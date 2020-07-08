网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>你忧郁的眼神我的样子>>电影门锁成本多少？主演是谁？可以参与吗？多少起投？

电影门锁成本多少？主演是谁？可以参与吗？多少起投？

加入收藏

2020-7-8 20:19:35

 

想找好的电影资源的朋友咨询15501275778

“门锁”是继“误杀”之后，又一次关于女士安全的主题讨论大作，这类主题电影所引发的事后思考，不仅是对独居女士安全的尴尬，也是这些法律法规无法明确界定、无法掩盖的安全隐患。引发全员关注商谈女士生命安全，单身男女独居女士外出，假如防患于未然，分清并解决性骚扰，如何更强防范意识。

内容简介：

办公大楼，地铁站，大型购物中心，表面光彩夺目的漂亮工作女性，她们正在摇摆着光彩夺目的身影...然而，她们却被各种隐藏的监视摄像头选中，成为了暗中观察和窥探的目标...方卉，一个来自一个小地方的白领美女，来到这里，闯入了这里。虽然公司里人流不断，人流不断，可哪座偏僻的小屋是她最后的堡垒；无论工作多累，方卉回家后，关了门，世界就会安静下来，她就会感到安全。出了事故却刚刚开始来..在黑夜里似乎总有一个人在默默地照顾她。起初，方卉发现公寓的门被人打开了...之后甚至有人试图闯入…

第一台本

本片是从《当你睡着了》和韩国版《门锁》两部电影的经典案例取材而来，并结合我国现阶段的社会发展状况进行重拍的。通过对两部电影的观后感影评，可以看出这个主题是非常深刻的。归功于社会正能量极高的影片，以及现阶段中国还没有类似关于女性安全话题讨论的影片，所以光从台本剖析，这一部影片很有可能引起大家的共鸣点，引起使用者的效用评价。

两位主创的精英团队

有过成功重拍《误杀》影片的工作经验，可以为影片指派更合适的导演和精英知名演员团队进行《门锁》网络电影的拍摄，进而达到甚至追上《误杀》的高累积票房和高用户评价。

3.演出

片中的“门锁”由佟丽娅，王子文，尹昉，喻恩泰，阿如那主演。一部充满主题和温度的现代派电影。显示出繁华都市的办公大楼，地铁大商场里自信美丽的工作女性在表面上摇摆着增辉，然而她们却被各种隐藏的监视摄像机选中，成为暗中观察和窥探的目标

专注影视行业多年  丰富的经验和知识铸就专业的基石  我刚好专业  你刚好需要

电影收益权认购 联系电话：15501275778(同V信）

标签： 影视份额认购(3)
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
你忧郁的眼神我的样子 18054

RSS订阅

你忧郁的眼神我的样子

4名成员1个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:0分

 