没有打点好，整理好，我们怎么可能去“行为世范，为人师表”!

这就是今天我们要学习的生活智慧，《弟子规》里说的“置冠服，有定位;勿乱顿，致污秽。”

这是讲，在家里我们的物品要摆放整齐。衣服、帽子要放在该放的地方，乱扔的话就容易搞脏衣物。如果衣服脏了，就应该去洗，不可以堆成一堆。

堆在那里时间久了就会长霉，生了污秽，即使洗也不容易洗掉，对身体也没有好处。我们不爱惜它，这些东西的寿命也会变得很短。

万物，这些物品虽然没有生命，但是我们善待它，它也会用得愈久。“爱人者人恒爱之”，那么“爱物者物恒爱之”。举个例子，假如我每天都暴饮暴食，我的胃可以用多久?

可能三、四十年就給我罢工了。我假如很尊重它，三餐时间都很固定，不会吃得太多，也不会把它饿着了，这个胃也会好好报答我，可以用很久。所以我们也要爱惜一切东西。

对于刚才说的把衣服换下来这样的事情，如果家长把这当成一项重要的国学教育行为，不断强化，只需几次，孩子就能养成良好的习惯。脱下衣服的时候，不会一扔就扔到床上，而是小心地挂到衣服架上。

即使父母没有告诉孩子为什么要这样做，孩子也能明白这是为了让衣服更整洁。如果别人不这样做，孩子会觉得别人不懂事。

小桥5岁的时候，妈妈就开始告诉她用完了东西要放回原处，这样再用的时候就能很快找到。剪子用完了要放进剪刀箱里，橡皮泥玩完了要放到学生用品箱子里，乒乓球要放到体育用品柜子里，脱了鞋放到鞋柜里，脱了衣服挂到衣服架上……

因而，小女孩的家里从来就没有出现过乱糟糟的情况，小女孩也从没有因为找不到东西着急过。

可是，自从奶奶来到家里，家里就变样了。奶奶和小桥住一个房间，奶奶没有往衣服架上挂衣服的习惯，脱下的衣服就扔到床头。

那天，妈妈去送小桥上学，快到校门口时，小桥慌张地说：“坏了坏了。”把妈妈吓了一跳，忙问她怎么了，乔小娟说，“忘戴红领巾了。今天是周一，全校升国旗，一定要戴红领巾呀!”妈妈看看时间还早，让小桥在校门口等候，自己返回去给女儿拿红领巾。

当天吃罢晚饭，小桥悄悄地跟妈妈说：“都是奶奶，把脱下的衣服乱放，压住了我的东西，一大早忙着找东西，忘戴红领巾了。妈妈，你跟奶奶商量商量，以后放东西规矩点吧!”

妈妈把嘴对着女儿的耳朵嘀咕了几句，女儿高兴地答应了。

从那以后，奶奶每天晚上脱下的衣服，小桥拿起来帮奶奶挂到衣服架上，需要洗的就放到洗衣机里，取出新的要换的衣服。看到孙女这么懂事，奶奶每天都记得把衣服挂到衣架上去。

奶奶是长辈，小桥没有用生气或者不耐烦地语气叫奶奶干净整洁，而是用自己的行动，为奶奶演示了物品各有定位的道理。呵呵，奶奶也是受教的，一点就通啊。

由此看来，如果家长帮助孩子养成了好习惯，孩子不但自己的自理能力很强，还能够帮助并影响他人。

读到这里，有的家长或许会发出感慨，自己的孩子怎么没有小桥那么好教呢?孩子从幼儿园回来，自己喊几遍让他把书包放到书桌上，他还是把书包往沙发上一扔就看电视。让他睡觉前洗澡，洗完澡睡觉，他总是早早把澡洗了，然后光着脚丫子玩耍。

不光小孩子的家长苦恼，有的十几岁的大孩子的家长也很郁闷。有位十几岁男孩的妈妈这样描述儿子的房间：推开儿子房间的门，迎面见到的是蒙了灰尘的电吉他，吉他周围是东倒西歪贴在墙上的明星画像;

电脑桌上，堆满了光盘和书，坐在电脑前，都看不到电脑显示器;再看看那床，几件背心和几条运动裤胡乱堆在枕头上、被子上，不知道哪件是干净的哪件是脏的;地上的纸团一个接一个，妈妈扫出了一簸箕。唉，妈妈叹气，说了多少遍还是这样乱。

如果孩子说大了要当企业家、要当什么什么领导人，但是，连个屋子都整理不好，怎么去当企业家?怎么去当领导?有没有可能?那不可能。

国学经典《弟子规》不仅是我们待人接物的规范和基本原则，而且也是一门管理学，是基础管理学。这种有条不紊的习惯从哪里开始扎根?从小。我们不要想着以后让孩子念企业管理他就会了，现在要先打底。

如果一个企业管理硕士来应征，但他连家里、连房间都很乱，这样的人我们敢不敢用?敢不敢教?那些他学到的管理学都是什么?都是纸上谈兵。

孩子管理不好自己的生活，原因在于孩子什么?在于自主管理能力差。那么，家长如何做才能使得孩子提高自主管理能力呢?

