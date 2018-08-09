《一出好戏》：荒岛求生大富翁，末日逆袭社会人

在导演处女作《一出好戏》中, 黄渤饰演一个卑微的打工族马进, 无可救药地暗恋他的同事姗姗（舒淇）, 梦想着和发小小兴 (张艺兴) 一起中彩票。有一天, 当和同事们在海上进行团建之旅时, 他发现自己刚刚中了彩票大奖，奖金高达6000万元人民币。但是不久之后, 一颗巨大的小行星掠过地球, 引发了一场猛烈的海啸: 所有人都被困在一个无人居住的岛屿上, 而在荒岛求生中粗暴的小王 (王王宝强) 成为了实际的领导者。不过, 一具北极熊尸体的浮现使他们恍然觉察, 他们所知道的那个世界可能已经不复存在了，现在这个小团体必须试着组成一个新的社会。

世界末日后的幸存者被困在一个荒岛上, 利用这双重狂诞幻想, 黄渤极致发挥隐喻色彩, 展现了一些常见的社会问题。受压迫者像以前压迫他们的人一样表现出压制性, 金钱的作用再次被审视, 幸存者出于生存本能的懦弱的冲突.....。不过, 这部电影就像对威廉·戈尔丁经典小说《蝇王》的调皮反演: 在那部小说中，陷落荒岛的儿童最终像成年人一样残酷无情, 而在《一出好戏》中，这群被困异域的成年人的举止却像小孩一样幼稚而不负责任。

第一次做导演的黄渤非常沉稳: 尽管这部电影有点长, 而且过分追求隐喻, 但视觉表现令人赞叹: 天上下鱼雨, 一些幸存者生活在倒扣的船里, 还有海啸期间怪诞但又令人信服的水下舞蹈, 其中包括一辆两栖巴士和一只鲸鱼, 这些富有创意的超现实主义景象令人叹为观止。可惜, 这部电影最后用一个甜蜜的彩蛋改写了原本苦乐参半的结局。

黄渤自己巧妙地跨越了两种不同的表演风格: 错乱而微妙的嘲讽幽默, 和激烈的情感宣泄。他悔恨的呜咽被其他幸存者误认为是喜悦的泪水, 这一幕特别令人感触, 完美地诠释了黄渤的表演才华。当然, 他与百变表情包王宝强之间有目共睹的爆发性喜剧化学反应在这部电影中也有充分展示, 而低调的舒琪则为这部亢奋的电影提供了急需的柔软属性。这里最大的惊喜当是小鲜肉张艺兴, 他在影片过程中慢慢而巧妙地展现了一个危险又心怀怨恨的潜在威胁。相比他在《功夫瑜伽》和《建军大业》中的呆板角色, 这是他第一次表现出作为一个演员的真正实力。

长话短说: 过犹不及但又屡试不爽的隐喻，加上一些令人愉悦的超现实主义视觉呈现,对于黄渤来说,《一出好戏》确实是一部很不错的导演处女作, 也贡献了他的最佳表演之一。