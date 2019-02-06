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《飞驰的人生》：“不正经”的喜剧黑马一本正经的腾飞

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2019-2-6 15:40:42

　　文／番茄女王

　　沈腾，一个“不正经“的大叔，一本正经的在喜剧电影里摸爬滚打，他是被综艺节目耽误的一匹喜剧黑马。15年的喜剧浸泡和沉淀，2019年，沈腾这枚喜剧之星已经准备好要开始腾飞。

　　

　　

　　《滚蛋吧！肿瘤君》里“不正经”的贱男，《夏洛特烦恼》里“不正经”的丈夫夏洛，《心花路放》里“不正经”的酒吧老板，《妖妖铃》里“不正经”的无良地产商，《羞羞的铁拳》里“不正经”的副掌门，《西虹市首富》里“不正经”的富二代，沈腾的喜剧演绎方式都是以出其不意的痞态笑到人内伤。韩寒把沈腾再造成了一个心灵鸡汤的段子手喜剧奇才，《飞驰的人生》里的沈腾脱胎换骨，变成一个一本正经的赛车手，他是炒饭摊最会开车的。

　　

　　

　　韩寒深沉幽默的文字底蕴，加上沈腾特别的喜剧天赋，《飞驰的人生》完美的将两个人的才气二合一，比以往韩寒的电影作品更逗了，比以往沈腾的电影作品更有深度了。韩寒挖掘出了沈腾的更多可能性，沈腾一本正经讲起人生道理来叫你不服也得服。

　　

　　

　　沈腾扮演得失意赛车手张驰落魄时靠炒饭摊维持生计，这个心慈有情怀的人养着和自己没有血缘关系的小孩，没有比赛的日子虽然度日如年，但他却从来没有放弃过赛车的练习，日复一日在脑海里练习开车的步骤，差点被人认为病的不清。

　　

　　“当人在对自己失去信心的那一刻，才是真的过时了。”这是张驰一直坚持不懈的信念支持。炒饭赚了30万，张驰真的是干哪行都不逊色。改赛车需要100多万，张驰为了拉赞助高歌一曲，就因为这股灭不掉的热情，散不去的执念。男人但凡有了目标，君子不敢轻言放弃。

　　

　　

　　“你呢，是这辈子没有故事，想拥有一段故事。我呢，是故事太多，想给故事一个结局。”结局两个字很简单，怎么完美结局却需要思量。张驰尝过落魄的滋味，他是赛道里的常胜将军，所以在他的字典里没有输这个字。张驰是太多有情怀的男人代表，面对后生强劲对手不虚，面对艰难困苦不退，面对突发状况不慌。都说认真起来的男人最无敌，张驰就是这样一步步重拾了赛车手的冠军称号。

　　

　　

　　韩寒把枯燥的赛车手故事盘活了，沈腾把平淡的男人追梦故事演喜了。我们看到了韩寒电影更多的喜剧可能性，而沈腾也让我们看到了他的喜剧多面性。搞笑起来帅到甩人一脸帅气，深情起来洒人一身的鸡皮疙瘩。《飞驰的人生》的结局也和这部电影一样，玩出不了不一样的惊喜。看韩寒的作品，你得带点脑细胞出来活动，我不会告诉你张驰架的那辆POLO开去哪里了，因为他已经开进你心里去了。

 

标签： 喜剧(4306) 中国电影(665)

7.6 

飞驰人生 (2019)

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