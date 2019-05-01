《撞死了一只羊》：藏地司机杀手梦

从审美上看,万玛才旦的最新导演作品《撞死了一只羊》与之前多次获奖的《塔洛》相去很远,相比之下,《撞死了一只羊》更易于理解,持续在公路片和西部片之间徘徊,直到结尾才完全陷入迷离。下面,且让我从头开始慢慢说来。

这个故事发生在青藏高原可可西里地区。主人公金巴是一名卡车司机,穿得像个摇滚明星,在贫瘠的青藏公路上运输货物时,他喜欢一边开车一边听古典音乐。然而,两件事彻底改变他的命运。第一件事是他在路上撞死了一只迷途的羔羊,最后他把死羊搬上车带走了,第二件事是他捎上了一个搭顺风车的年轻人。这个年轻人也叫金巴,自称要去杀掉几十年前的杀父仇人。将杀手金巴送到分岔路口后,两人分道扬镳。

但这两件事持续困扰着司机金巴,虽然通过造访当地的寺院解决了撞死羊的问题,但杀手所说的话还是在金巴的脑海中挥之不去,以至于他甚至无法正常和相好的女人做爱。经过深思熟虑,他决定前往杀手所去的陌生小镇,到了那里之后,他在一家破旧的茶馆里花了很长时间跟风骚的老板娘打探消息。通过各种闪回倒叙,过去和现在重叠在一起, 正在发生的故事变得亦真亦假,难以分辨。

《撞死了一只羊》无疑是万玛才旦近年来执导的最佳电影之一,特别是通过非常有趣的类型混搭的形式,同时还保证了既有深度又有实质内容,足以令人深思。在电影里那种贫瘠的环境中,却有一个外型和风格都像摇滚明星一样的卡车司机,这一时髦设定就像《疯狂的麦克斯》混搭赛尔乔·莱昂内的西部片一样呈现开来,半道上的茶馆戏份更秉承了这种精髓。虽然这部电影就像一部奇怪的公路电影一样展开, 但结局完全改变了整体的视角,模糊了实际发生的事件,让观众思考究竟发生了什么事,哪些是真实的, 哪些是幻想和梦境。

在另一层面上,这部影片就像导游一样,引领大家进入到这片很大程度上还不为人所熟悉的地域中,而且万玛才旦就这方面也保持着不确定性,各种细节(例如金巴卡车上的磁带录音机)使得故事的时间线也同样含糊不清。

宗教和人们信奉宗教的行为模式是影片的另一主题,而万玛才旦也以最昏暗的色调揭示了复仇和暴力的循环(实际上这也是该地区的一种风气)。以上所有这些内容再加上一些很微妙的幽默,基本上就构成了这部电影的整体叙述要点。

这部电影最大的亮点无疑是金巴(演员与角色同名)的表演,尽管其实他并没有太多台词，但他的表演真的很棒。他流连于不同的地方,总戴着一副太阳镜(他没戴眼镜的些许场景自有其特定的意义),我们除了体会他与遇到的各色人等之间的互动,包括跟杀手金巴、屠夫、老僧人、乞丐和茶馆老板娘,还可以欣赏他自己开车唱歌时的自我发挥。

说到茶馆片段,那场戏可算是整个电影中最有趣的部分,金巴和索朗旺姆饰演的风骚老板娘之间的互动,既突出了两人之间的化学反应，也证明了他俩的表演功力，又彰显了吕松野的摄影技巧。

在视觉上,有两场戏脱颖而出。一场是“床戏”,以微妙但充满情境的风格拍摄,与王家卫的电影颇有相似之处；另一场是最后天葬台上的秃鹫,也是凸显电影哲思性和社会文化性的主要场景之一。这两个场景基本也代表着吕松野在电影拍摄中的高超摄影技术。金镝和张叔平的剪辑也相当不错,既保证这部电影能够以相对快速的节奏展开,同时闪回和倒叙的灵活运用也使电影结尾部分能够自然而流畅地进入到迷幻状态。

《撞死了一只羊》是一部很奇妙的电影,成功将许多元素融入到一个非常有趣又发人深思的故事中,为国内观众提供了与众不同的类型选择。【 电影角 】系头条号签约作者