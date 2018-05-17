因为这7个小问题，《复仇者联盟3》难称完美





今年最受关注的电影之一, 《无限战争》终于来了。作为10年铺垫布局、集结角色、构建宇宙的空前高潮, 它确实是电影制作史上的一个里程碑, 不仅故事创作融合了这么多角色, 而且剧情推进也令人愉快，具有凝聚力。

鉴于我们已经目睹了像自杀小队和正义联盟这样规模较小的英雄团体的惨败。值得庆幸的是，《无限战争》基本可说是大获成功。得益于罗素兄弟的导演技巧以及编剧克里斯托弗·马库斯和史蒂芬·麦克菲利的精彩故事, 影片纵横宇宙从苏格兰去到外太空, 又从遥远的外星回到瓦坎达森林。

[復仇者聯盟3: 無限之戰] 香港预告片

简而言之, 将这么多独立的电影和人物组合成一个故事，这番成就让人难以置信, 但同时也很可惜, 《无限战争》并不完美。

从细微的决策失误到少数几次的节奏问题, 国外媒体这次没有再炒作称之为"最好的 MCU 电影"是有道理的。

——剧透在所难免。

考虑到美国队长在前两部《复仇者联盟》电影中的重要地位-以及在上一部英雄集结电影《内战》中的关键性, 到了这一部罗杰斯的台词竟然寥寥无几，无疑是影片最明显的败笔之一。

单凭从他出场到重回复仇者总部, 与特查拉的简短聊天和结尾大战的几句台词, 完全无法让观众相信这个人竟然多年来一直是复仇者联盟的领袖。这样处理显然是为了表现队长的与世隔绝, 而他的存在也仅仅是作为一个雇佣兵或自警人士响应捍卫地球的号召, 仅此而已。

当然，在所有方面队长的表现都很好, 但是...... 影迷们显然更希望他的戏份能够像斯塔克, 雷神或星爵一样足。

此前粉丝们普遍认为巴基在《无限战争》中会重整旗鼓, 最终取代队长。如果真像漫画中的情况那样, 史蒂夫死了, 我们就会看到巴基经过瓦坎达的治疗, 消除了洗脑的记忆, 装备上新的手臂，拿起队长的盾牌。

可惜并非如此, 尽管接连在《蚁人》、《内战》和《黑豹》的片尾彩蛋中露面, 这次巴基终于登场, 却只是射杀了一些外星人, 始终与队长保持距离， 然后很快在灭霸打了响指后人间蒸发了。

鉴于这个角色承载了太多的设想, 虽然我们不能指摘漫威的做法, 毕竟塞巴斯蒂安·斯坦的明星影响力至今依然有限, 但这使得这个 "史诗结局" 看起来很不协调。

托儿呈现了整部电影中最酷的一些镜头, 在最后一幕, 他挥舞着宇宙中最强大的武器之一, 牵引着漫天的闪电风暴，把整片敌人打得落花流水。

简而言之, 那就是北欧神的神力.....。不过，虽然托儿结尾大战表现不错，但在此之前却不然。

在此之前，雷神花了很长时间与银河护卫队搭在一起, 然后从一个破旧的铸造基地那里得到了新武器。尽管托尔和星爵之间的喜剧反应相当不错，台词剧本也相当扎实, 但这两大段感觉明显太拖拉了。

这两处可以大幅度删减, 除了简单交代卡魔拉的身份(和一些粉丝们已经知道的事情)之外, 雷神和银河护卫队之间不需要太多交涉, 他只用赶快拿到新锤子, 加入最后的战斗即可。

其中还有一个亮点, 托尔展示他的幽默性情而掩盖了他实际上痛失所有、孑然一身的悲怆内心。联系到影片开场他无能为力的灭顶之灾, 这一刻无疑非常令人动容。

另一个普遍认同的粉丝猜想是, 最后一块的无限原石灵魂宝石实际上就在瓦坎达。这似乎符合逻辑, 这座城市的超先进技术就是得到了这块石头的力量支撑, 而且预告片透露, 最后大战将发生在这里, 所以灭霸到瓦坎达找寻无限手套的最后一块石头也是合情合理的。

