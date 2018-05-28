《复仇者联盟3》死亡清单: 哪些角色会复活？哪些彻底死了？

毫无疑问，漫威的10年计划已经从各方面得到了回报。《复仇者联盟3：无限战争》是一个巨大的成功, 不仅完成了把先前各个单人电影和团队电影组合成更庞大作品的伟大壮举, 而且剧本编写的就像内幕新闻报道一样蔚为壮观。

后者主要得益于灭霸终于全面登场。此前灭霸只是在几个片尾彩蛋里露上一脸，在《银河护卫队2》中短暂一瞥, 而这次, 我们看到的不再是之前所有营销中所刻画的钟于制造混乱的 "疯狂泰坦" , 而是一个郑重其事, 受使命驱使的独裁者--就像洛基在2012年《复仇者联盟》中自诩的一样, 他也认为自己负担着伟大使命。

[ 復仇者聯盟3: 無限之戰 ] 香港预告片

灭霸坚信他的所做所为是为了改善宇宙, 虽然事实是宇宙中每个行星上一半的生命遭到灭绝屠杀, 不过人口过剩问题绝对会成为我们未来必须共同面对的一个重要议题。

电影的结尾完全改变了MCU 。有些事情再也回不去了，下面我们将结合故事情节分析那些死去的角色未来潜在的可能性。

16·海姆达尔

不会复活

为什么？

海姆达尔基本没什么作用了--而且目前没听说接下来还会有《雷神》续集电影，他是影片一开始就死掉的第一个重要角色。

伊德里斯·艾尔巴饰演的这个炫酷角色基本上是《雷神》系列电影中唯一让人关注的配角 (除希芙之外, 可惜她甚至没有参与《雷神3：诸神黄昏》), 目睹他离去让人很遗憾。

但最终, 随着阿斯加德的消失，雷神用新武器旋风战斧也能开启彩虹桥, 确实没有什么事需要他做了。

15·洛基

不会复活

为什么？

让人伤心，洛基也死了。

即使你把《无限战争》中的死亡划分为"响指之前" 和"响指之后", 并且假设响指之后的死者都被困在灵魂原石中, 洛基最后一幕的拍摄方式依然表明了这次是真的永别了。我们目睹灭霸把他揪起来, 慢慢把他掐死了。

流血的眼睛, 艰难的呼吸, 最后的遗言--这就是漫威电影宇宙最佳恶棍之一的结局, 也正是他的惨死激励雷神斗志昂扬地投身最后决战。

14·卡魔拉

也许会复活

为什么？

为了获得灵魂原石, 灭霸不得不 "牺牲他所爱的东西", 于是卡魔拉作为献祭，被丢下悬崖摔死了。

鉴于这场戏对灭霸的性格发展非常重要 (我们知道他还会出演《复仇者联盟4》, 片尾字幕也标明了"灭霸将回归")， 所有证据都指向下一部《银河护卫队》电影将失去其女主角。另一方面, 卡魔拉和星爵在一个很感人的场景中相互表白, 为两人提供了一些有意义的角色发展, 结果她就这么死了，实在让人可惜。

《银河护卫队3》已经得到证实, 尽管有许多成员灰飞烟灭了。假设有什么东西能够让他们全部复活, 至于怎么操作？我们还需要拭目以待。

13·幻视

不会复活

为什么？

对不起, 保罗·贝坦尼, 你已经没戏了。

不管从总体的主题、叙事或讲故事的方式来看，幻视的作用或贡献都很小。

他死了，也意味着接下来编剧们不用再面对他在《奥创纪元》中近乎神一样的地位, 不需要费劲安排等量级的超级反派，也不必再应对 "为什么幻视不直接用他的激光和超能力把他们炸飞？"这样的质疑。

最后还有他与红女巫的恋情, 影片花了不少时间让我们欣赏他俩秀恩爱，但是不儿女情长的时候, 她的角色更引人注目，也更有动力。

12·巴基·巴恩斯

也许会复活

为什么？

至少三个片尾彩蛋 (《内战》、《蚁人》和《黑豹》) 中都有巴基的身影，他看似非常重要, 但其实在《无限战争》完全不起眼..。

虽然巴基确实用新安装的瓦坎达手臂对付了几个先驱入侵者, 但他也是响指之后第一个灰飞烟灭的。我们以为他正准备重振旗鼓抖擞精神, 好继承队长的盾牌, 谁知道...几秒钟的功夫他就消失了。

