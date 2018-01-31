《傲慢与偏见》：女孩子们的爱情世界

简·奥斯汀(1775～1817)的名著《傲慢与偏见》是最受欢迎的改编题材，自小说于1817年诞生以来，曾分别在1938、1952、1967、1980和1995被搬上电视银幕，其中1995年的剧集由科林·费尔斯主演，曾被观众誉为最佳版本，但本片也是具有特色的，不仅画面很美，剧情也很流畅。片中人物生活在1800年左右，已经自由恋爱了，可当时中国正处在封建王朝的顶峰——乾嘉时期，还在受着封建思想的毒害。达西先生（外表英俊，个性内敛但不善与人相处，因此往往引起陌生人的误会，认为其冷酷高傲）表现出来的是傲慢，伊丽莎白（活泼、聪明、机智，对许多事都极有主见而不屈从于世俗的通念）因此对他充满偏见，拒绝了他的第一次求爱。其实聪颖的伊丽莎白骨子里也有些傲慢，而达西因为门第的观念也存在偏见。因此傲慢与偏见是两人互有的。

伊丽莎白·班纳特出身于小地主家庭，有四个姐妹，母亲班纳特太太整天操心着为女儿物色称心如意的丈夫。新来的邻居宾格来先生（达西先生的好友，性格活泼，随和，但易受人影响）和他的朋友达西打破了她们一家人单调的乡村生活。宾格来和达西都是有钱的富豪，而班纳特一家相比之下是很穷的了。宾格来和伊丽莎白的姐姐简·班纳特（温柔体贴，善解人意，她相信人性本善，凡事都往好处想）互生情愫；达西对善良聪明的伊丽莎白产生了好感，而伊丽莎白却对达西不可一世的傲慢心存偏见，不接受他的感情。

世事难料，宾格来的妹妹说了简的坏话，导致宾格来和简·班纳特因为误会，关系危在旦夕。伊丽莎白的小妹丽迪亚·班内特与贪财军官乔治·韦克翰（达西的儿时玩伴，生性放荡不羁，为了报复达西先生，到处传播诽谤他的谣言，曾因挥霍过度而欠债累累）私奔后，全家面临惠誉的风险。幸亏达西仗义出手，给乔治·韦克翰送钱才摆平，让他们现身结婚。处理完事情后，达西秘而不宣，伊丽莎白是在丽迪亚说漏嘴时得知的。同时达西也为致宾格来和简的复合做了努力，展示了性格中和伊丽莎白相同的善良一面，逐渐赢得了伊丽莎白的好感。最终宾格来和简·班纳特，达西和伊丽莎白两队情侣终成眷属。丽迪亚·班内特与乔治·韦克翰也结婚了。伊丽莎白表哥柯林斯（曾对伊丽莎白表白，被拒绝。伊丽莎白家没有男丁，根据英国继承法，将来财产归柯林斯）娶了她的好友夏洛特。