电影门锁成本多少？主演是谁？可以参与吗？多少起投？

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“门锁”是继“误杀”之后，又一次关于女士安全的主题讨论大作，这类主题电影所引发的事后思考，不仅是对独居女士安全的尴尬，也是这些法律法规无法明确界定、无法掩盖的安全隐患。引发全员关注商谈女士生命安全，单身男女独居女士外出，假如防患于未然，分清并解决性骚扰，如何更强防范意识。

内容简介：

办公大楼，地铁站，大型购物中心，表面光彩夺目的漂亮工作女性，她们正在摇摆着光彩夺目的身影...然而，她们却被各种隐藏的监视摄像头选中，成为了暗中观察和窥探的目标...方卉，一个来自一个小地方的白领美女，来到这里，闯入了这里。虽然公司里人流不断，人流不断，可哪座偏僻的小屋是她最后的堡垒；无论工作多累，方卉回家后，关了门，世界就会安静下来，她就会感到安全。出了事故却刚刚开始来..在黑夜里似乎总有一个人在默默地照顾她。起初，方卉发现公寓的门被人打开了...之后甚至有人试图闯入…

第一台本

本片是从《当你睡着了》和韩国版《门锁》两部电影的经典案例取材而来，并结合我国现阶段的社会发展状况进行重拍的。通过对两部电影的观后感影评，可以看出这个主题是非常深刻的。归功于社会正能量极高的影片，以及现阶段中国还没有类似关于女性安全话题讨论的影片，所以光从台本剖析，这一部影片很有可能引起大家的共鸣点，引起使用者的效用评价。

两位主创的精英团队

有过成功重拍《误杀》影片的工作经验，可以为影片指派更合适的导演和精英知名演员团队进行《门锁》网络电影的拍摄，进而达到甚至追上《误杀》的高累积票房和高用户评价。

3.演出

片中的“门锁”由佟丽娅，王子文，尹昉，喻恩泰，阿如那主演。一部充满主题和温度的现代派电影。显示出繁华都市的办公大楼，地铁大商场里自信美丽的工作女性在表面上摇摆着增辉，然而她们却被各种隐藏的监视摄像机选中，成为暗中观察和窥探的目标

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