疯狂的外星人（贺岁片1080p）百度云你真看懂了嘛！

说到黄渤和沈腾大家可能都不陌生，人家可是国内非常出名的演员，黄渤可是影帝级别的人物，老铁们宁浩如何把沈腾拉进团队，与老搭档黄渤一起喜庆闹春节的，说起沈腾都很熟悉一部西红柿首富赚得那是不要不要滴了，黄渤就更加不说了，《疯狂的外星人》中再度与宁浩合作并担当主演，沈腾调侃称：“可能是我精湛的演技被导演看中了。”并坦言：“上次合作没过瘾，所以这次又来了，在《疯狂的外星人》中与上次最大的不同，就是有更多的表演被发挥出来了。”

从客串到主演，沈腾就像宁浩导演作品中的那些小人物一样，从默默无闻为生活努力打拼奋斗，到成就一番事业备受万人瞩目，他用自己的亲身经历演绎出活生生的宁浩电影。宁浩透露，之前看沈腾导演《疯狂的石头》话剧的时候就觉得很不错，但兜兜转转直到《心花路放》才合作。而对于与沈腾的再次合作，导演宁浩也给出了极高的评价：“沈腾身上有一种特别有亲和力和特别自然的部分，生来就适合演喜剧。”

黄渤、沈腾在《疯狂的外星人》中将演绎一对“互怼兄弟”，谈及与黄渤搭档对手戏，沈腾透露：“因为这次演的是铁哥们，必须要熟到不行才行，天天就腻在一起。外人看起来我们是互怼、互相开玩笑，其实也是在找人物当中的这种感觉，两人之间的默契关系。”搭档黄渤也表示：“沈腾有自己独特的幽默感，有他自己特别闪光和有趣的地方，是非常值得学习的对象。”

黄渤、沈腾被困铁笼，一脸囧态，疑似被影片中的外星人绑架关押，而铁笼外的外星人则手持铁索背对观众，欲将两人“驯服”。由此看来，影片中的耿浩与大飞虽联手对抗外星人，但也并非其对手，身处下风。《疯狂的外星人》距离上一部疯狂系列已经十年了，十年里大家都有成长、变化，这次的第三部不仅是延续，更是升级，一起完成是很有意义的事情。

因为故事是纯现实主义，然后再加上外星人，再加上美国特工，听起来就是一个很嗨的一个作品。