1.重视孩子发展秩序的敏感期

出生的婴儿到4岁是秩序感形成的敏感期，良好的秩序感在孩子4岁以前形成后，孩子的自我管理能力会很强，有助于孩子形成各种良好的品质。比如，做事井然有序、分得清孰轻孰重。

孩子上小学、中学、大学等整个的求学阶段，书包和学习用品都会收拾得很整齐，家长不会因为孩子落下东西而苦恼。整个学习过程，家长都很少操心，因为孩子不会找不到东西或漏掉老师布置的作业，在学习中很自然地有条理地安排和使用时间。

参加工作后，他们会轻松了解工作中哪些是最重要的，哪些是重要的，哪些是比较重要的，哪些是次重要的，然后根据重要程度决定哪个先做哪个后做，哪个花大力气去做。 这就是“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”

很多人觉得，我有大学文凭，有硕士文凭，我就以找到很好的工作。可如果这个人做事不好，铁定不会被那些很优秀的企业家录用。假如有录用，那也是没有功夫的企业家。录用他的这个企业也怎么样?也不会很长久。所以将来孩子能够得到一个在学有前景的企业，现在就要把他这些根基打好。

2.给孩子一个有秩序的空间

给孩子独立的空间，孩子会因为受到家长的尊重而感到快乐。让孩子生活及住在固定的地方，为孩子安排属于他自己的空间。孩子的生活用品和玩具都有固定摆放的地方，除了孩子的寝室、游戏室外，客厅中也应有属于他的空间，每一个地方都有柜子放置他的物品，而且是固定的。

父母引导和维护孩子的空间秩序感的同时，还要监督孩子也要自觉去维护。比如，玩够了的玩具收拾好才能去做别的事情，每件东西有个固定的位置，不要今天放这里明天放那里。

当东西都有固定的位置，对我们的生活有什么影响?就能够有条不紊。我们观察看看现在的孩子，比方说要找一个作业薄找不到，开始在整个家翻来翻去，翻得自己也暴跳如雷，跟谁生气?跟自己生气。这个生气还把全家的气氛都搞得很糟。

所以一个小小的不注意，我们可能要耗掉的时间跟精神那就不成正比了。当这个好习惯没有养成，改天去工作，公司有一个很重要的合同放在你那里，因为你已经习惯了，下意识就把它随手一放，过了几天怎么样啊?忘了。很有可能到时候你找不到，你这一份工作也就保不住了。所以这一些生活地习惯确实会影响一个人一辈子。

3.不要让孩子做“玩具富翁”

不要买过多的玩具给孩子，也不宜将玩具往一个篮子里放。因为孩子每一次只想玩其中一两种，若放在篮子里，则孩子需要全部倒出来，才能找到他所需要的。要求孩子收拾所有玩具，孩子不肯，是因为他只玩了其中的一种。

这个时期的孩子很喜欢一次做一件事情，所以很容易引导他将玩具收好，才可以再拿另外一个出来玩。另外，这个时期的孩子是潜意识的吸收性心智阶段，他们习惯了有秩序的外在环境，自然喜欢并养成物归原处的习惯。

4.孩子自己的事情让孩子自己做

在日常生活中让孩子自己多动手收拾自己的东西，或帮助妈妈收拾东西。有意识地安排孩子做房间物品的整理工作，并多给予孩子鼓励。不要因为怕孩子做不好或时间紧，由父母代替孩子去做孩子自己物品的整理工作。

孩子年龄小，缺乏自信心，他们往往需要父母的不断肯定，才能逐步建立自信心，从而约束自己的行为。

因此，在孩子收拾玩具后，父母要带领孩子观看收拾后整齐的样子，用赞赏的口吻肯定孩子，比较整理前和整理后的模样，让孩子亲眼看到明显的变化，建立成功感，树立自信心，为以后自觉地整理玩具打下基础。因为，让孩子从收拾中得到成功感和乐趣，才是收拾整理的最大动力。

当所有的东西都摆得如此整齐，都有定位，一想用什么马上就可以拿得到，那心随时都是很平静，就常常能够不乱，处理事情都有有条不紊。所以这个习惯相当重要，一定要从自己做起，进而也引导孩子养成这样的好习惯。

一个人的道德学问，跟穿着华美是否相干?为什么衣着华丽，心里追逐名利、物欲的人，却永远是个贫人?什么人真正富有?要想知道这些问题的答案，敬请相约下周三晚同一时间，一起学习《培养孩子正确的消费观念》。