不管怎么说, 巴基不可能就这么死了。当克里斯·埃文斯在《复仇者联盟4》中玩完之后, 不管是他还是猎鹰，必然有一个会成为下一任美国队长, 除非这个角色真的就这么死了, 不过我不认为漫威会放弃这手好棋。

唯一的问题是, 你觉得塞巴斯蒂安·斯坦有足够的实力接替克里斯·埃文斯吗？

11·螳螂女

不会复活

为什么？

有人在乎她吗？说好听点，螳螂女是一个单纯的傻白甜，不好听点，她就是一个一直让人反感的蠢货。

虽然在泰坦星群殴灭霸的决斗中, 她曾极力催眠灭霸, 但是除了在未来的战斗中重复这个计划之外, 几乎没有什么理由考虑复活这个可有可无的角色。

10·德拉克斯

肯定复活

为什么？

《银河护卫队》系列之所以如此受欢迎，一个核心因素就是, 德拉克斯家人遭屠杀的悲惨遭遇被融入故事背景, 使观众在嬉笑之余能够以严肃的心态看待影片, 也使他成为了这个团队中最可爱的成员。

没有德拉克斯, 《银河护卫队3》难以为继--除非由史泰龙带领的掠夺者做主角, 而且詹姆斯·古恩从一开始就亲自撰写并执导这个角色, 就这么抛弃了他，不仅情理上说不通，而且等于自断财路。

9·格鲁特

肯定复活

为什么？

在前两部《银河护卫队》上映之后，格鲁特玩具极其热销 (植物罐和可爱的婴孩造型), 青少年格鲁特可能因为青春期叛逆失去了一些魅力, 但并不会削减大家对他的喜爱。

《无限战争》让他做出了 "牺牲", 助雷神一臂之力打造旋风战斧, 但说到他和火箭的相互依赖关系, 还是觉得有很多东西值得继续探索。

由于火箭是唯一幸存的银河护卫队队员, 你可以想象得到在《无限战争》之后，他的第一要务应该就是拼命把格鲁特找回来。

8·红女巫

肯定复活

为什么？

旺达·马克西莫夫还有很多事情要做。不要在意她所扮演的角色--在某种程度上，她和彼得·帕克一样，都是以一种比较年轻、比较天真的态度对自己的超级英雄身份, 不过她的能力对付灭霸及其爪牙确实非常有用。

在《无限战争》中, 她是唯一能阻止那些在瓦坎达旷野上狂暴肆虐的大型旋转杀人机器的英雄, 而随着幻视的消失, 她有了充分的动机向灭霸发泄怒火。

7·蜘蛛侠

肯定复活

为什么？

100%复活。 蜘蛛侠就是漫威的超人，绝对不会死。

即使我们认为蜘蛛侠确实会离开一会儿...但, 只是一会儿, 因为《蜘蛛侠》续集已经确认了。

这个角色对索尼的布局至关重要; 至于他会不会在《毒液》电影中客串或者索尼的蜘蛛侠宇宙究竟如何安排，还不得而知, 但有一点是肯定的: 蜘蛛侠并不会消失。

6·星爵

肯定复活

为什么？

作为银河护卫队的领导者和他们游荡银河系的太空飞船的所有人, 星爵彼得·奎尔基本上是和托尼·斯塔克或美国队长同量级的核心主角。

他刚出场时还是个孩子, 我们目睹了他的成长, 从一个急功近利的太空海盗转变成了想在宇宙中行侠仗义的英雄, 在《无限战争》中, 我们见证他在不得已向卡魔拉开枪之前对她深情表白。

《银河护卫队3》已经确定, 即使《无限战争》结尾的团灭最终被解释为幻觉, 星爵依然难逃其咎; 因为他一时冲动攻击灭霸--导致灭霸恢复意识，以至于宇宙亿万生命灰飞烟灭。

如果这一切没有对星爵造成很大的心理影响, 那还有什么意义呢？

5·黑豹

肯定复活

为什么？

今年年初的《黑豹》是漫威最赚钱的单人电影--这就是为什么当看到消失的是黑豹而不是他所搀扶的朵拉女战士时大家会大吃一惊.

