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内幕幸运飞艇5码6码7码滚雪球走势技巧

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2019-5-19 21:39:49

幸运 飞艇公式规律【一对一教导扣824127136】【长久盈利轻松上岸】胜率95%,已助上千人成功翻盘,欢迎增加,沟通交流!如果你没过硬的基础，没有专业计划，没有实际规划，而是盲目下注的话，注定你就在亏钱，但是如果是有计划有规律有规划的话就另当别论，可以说是投资，往往稳定心理的投资是有稳定的回报的。简单总结以下几点：

1.资金投资要讲究，合理分配是可以得到回报的。

2.玩法要专一，往往一在你换掉之前的玩法的时候就出了。

3.心理要稳定，该出手就出手，别犹犹豫豫的，那样会把你给拖垮的。

4. 别去依赖什么必胜软件，毕竟软件只是起到辅助作用，要相信自己多看走势提高自己的能力。

所谓的滚雪球是以梭哈的形式来玩，（所谓的梭哈并不是你又多少梭多少，是要你分配好你本金的

百分之10-20在玩 这个需要的是你来根据自己的本来分配。

滚雪球个人建议玩七码八码是最好的选着 7码2期一收 8码3期一收（本金小需要7码3期一收 8码4期一收）。

例如 比有本金5000的时候你可以1000出来滚 。

八码滚雪球的分配技巧与七码一样。只是分配金额改变而已 。

一次1000分8个号滚3期4期一收，基本1000变2000翻一倍 。

第一次：1000分8个号一个125 中就有1212左右

第二次：1212分8个号一个151 中就有1464左右

第三次：1464分8个号一个183 中就有1775左右

第四次：1775分8个号一个221 中就有2143左右

第五次：2143分8个码一个267 中就有2589左右

8码建议3期4期一收。

8码都是以滚雪球形式下的，直白了点就是以哈模式下，但是和你们所谓的大小单双哈还是

有区别的 。8码百分之80的中奖几率，再加上走势图 分析走势 那么一天打点流水，赚点小钱还会

难吗？

所谓滚雪球，就是本金分为一本， 一本8码滚3期4期一收，基本上是本金翻一倍

比如：一千块本金

1000块/8个码=125块一个码数 中了金额在1212.5左右，这样为一期，

1212.5块/8个吗=151块一个码数中了金额在1464左右 这样为二期。

1464块/8个码=183块一个码数 中了金额在1775左右 这为三期 。、

1775块/8个码=221块一个码数 中了金额在2143左右。 这为四期，

四期本金1000翻到2143. 盈利为1143块左右，

这样为一收! 就这样秩序循环，我相信，8码雪球比5码6码二期要强很多，稳很多。。.

学习走势技巧

以上讲述的热门模式它会在某个时间段爆发，我们要趁着这个时间段尽快下，你要学会分清走势什

么时候是热门，什么时候是冷门，

重点是要抓住热门模式的开端，基本盈利是完全没有问题的，也有的人心急，一输就红眼了！心态

不好，也是输的一塌糊涂！当走势不稳不好的时候，

我们可以多观察，伺机而动！关键在于耐心看。如图我们看到1号现在是热门。我们跟着1号买2-9

.连中跟多期。

1.合理安排资金

②制定目标：每天赢利达到本金20%~30%或输了本金的50%就立马收手，因为再好的计划跟走势

都会变的。

假如哪天远气不好输了本金的50%也千万别玩下去了，以防之前的努力都白费。我以前也试过

连赢了一个礼拜，然后一天没控制好连之前的赢利都吐回去了，所以一定要懂得收…

③耐心：不管你以前亏了多少，都要慢慢来。不要小看一天才赢一丁点，一个月下也不少的，

总比你之前大起大落的好。如果是跟别人计划的朋友要在计划稳定的时候才操作，所以耐心很重要。

④心态要放好：就算是计划再好与不好也不能胡乱下。出现连挂的时候要先停一下。也不能乱跟

计划

⑤不要去乱反长龙，可以合理的跟两三期。

玩彩切记要顺着走势打，不要去反买长龙！！这点非常的重要.玩彩一定要做一个合适自己的资金

规划，严格按照规划好的金额

练习心态主要是让你认清楚自己的心理承受能力，勿以恶小而为之，财富靠累计，而不是一蹴而成。

要是开始练习心态，一定要从这个金额开始打。

10块30块 你可以做到 心如止水的话。再慢慢加大 找到你心理承受的点 做个资金规划 不要超过这

个点。玩彩一定要做一个合适自己的资金规划，严格按照规划好的金额下。

心态要好，赢不骄输不躁。 企鹅VX【qhw54638 824127136】

头脑冷静，思路保持清晰。 企鹅VX【qhw54638 824127136】

不要贪心，十个输几个贪。 企鹅VX【qhw54638 824127136】
我们团队有专门免费教人技巧，看走势的，专门的计划群，有需要的可以交流下基础计划都是这样来的.全天5-8码计划 欢迎需要回血的会员们一起来交流~发此文章只是提供给那些真正需要帮助的人，相信我，我是希望带着会员一起共赢。有耐心的可以加，我教你玩（机遇往往是简单的，不收费）824127136













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