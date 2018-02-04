《越狱 第五季》：Michael Scofield 死而复生

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从第四季和电影版来看，Michael已经死掉，要拍续集的话，编剧必须要给Michael的死而复生做出合理的解释，否则那么多越狱迷是不会买账的。因此本季的重头戏之一就是解释MIchael必须隐瞒亲人改头换面的原因，看完整季之后觉得解释得还可以。逃离也门+拯救老婆孩子+沉冤得雪，是对本季剧情的一个概要，节奏也算紧凑，不算辱没前作。本季发生于前作的7年之后。

1、引子：茶包哥-Bagwell出狱后竟然收到关于迈克尔的几封信函，他一方面迅速联系林肯，一方面在国际罪犯、恐怖分子卡尼尔·乌提斯的资助下装上天价假肢。林肯打开迈克尔坟墓，没发现遗体，根据线索，他飞到了也门首都萨那，在女向导希巴的帮助下，林肯在奥杰吉亚监狱见到了迈克尔。但是迈克尔对林肯不理不睬，并暗示自己是卡尼尔·乌提斯。

2、逃离也门：也门动乱，恐怖组织ISIL即将占领首都萨那和奥杰吉亚监狱，要营救他们的首领阿布·拉马尔。林肯在监狱外营救迈克尔，而迈克尔也不忘自救。原来迈克尔一家被给予自由之后，中情局邪恶特工波塞冬威胁迈克尔的家人，还把杀死中情局副局长的事栽赃给迈克尔，要他为自己的政治目的服务，迈克尔多年来已经换过很多身份，他做的事情就是为波塞冬入狱解救那些罪大恶极的人。这次迈克尔的任务就是救出阿布·拉马尔。自救过程中，迈克尔有几个好友帮助，比如夺刀子极快的维普，沉迷药物的韩国人雅。但这次波塞冬没有提供帮助，好像要置迈克尔于死地。好在迈克尔在林肯，维普，雅和希巴的帮助下，越狱成功，在逃亡路上杀死阿布·拉马尔，逃离了也门。

3、拯救老婆孩子：以为迈克尔死了，莎拉带孩子麦克嫁给了现任丈夫雅各布。莎拉在得知迈克尔活着的消息后，喜极而泣，更是亲赴希腊为迈克尔输血。现任丈夫雅各布表现出种种疑点，莎拉已经看在眼里，当迈克尔看到照片后更为莎拉指出雅各布就是波塞冬。波塞冬此前派出两个中情局变节高手刺杀莎拉未果，更上演了自己受伤的戏码。后来莎拉和麦克被波塞冬绑架，波塞冬把他们当作诱饵，试图引出迈克尔然后杀死。

4、沉冤得雪：迈克尔要想过上普通人的生活，必须洗刷杀死副局长的冤屈，摘掉国际囚犯卡尼尔·乌提斯的大帽子。在最后一集的决战中，他令朋友再造了波塞冬杀人的现场，引导波塞冬夺走自己的枪（空包弹），引导他射击自己，然后录像，取得了波塞冬射击的吻合画面。把证据提交给中情局局长后，波塞冬被送进监狱。波塞冬“惊奇地”发现：和他同牢房的竟然是茶包哥！

5、其他说明：维普是茶包哥的儿子，迈克尔帮茶包哥找到儿子，又为他出钱装上假肢，这些都是巨大的恩惠，显然是要感化他，并为自己提供帮助。最后一集中，维普夺枪未果被女杀手杀死，其实维普没有死，一切都是迈克尔的安排，否则根本不符合迈克尔算无遗策的风格。“请注意看打死whip的那支枪，并不是女杀手自己的枪，而是whip出场时拿的枪。一开始whip被女杀手一枪打中手（这一枪是真的），枪掉地上，然后女杀手把枪捡起来插在腰上。whip上前夺枪，空手入白刃，牢牢控制女杀手自己的枪，女杀手没办法，用另一只手拔出whip的枪，打中whip。至此已经很清楚，迈克尔的枪是空包弹，whip的枪肯定也是空包弹，这是事前就策划好的

下面分析为啥要让whip假死，第一，要让茶包哥假装愤怒杀掉女杀手，这样茶包哥才会关进监狱干掉波塞冬，麦克知道波塞冬后面势力强大，监狱关不住他（波塞冬自己在监狱也说了，他没多久就能出去）。

第二，whip是被通缉的，只有死了才能解除通缉，换一个身份就能公开出来晃荡了。

第三，顺手干掉女杀手，这货没少干坏事，敌方阵营少一员大将。”（引自豆友 方向）

期待第六季。。。