罗素兄弟变戏法似的误导令人敬佩, 但显然, 面对如此有利可图的票房制造机，漫威不会就此打住。《黑豹2》已经在开发中--唯一的问题是: 瑞恩·库格勒会回来吗？--除了制造票房纪录之外, 黑豹也是《内战》中最酷的角色之一, 他的个人独立电影还围绕殖民主义、移民和对世界民众的博爱观念进行了各种探讨。

无论你如何看待他, 这样有潜力的角色实在不可能不回来。

4·猎鹰

也许会复活

为什么？

之所以说"也许会复活" , 因为这取决于萨姆·威尔逊和巴基·巴恩斯究竟谁会继承队长的头衔, 我个人认为猎鹰是更合适的人选。

仅仅因为安东尼·麦基即使戏份不多也依然很有存在感, 猎鹰从《美国队长2》开始就一直讨人喜欢，而且目前漫画里的队长就是萨姆·威尔逊--他真的非常适合。

在克里斯·埃文斯之后, 我们需要一个既能掌控银幕, 又讨人喜欢，即使不得不参加数以千计的采访, 依然和蔼可亲的演员。相比巴基，安东尼·麦基更符合我的描述, 不过我也乐意看到你们在评论中发表不同想法。

3·奇异博士

肯定复活

为什么？

当最后的宇宙大屠杀发生时, 奇异博士的消失也令人意外，毕竟他才刚加入。不过奇异博士肯定回归，不仅因为他还有自己电影系列要拍, 但更关键的原因是: 他是唯一知道下一步该怎么做的人。

在目睹了未来14000605种潜在的可能之后, 他得出结论, 只有把时间原石交给灭霸, 让灾难发生, 最终复仇者联盟和人类才会 "赢"。

当被问及为什么这样做时, 奇异博士的回答是 "我们现在已陷入残局", 而我们知道的仅此而已。

《复仇者联盟4》泄漏的片场照显示本尼迪克特·康伯巴奇会继续饰演奇异博士, 似乎"赢" 的唯一方式就是时间旅行回落过去。这正是奇异博士已经掌握的一项技术。

2·玛利亚·希尔

也许会复活

为什么？

尽管得益于《老爸老妈的浪漫史》女演员寇碧·史莫德斯的精彩表演, 玛丽亚·希尔的表现非常出色，但作为尼克·弗瑞的漂亮女助手，她几乎没有什么作为。

即使库尔森特工也无法重返银幕, 虽然《神盾局特工》将他复活了, 但老实说, 神盾局特工现在在电影里已经可有可无了。

不管玛丽亚是像尼克·弗瑞一样作为神盾局的核心成员继续存在, 还是说在《美国队长2》之后, 这个"支离破碎" 的机构依然在持续运营着, 总之其活跃成员现在已经不多了。

1·尼克·弗瑞

也许会复活

为什么？

"会复活" 的依据: 是尼克·弗瑞一手组建了复仇者联盟, 而且从那以后他一直出现在每一个影响他们职业轨迹的重要事件的背景故事里 。诚然, 他在《美国队长2》之后"潜伏到了暗处"，在《内战》中也没有出场 (在《奥创纪元》中只算是一次客串), 虽然《无限战争》显示他和玛丽亚希尔驾驶着一辆常规的大型装甲车，但显然他们已经完全边缘化了。

"不会复活" 的依据: 实际上, 塞缪尔·杰克逊九部电影合同只剩一部了。他的最后一次出场可能是在《复仇者联盟4》里, 不过如果他出现在《惊奇队长》里也不会让人意外, 因为《无限战争》片尾彩蛋显示他与她有联系。既然现在看来，拍摄一部尼克·弗瑞的单人电影--详细说明为什么他的眼睛被毁或者他如何知道更广阔的宇宙领域--已经越来越不可能, 那么杰克逊消失前的最后遗言 "混蛋"也不失为一句恰如其分的临终告别。