《夺命地铁》：莫斯科河倒灌地铁隧道

俄罗斯灾难片。地铁紧急刹车致死乘客，河水逐渐淹没隧道、逼着乘客往前跑，漏电的铁轨电死乘客等等惊险的场面有了，但并不是十分刺激，大概与片长有关，两个多小时的片长，稍微有些啰嗦，精简到90分钟会更加紧凑，观影感觉更好。温情的场面也有，小伙在地铁上搭讪哮喘女，冒险为她拿呼吸器，相互扶持，成就一对情侣。更重要的是，看不起丈夫、出轨的伊莎经过这场灾难认识到了亲情的珍贵，而放弃情人，去牵丈夫的手。IMDB6.5分，还是可以一看的。

片尾曲《祈祷/ Молитва》好听，为影片加分~

剧情：莫斯科地铁隧道因地面的施工问题产生裂缝，安全员发现隧道天花板渗漏下来的水滴，及时报告，却未引起调度员足够的重视。结果引发莫斯科河水倒灌，载有数百名乘客的42号地铁列车陷入洪水之中，紧急刹车致死乘客，17号列车则紧急后退。莫斯科地下隧道面临崩溃，半个城市或将沉入地下。

河水逐渐淹没隧道，乘客逃跑发生踩踏，漏电的铁轨又电死部分乘客。晚走的安德烈和女儿、瓦尔德、做侍者的小伙、哮喘女、快递员胖叔、退役运动员几人被困在竖井中。几个人互助求生，偶尔安德烈与妻子的情人瓦尔德产生矛盾，大打出手。而地面上安德烈的妻子伊莎很是着急，接到了他们的求生电话，奋力传达信息，也意识到了女儿的重要、丈夫的重要、亲情的重要。救援队终于发现了几人，被拉到地面上之后，妻子伊莎拥抱女儿，追着去牵丈夫的手。情人瓦尔德识趣地开车走了。

《祈祷/ Молитва》演唱者是bai俄罗斯歌手Би-2（英文名：Bi-2）。

《祈du祷(Молитва)》

作词：Би-2

作曲：Би-2

歌手：Би-2

Тише, души на крыше медленно дышат перед прыжком.

更安静点，屋顶的灵魂在跳跃前慢慢地呼吸。

Слышу все твои мысли, то, что нам близко, всё кувырком.

我听到你所有的想法,我们附近的所有一切都陷入一片混乱。

Как проще сказать, не растерять, не разорвать,

如何说来容易，不丢失,不破裂,

Мы здесь на века, словно река, словно слова молитвы.

我们在这里1世纪之内，好象河流，好象祈祷词。

Всё, кроме любви, вся наша жизнь так далеко.

一切，除了爱,我们整个生活那么远。

Я, я - не один, но без тебя просто никто.

我，我不是单枪匹马，但没有你只是个无名小卒。

Пепел легок и светел, я не заметил, как время прошло.

灰又光又亮，我没有注意到时间已经过去了。

Чары силу теряют и превращают жемчуг в стекло.

失去咒语的力量，变成玻璃的珍珠。

Как пусто в душе без миражей, без волшебства.

灵魂多么空空如也，没有海市蜃楼，没有魔法。

Мы здесь лишь на миг, пусть он звучит, словно слова молитвы.

我们在这里只片刻，让它听起来像祈祷词。

Всё, кроме любви, вся наша жизнь так далеко.

一切，除了爱,我们整个生活那么远。

Я, я - не один, но без тебя просто никто.

我，我不是单枪匹马，但没有你只是个无名小卒。