网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>个性种族--电影精灵们的夜生活>>《荒岛》：寻找精神栖息的“绿洲”

《荒岛》：寻找精神栖息的“绿洲”

加入收藏

2020-9-15 9:38:26

 

      

杨晓林 

文学陕军是中国文学的一支劲旅，宝鸡文学就是这支劲旅中的中坚和虎贲。特别是长篇小说创作，屡屡惊艳文坛，扛鼎之作有吴双虎的《大禹河》、李巨怀的《书房沟》、张浩文写民国 “十八年年馑”的《绝秦书》、赵韬的《白岸》等。而赵韬的新作《荒岛》，以沉郁的“陈仓风物”和厚重的“西府掌故”，致敬众多的现实主义小说和现代主义叙事艺术，如金翅擘海，香象渡河，给多彩的宝鸡地域小说再添美学新色。

 

一、直面政治疯癫和精神劫难：厚重深邃、悲怆惨烈

《荒岛》是一代人的心灵史、精神磨难史。表现了半个多世纪以来中国社会的狂飙突进，既讲大河奔流，惊涛拍岸，卷起千堆雪，也讲泥沙俱下、大浪淘沙和披沙拣金。《荒岛》追求心灵实录，剖析儒商自身的矛盾人格，犀利深刻，入股入髓。既是卢梭和巴金式的忏悔录，也是对百拙千丑的控诉书。以被戕害文人的身份，对一个时代的血腥罪恶进行了悲情诉说。《荒岛》充满着马尔克斯《百年孤独》式的对疯癫政治运动和人性阴暗面绝望的悲恸，充满着艾略特《荒原》式的因失去信仰而导致的精神幻灭感。

《荒岛》比文革后以揭伤疤、宣泄情感的诸多“伤痕文学”更振聋发聩，比以对文革、十七年的历史进行反省的众多“反思小说”更醍醐灌顶。《荒岛》表现了主流媒体报道的社会转型期光辉靓丽的另一面：在私营经济和个体工商业野蛮生长的年代，整个社会看似生机勃勃，活力无限，但同时也打开了的潘多拉盒子，一切魑魅魍魉和城狐社鼠都被释放出来，世间的所有邪恶——贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒等不邀而至，横行肆虐，人间充满着无序混乱和礼崩乐坏。人的欲望如洪水决堤，不择地不择时喷泄而出，人的本能也如虎兕出柙，恶鸟离笼，恣意猖狂。主人公布克·戴尔被政治和经济的泥石流所挟裹，欲独善其身而不得，熬煎挣扎，人生大起大落，在“荒岛”中艰难地寻找精神可以栖息的“绿洲”，寻找灵魂可以停泊的“白岸”。

 

二、致敬巴尔扎克和左拉：批判资本原罪，剖析劳资矛盾

《荒岛》虽然充满着中国明清市民小说和民国黑幕小说的元素，也装配着法国批判现实主义小说和自然主义小说的“部件”，但对人性的救赎依然信心满满。

民国黑幕小说虽然揭发社会上的种种罪恶和龌龊行为，却将之归结为偶然现象，并没有揭示其社会根源。加上毫无取舍地记录各种丑恶现象，其社会作用往往适得其反，沦为了诲淫诲盗，教人为恶的“犯罪教科书”。与其旨归不同，从《荒岛》中可以看到巴尔扎克的《人间喜剧》中对资产阶级暴发户血污肮脏发家史的揭露，对没落贵族的刻薄寡恩的批判，可以看到左拉的《萌芽》对情欲赤裸裸的大胆展示，对水火难容的劳资矛盾冲突的剖析，也可以看到《三言两拍》《金瓶梅》中取之无道的金钱使人放纵、癫狂和毁灭。

《荒岛》虽讲男女情欲泛滥史、讲贪官上位发迹史、讲奸商原始积累罪恶史，杂有荒诞派戏剧“暗黑现实”的色彩，但同时也讲一个知识分子的精神涅槃和浴火重生。

 

三、致敬私小说和自叙传小说：坦露自我、表现“本我”

