大唐怪兽大乱斗第二回 大理寺三剑客再战神都

首先, 谁是狄仁杰？对于那些不熟悉他的人来说, 狄仁杰是唐代的一位治安法官, 是唐律的捍卫者, 因其逻辑缜密、正直忠义而深受武则天的崇敬。到了清末, 他的生平被后人创作成了根据历史演义的公案小说《狄公案》, 于是文学虚构的断案如神的狄仁杰诞生了, 得益于荷兰外交官兼作家高罗佩1900年初在一家二手店里看到这本小后创作出了他自己的狄仁杰系列《大唐狄公案》, 如今狄仁杰在西方也几乎无人不晓。不过现在大受欢迎的现代版《狄仁杰》电影系列当然是纯粹东方文化的产物, 同样引人入胜，令人着迷。

徐克导演将狄仁杰从模仿福尔摩斯的传统探案模式中抽离出来, 把他创作成了集绚丽动作、疯狂幻想和武侠风味于一身的爆米花大片载体。作为大获成功的狄仁杰系列的第三部和2010年刘德华版《狄仁杰之通天帝国》的第二部前传,《狄仁杰之四大天王》没有在人物介绍或故事铺垫上浪费时间, 直接从2013年的《狄仁杰之神都龙王》的结尾开始。在大破神都龙王案之后, 狄仁杰 (赵又廷) 被高宗授予由陨铁制成的神兵利器亢龙锏, 充分体现了皇帝对他的信任。然而, 福兮祸之所伏：武则天 (刘嘉玲) 忌惮于狄仁杰手中代表皇权的亢龙锏, 认为她的权力受到了威胁, 于是命令大理寺的尉迟真金 (冯绍峰) 与一些不明来路的术士联手夺回亢龙锏。

尉迟真金因此陷入两难困境：他和狄仁杰是生死与共的患难兄弟, 不想背叛他，但他又在皇后的指挥之下, 必须服从命令。当然, 狄仁杰很聪明, 没有把亢龙锏放在任何显眼的地方, 并对尉迟真金的出卖耿耿于怀, 恼羞成怒的皇后甚至诬陷狄仁杰刺驾未遂, 随着沙陀忠(林更新) 的加入，三人合谋策划一项行动计划, 决心揭开武则天怪异行为背后的操控者以及一系列神秘凶案和石龙活化的幕后玄机。

这次剧情不再专注于解决某件悬案, 而是处理一系列由政治野心和贪婪人性以及复仇怨恨所导致的神秘事件。

狄仁杰, 尉迟真金和沙陀忠三人联手所向披靡, 但奇怪的是, 大部分时候他们并没有同时出场, 电影似乎有意单独处理他们的戏份, 而且狄仁杰可能也是三者中戏份最少的那个。虽然影片依然流畅自如, 但还是让人感觉怪怪的, 毕竟我们已经接受了刘德华版本的更迭, 正希望看到更多年轻狄仁杰的表现!赵又廷现在是一个完全自信的狄仁杰, 并且与他的朋友冯绍峰/尉迟真金和林更新/沙陀忠之间有着良好的化学反应，而刘嘉玲受制于故事情节，在整个电影中情绪非常单一, 使她的表演看起来相当无味。马思纯饰演的歇斯底里的假小子刺客倒是一个讨人喜欢的新角色, 她与沙陀忠之间有一段暧昧的搭档故事线：甚至进一步暗示, 她会在下一部电影里继续出场, 我真希望如此。

视觉上, 《狄仁杰之四大天王》光彩炫目, 无论服装还是布景设计均豪华肆意，这样的配置显然是为了给观众打造最佳的观影体验。CGI 分量很重，而且有点不一致, 一些观赏效果非常好，一些则不然, 但始终充满趣味, 其中包括巨型金鱼, 可怕的飞龙, 富有想象力的武器, 智能炸弹和飞镖，还有一只巨大的白化黑猩猩!而动作指导林峰打造的动作场面一贯保持较高的水准, 壮观而有趣。

我非常喜欢《狄仁杰之四大天王》：这是一个很精彩的系列, 我已经开始期待下一部了, 不过我真的希望剧情能够更引人入胜一些, 而且随着电影的模式正在朝着 "三个火枪手" 方向演变, 几位年轻而充满活力的主角之间需要更多的互动和交流。