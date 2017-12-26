芳华小说简单看过，故事围绕主角刘峰，又称雷又锋，做尽好人好事，最后落了一个流氓的称谓被逐出文工团，参加自卫反击站立功成了战斗英雄，不过落了残疾退伍。尝尽人间百苦，却不改好人本色，最后癌症早逝，死前战友何小萍悉心照顾三年。严歌苓的小说写的内容充实、人物饱满。严歌苓本人的小说很多已改编成电影电视，这部小说的影像化程度很高，改编难度不大。电影受限于篇幅肯定没法和小说比内容，对于这部电影没有什么期待，因为故事是珠玉在前，只要适当取舍就可以成就一个好故事。以上作为引子，现在回归主题，正式开始聊电影。

电影139m，在贺岁档中算长的，首先说说总体感觉

第一感觉--诚意满满，电影制作非常考究，不管从布景到服装都很有时代感，角色选取也很到位。整部电影深深的时代印记让人无法忘怀，以诚动人为这部电影加分不少。

第二个感觉—青春的美，故事刚开篇一堆少男少女在练功房练舞蹈配乐，满满的青春荷尔蒙飘荡。记得和朋友聊过这部电影时，友人说看着青春的肉体得到了满足感，大概就是开头的这几分钟被震撼到。

第三个感觉散，电影像篇叙事散文，故事发展脉络清晰，情节是堆砌在一起，略显凌乱，较少触及人物内心，就好比拳拳到位，但是力度不够。

小说中着力描写的是一群文工团战士，在电影中主要浓缩在三个人物上：刘峰、何小萍和小穗子。

从电影的视角开始，以小穗子来说旁白，但是她又不是故事第一视角，只是为故事做补充而已，大概弥补些被删减镜头所讨的巧。先从小穗子说起，她算一个中性的人物，性格好、人缘好、个人成分一般（父亲被划右派，后被平反），对她的描述主要是在对陈灿的喜欢上面，默默付出，最后和闺蜜在一起了，只能又默默的收回情书。

小萍缺失父爱，属于爷爷不疼姥姥不爱，还备受欺辱，进入文工团就开始被孤立，这其实和她自己的性格关联很大，一般被人欺负多了的人就习惯性的把自己包裹起来，莫不知这样会带来更多的伤害。唯有刘峰对他体贴周到的照顾，而后他被下放连队，小萍对文工团有了恨意，最后离开文工团时她脸上也挂有笑意，残酷的战争让她成了英雄，但也摧残了她的精神。诚如电影中所说，之前被压抑久了，后来站在了聚光灯下反而精神奔溃。

刘峰在电影中就是圣人一般的存在，即使对林丁丁的表白，在现在人来看应该也不会对他有贬损，正当青春年少那都是不是事。但是放在那个年代就出问题了，小说中刘峰对林丁丁的爱终生不灭，电影里并未多言。刘峰和小萍是对立的两面，一个是开放助人，一个是封闭自己，两人都是英雄，但是退伍之后都成了生活的边缘人，小萍和刘峰最终能走在一起，也算是他们艰难境遇中的一抹亮色，也让观众得到一丝宽慰，好人终有好报。

电影故事和小说对比，首先给人感觉略显突兀，故事内容都有涉及，但是在关键点上去掉不少零部件，功率大受影响。比如说小说中的卫生棉事件，由这开始刘峰开始钟情于林丁丁，关键点上没给观众铺垫，直接到后面就是强抱。之后众人的指责也没有，无疑力度减弱。

导演方面，冯导很用心在拍这部电影，从电影的布景、服装、灯光等各方面来看都做的很好。《我不是潘金莲》中倒腾的一个望远镜视角来展示人的冷眼旁观或窥视想法很好，但实际上毫无必要，效果最终呈现为了凹造型，但这也是冯导在艺术追求上踏出的一大步，精神值得钦佩。冯导是编剧出身，擅长段子，但是把故事连起来提升故事逼格就不擅长了，所以这么多年，旗下电影人物能被人记住的除了葛大爷外主要都是些段子手，当然谷子地这个形象也塑造的很好。有人说冯小刚是大师，我听了只能笑笑，冯导这么多年对观众心理较好的把握、个人品牌以及好观众缘造就了其商业上的成功，但是不客气的说其对镜头的应用甚至远不如青年导演，比如说陈思成的《唐人街探案》，虽说只是第二部电影但是已经比冯到在镜头运用和画面掌控上要显得老道。

从商业角度来看，票房的高低不代表电影品质有多高，国内能把一部二流文艺片卖出一流商业片票房的算来算去也就只有冯导了。冯导电影拍的很聪明，观众想看的基本上拍了，电影是造梦的，观众更喜欢看美好的，所以最后没有把小说中的刘峰后来的落魄和何小萍不辛的婚姻展示出来。也有一种可能，冯导想要的和多数观众一样，他是广大观众的代言人（此处仁者见仁智者见智）。

冯导饱含着回味青春的热情认真的拍了一部电影，但是很不幸，电影总体很单薄，让我感觉把本该青春洋溢的芳华表现出了一股莫名的老气。这部片的成功正面价值也很大，因为它拓宽了这类片子的市场边界。

被人称道的战争长镜头给我感觉有点在炫技，其中有几个转场感觉是剪辑的，而且他这个调度里面给人相对比较凌乱，如果看过杜琪峰的《大事件》和奥逊威尔斯的《历劫佳人》开篇长镜头（两个镜头都是五分钟以上，完全已经到底，跨度很大，所有转场都很顺畅，不单让人看到细节还能兼具全貌），大概就对冯导的这个长镜头也就没啥感觉了，这类炫技给我感觉不成熟的使用电影技术。

芳华不再，那份诚意值得留存，而这部叫芳华的电影会被绝大数人遗忘。冯导有一流的票房号召力，二流的导演功力，不过感觉他已经渐渐摸到了文艺片的门路，或许在将来会有一部拿的出手的代表作。电影市场繁荣了，国内电影工业进化程度很快，更多的电影专业人才能够成长起来，冯导还能迎立潮头多久也未可知。

芳华

Youth

(2017)