《荒岛》具有浓厚的自叙传色彩，与日本私小说和郁达夫的自传体小说同声相应，同气相求，并肩比奇。私小说又称“自我小说”，盛行于日本大正年间（1912年－1925年），以田山花袋的《棉被》为滥觞，主张作者脱离时代背景和社会生活，孤立地描写个人身边琐事和心理活动，直截了当地暴露自己。郁达夫留学日本，受私小说影响，主张“文学作品，都是作家的自叙传”，在他的代表作《迟桂花》《春风沉醉的晚上》《沉沦》中，坦诚露骨，运用大量内心独白式的抒情，将自己的信仰、习惯、性格甚至病态也昭告天下，以自己的身世感受，表现了社会压迫下青年一代的精神苦闷，个人印记鲜明。与之相似，《荒岛》坦露内心情欲和本能冲动，不像很多古典小说、启蒙主义小说、浪漫主义小说、现实主义小说那样囿于传统道德的禁锢，流于生活的表象，而是深入表现主人公布克·戴尔被社会道德这个“超我”所压抑的“本我”，表现“自我”处于“一仆两主”压迫下进退维谷的窘境。

《荒岛》描述人潜意识中“冰山下的部分”——那些被压抑的生命欲望和本能，那些被禁言的情欲泛滥，忌言的性压抑和性放纵。《荒岛》赓续的是随着资本主义萌芽而兴起的中国明清市民小说如《三言两拍》《金瓶梅》的遗绪，但是蕴含地厚重的社会内容，却是那些宣扬因果报应的艳情小说无法比拟的——那就是一代人悲怆惨烈的肉体灾难和精神浩劫。

 

四、蹈袭反思小说叙事模式：“圣女拯救落难知识分子”

《荒岛》的叙事模式是中国古典传奇小说中“义女拯救落难公子”模式的变体——即文革后反思小说中“圣女拯救落难知识分子”的模式。

在这种叙事模式中，女性是救赎者，是天使，是圣母，有仁爱侠义之心。她们忍辱负重，仰慕知识、也崇拜知识分子的人品，不但拯救落难知识分子的身体，也拯救他们的灵魂。如张贤亮的中篇小说《绿化树》中的马缨花，《男人的一半是女人》中的黄香久等。还有谢晋电影，把政治问题变为道德问题，女性大都以受苦受难、任劳任怨的圣女形象出现：如改编自张贤亮中篇小说《灵与肉》的电影《牧马人》中的李秀芝，改编自古华同名小说《芙蓉镇》中的胡玉音，及《天云山传奇》中的冯晴岚等。还有张艺谋改编自鲍十小说《纪念》的电影《我的父亲母亲》中的招娣等。在《荒岛》中，这位圣女就是黄宁。

和这些作品相似，《荒岛》中的男主人公布克·戴尔也是落难知识分子：恃才傲物、自命清高、怜香惜玉、以“红袖添香夜读书”为失意人生的慰藉和寄托。如传统文人那样“菊残犹有傲霜枝”，耿介正直，多情多义、快意恩仇。同时也如马尔克斯的《霍乱时期的爱情》中的男主人公一样藕丝难杀，对心心所念之人怀有终天之思，在男女关系中灵肉分离，对爱情执着到老，至死方休。

 

五、多视角叙事形成复调和鸣，多个结局余味隽永

《荒岛》艺术手法锐意创新，叙事形式不落窠臼。《荒岛》悲情人物众多，诡异事件纷至沓来，奇人奇事层见叠出，可谓万象森罗。作者笔法奇崛老到，每每讲述一个情节，便能使牵涉其中的人物穷形尽相。叙事人是多人多视角，营造了一种魔幻化的现实：致敬现代主义电影的开山之作，奥森·威尔斯执导的传记体电影《公民凯恩》，多人讲一个人的事；致敬黑泽明探讨人性复杂性的经典电影《罗生门》，多人讲一件事。特别是布克·戴尔灵魂作为叙事人的切入，类似多重人格电影中本我和自我的对话，形成复调和鸣。小说布局了多个结尾，与80年代杨延晋执导的“伤痕电影”《小街》类似，这样匠心独具的开放性结局使得作品主旨多元多义，余味隽永。

 

结语

《荒岛》探析生存欲望和生命本能，解剖和针砭上个世纪下半页迄今中国社会的痼疾和新病，讲人生的荒诞、讲人性的异化、讲拜物教下人的疯狂与堕落，也讲“黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明”，具有深刻的历史反思价值。

 

作为一孔之见，难免牖中窥日，井底观天，姑妄言之，不揣浅陋，求教于方家。

 

（杨晓林，陕西宝鸡人，同济大学电影研究所所长，编剧，教授，博士生导师）。

标签： 荒岛(2)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1762178/blog/8217459/
--------------------
搏子

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
个性种族--电影精灵们的夜生活 20326

RSS订阅

个性种族--电影精灵们的夜生活

61名成员18个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:3分

 