关于《邪不压正》和《侠隐》你需要知道的10件事

《邪不压正》是一部中美合拍片

1、虽然姜文的最新导演作品、根据张艾嘉的叔叔、旅美作家张北海的武侠小说《侠隐》改编的民国题材电影《邪不压正》，讲述的是七七事变前后发生在北平的武林复仇故事，但它确实是一部中美合拍片，华纳兄弟作为联合投资公司占有一席之地。这笔投资来自于华纳兄弟与黎瑞刚的华人文化控股集团共同成立的旗舰影业。华人文化控股集团旗下的引力影视投资有限公司是该项目的主要制作公司。

民国三部曲3：一个复仇故事

2、《邪不压正》是姜文的民国三部曲的最后一部，前两部是《让子弹飞》《一步之遥》。此前一直有传闻称，在《一步之遥》之后，姜文会拍施剑翘刺杀孙传芳为父报仇的历史故事。直到《邪不压正》被公布。而在《侠隐》原著小说中也新闻的形式提及了这件轰动全国的刺杀事件。

日本元素

3、小说《侠隐》从作者张北海出生的1936年开始，详述北平的风貌世故，更多是表达作者怀念故土的乡愁和对武林远去、北平消失的伤逝，但在《邪不压正》中，姜文有更大的野心，极力放大了他热衷的日本元素，不仅让彭于晏换上和服，武士刀也成了重要的道具。

李小龙《猛龙过江》

4、姜文宣称，《邪不压正》就像李小龙闯入《卡萨布兰卡》，复仇之战一触即发。小说《侠隐》中李天然回国的缘由就像李小龙《猛龙过江》的剧情一样——只不过结局不一样，原本在美国上大学的李天然因为经营的超市遭到当地无赖的骚扰，小秀身手轻而易举搞定了歹徒，结果却被遣送回国。而电影中的李天然却成了背负使命特意回国的情报人员。

彭于晏不是中国人？

5、电影版李天然由外向张扬的彭于晏饰演，其实并不符合原著中隐忍沉稳的角色形象，不过却符合电影中李天然从小在美国生活了十几年的人物设定，跟彭于晏的个人经历也很贴切。彭于晏不是中国籍，少年时候随家人移民加拿大，大学时候返回台湾。

彭于晏不需要整容

6、彭于晏为什么这么帅？因为做了整容手术——这是玩笑话。电影里，目睹师父全家灭门时尚年幼的李天然过了15年才回国报仇，而在原著里只花了5年，但仅过了5年李天然的师兄朱潜龙却没能认出他，为什么呢？因为李天然在美国整形了——30年代好莱坞的整容手术已经这么发达了！

妇产科医生彭于晏

7、在上世纪30年代的李天然竟然会出人意料地去做整容手术，只因为他的救命恩人兼养父马凯是协和医院的美国医生。电影版沿用了这个设定，于是归国后的李天然的新身份成了协和医院的妇产科医生。不过在原著中，李天然的工作身份大部分时候都是爱国人士蓝青峰开办的报纸《北平画报》的记者。

姜文给自己加戏

8、因为小说《侠隐》以主角李天然的视角推进情节发展，姜文饰演的神秘角色蓝青峰在原著中神龙见首不见尾，出场机会并不多。但电影版既然由姜文饰演，姜文自然不会放过给自己加戏的机会，于是原本退居幕后的配角蓝青峰在《邪不压正》中升级成了男主角之一。

给老婆加戏

9、不仅给自己加戏，爱妻狂魔姜文还给老婆周韵加戏。原著中的关巧红原本是一个命苦福薄被恶霸欺压，不得已来北平做裁缝讨生活的寡妇，偶遇丧妻的李天然后，两人惺惺相惜互生情愫，最终帮助李天然找出了仇人朱潜龙。而在电影中，周韵饰演的关巧红不仅被誉为“北平第一裁缝”，而且是一个会动刀动枪的女汉子，亲手把日本刀交给李天然，更亲自开枪手刃日本兵。

给坏人加戏

10、除了把配角蓝青峰升级成男主角之一，姜文也把廖凡饰演的朱潜龙升级成了绝对的大反派。小说《侠隐》虽然人物角色众多，但其实故事很简单，之所以能够长达二十五万字，很大程度是因为李天然苦寻仇人朱潜龙而不可得，直到接近结尾朱潜龙才有寥寥几次出场的机会。而在电影两个小时多的时间里，姜文把情节急剧浓缩，朱潜龙戏份大增，成了绝对主角之一，这样一来也不至于浪费柏林影帝廖凡的演技。