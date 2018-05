被猪队友拖累的一生——《我,花样女王》 **《我,花样女王》片名I, Tonya (2017),别名冰之骄女(港)。 美国体育传记喜剧电影。 影片根据托尼亚·哈丁Tonya Harding和她前夫杰夫·吉路雷Jeff Gillooly的采访改编而来,以轻松喜剧的方式讲述了托尼亚不幸的往事。小丑女玛格特·罗比 Margot Robbie扮演托尼亚,冬兵384塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan扮演杰夫·吉路雷。托尼亚母亲扮演者阿丽森·詹尼 Allison Janney 则凭借本片捧回奥斯卡最佳女配角奖。 托尼亚是美国首位完成花样滑冰极高难度动作阿克谢尔三周半跳的女运动员,也因此斩获无数比赛荣耀。她凭借自己的努力,从一无所有一路打拼到世界最高领奖台,美国梦触手可及。但让她出名的并不仅仅是高难度技术动作,而是一场袭击另一名花滑女运动员的丑闻。 影片讲述托尼亚的故事,不仅是她卷入的那场袭击丑闻,还有她原生家庭的不幸经历,总而言之托尼亚过着被猪队友拖累的一生。在向托尼亚输出不幸的主力成员中,活力最猛的是三位,分别是托尼亚老妈拉沃纳·戈尔登LaVona Golden,托尼亚前夫,托尼亚前夫的好友肖恩Shawn。 老妈拉沃纳·戈尔登本身文化程度不高,职业是餐厅服务员,她花光所有积蓄让女儿参加花滑。而她的管教方式就是咒骂和殴打,她坚信自己的方式方法没错,咒骂的越狠、殴打的越凶,女儿就越能感受到自己的爱。正是这种畸形的教育方式,导致托尼亚成长过程中缺乏教养,也导致托尼亚对爱的认识产生偏差,认为自己遭受的咒骂和殴打是被爱的感觉。可见原生家庭在一个人成长过程中会造成多么可怕的影响。 杰夫·吉路雷是第一个夸赞托尼亚美丽的男人,因此也俘获了托尼亚芳心。结婚后,杰夫才逐渐展现出家暴倾向,一开始是一言不合就殴打,到后来都不需要理由借口,直接就殴打,夫妻俩经常互殴。关键托尼亚觉得这是丈夫爱她的表现,一般人都会觉得她被老妈打傻了,可这也正是她的不幸根源。 肖恩这个肥宅废柴中二病深度患者,自以为可以激发运动员的潜质,又是恐吓信、又是买凶袭击,能够交到这样的损友,祖坟估计都烧成渣渣了。 在三个猪队友不遗余力的帮助下,托尼亚摇身一变,成了丑闻主角,仿佛整个袭击事件都是由她策划而来。真相是什么,我们不得而知,但从她的成长经历来看,唯一一个可以肯定的地方是,被终身禁赛、扣上凶手帽子的托尼亚,才是整个悲剧事件的最大受害者。真相或许永远不会被人所知,各种深扒八卦新闻的大众也并不是真的想要知道真相,大众只是需要一个廉价的情绪发泄点,不管是爱也好恨也好,只要能够发泄大众无处发泄的情绪就行。托尼亚事件没多久,大众的目光就被辛普森杀妻案吸引过去了,没有人再关心托尼亚的事儿。 而且从这种人为打分的体育竞技来看,能够获奖取决于裁判,而不是技术动作。托尼亚从来都不符合主流审美,奇装异服和低俗品味,一直游离在主流审美之外,吸烟爆粗加上家暴离婚,更不是一个符合传统女性的人,不论她多么努力,她都不是花滑协会想要塑造的形象,更不是代表国家的形象。纯粹的体育竞技并不纯粹,不论托尼亚是天赋异禀还是刻苦训练,都不能弥补改变这种印象。最终来自原生家庭、刻板印象等多方面因素造成了托尼亚的不幸。 眼见触手可及美国梦, 奈何猪队友活力太猛。 上一页12下一页

标签: 喜剧(4163) 美国(8071) 明星(2321) 剧情片(3018) 传记(770) 体育(168)