但事实并非如此。瓦坎达只是 "碰巧" 成为了最后大战的战场, 因为队长带幻视来寻求医治--而这一切仅仅因为队长恰好出现苏格兰 , 保护旺达和视觉免遭黑暗教团成员的危害。

尽管如此, 影片的情节推进和观赏性依然完好，但是细想黑豹的待遇 (台词比队长还少, 只在三场戏中有少量对话), 再考虑到年初《黑豹》力压群雄的惊人票房表现, 就会发觉影片的剪辑和剧本取舍很有问题。

幽默搞笑基本上已经成为了漫威电影的 "必备元素", 虽然很少被真的当做营销要点。前两部《银河护卫队》和《雷神3：诸神黄昏》均因为充分发挥这种喜剧倾向而大受好评, 但《无限战争》作为总结各个剧情线索的巅峰之作，叙事风格更趋向于沉重而具有震撼力。

尽管角色死亡和震撼场景被大肆炒作, 但是电影的前半部分却几乎沦为了全体演员的捧哏逗乐。在大多数情况下, 幽默搞笑和常规的轻松风格都能令人满意, 突出展现了复仇者和英雄们应对世界末日危机的常规解决方式与他们造成的破坏。

当电影想变换基调时--比如斯塔克被刺伤的时候, 确实效果很好, 但其他时候, 则往往是以不和谐的方式破坏掉一场戏。

例如卡魔拉的回忆场景, 回顾她的母星惨遭浩劫。我们清醒而深刻地认识到了灭霸清除掉一半人口的扭曲心理，但镜头一转，下一句台词却是星爵在询问把手榴弹挂在腰上会不会让他断子绝孙。

这种典型银河护卫队风格的插科打诨本就有些格格不入, 跟在种族灭绝的沉重画面之后只会更显得不合时宜。

说到银河护卫队, 他们在电影的前半部分占据了大量银幕时间：他们不仅发现了阿斯加德人的飞船残骸, 而且救醒了雷神, 然后辩论下一步该干什么。

你几乎已经知道了接下来需要他们干什么——银河护卫队分出一批人前往泰坦星等待灭霸或与斯塔克一行人会和, 但这场戏竟然磨蹭了20多分钟, 一直耗在星爵的飞船上, 没有其他人什么事。

上文已经提到了队长和黑豹戏份太少, 而斯塔克被困在了乌木喉的飞船上, 这时候本可以进一步透露美国队长内战后的心态和生活情况，可我们的大部分时间却被耗在了银河护卫队这里。

正如《无限战争》所呈现的，反派的暴行具有深层次的动机, 不同角色被组合在一起也确实令人印象深刻, 但不可否认，整个电影的基本叙事节奏就是以"阻止灭霸"开始, 以 "阻止灭霸"结束。

从这方面来说，这的确是一部灭霸的电影。而从英雄这边来看, 随着场面越来越激烈，我们需要勾连起这些年来的背景故事, 基本无暇在意人物的动机了。

每当没有灭霸出场的时候，英雄们要么在反复彼此提醒迫在眉睫的威胁, 解释无限原石的威力, 要么就是在浪费时间。对于影片而言，这并不算什么显著的问题, 但是如果能够将灭霸的地球之行当做是一种解决人口过剩的方法来深入探究，这样无疑更具有广泛意义和叙事张力, 毕竟影片的叙事节奏太低劣了——

"灭霸就要来了", 战斗, 逃跑, "灭霸就要来了!", 战斗, 逃跑, "灭霸真的是来了!" 战斗, 结束。

虽然这只是将一连串动作场面和角色瞬间串联起来的一个由头, 但你依然会感觉到电影无时无刻不再提醒你 "等等，灭霸还没来"。