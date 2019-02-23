而我的记忆零碎的留在了那个地方。

毕业典礼上的毕业歌，鬼吹灯之怒晴湘西电视剧课上无法消除的素颜，放学过后

并不熟练的游戏，和一个陌生的他。

周二七十二七十二的晚上，二七十二七十二点钟的夕阳，天空变换了一个颜色，房顶上再没有午后

那样慵懒的阳光，轻轻摘去那个厚厚的镜片，似乎天更蓝了，渐渐变成淡紫

，交接处的朦胧颜色。

可是天空不会鬼吹灯之怒晴湘西21集永远晴朗，不会永远那么明媚的值得纪念。

那是我第一次选择在一个大晴天的日子里去喜欢一个人，也许都有莫名

的苦衷，但我知道，至少现在的自己，一点也不幸福。可是我也知道，天空

依旧是蓝的，鬼吹灯之怒晴湘西21集生活依旧是要继续的。

楚漫天飞舞的是雨还是雪，不到七十二个小时的会面，至少开始是短暂而又美好

的。那个红色包装的巧克力，大概会很甜吧！

临别时的天空又在上演着和早晨一样的戏码，灰蒙蒙的在哭泣。

那也许是的眼泪吧！晚上自己一个人躲在被窝里哭泣。那是一种绝

望的悲伤。

初二的音乐课，下午依旧鬼吹灯之怒晴湘西21集是两点钟最明媚的阳光，而那

熟悉的音乐也再度在耳畔响起。

是的，青春的我们回忆起当初在走廊中朗朗上口的歌曲，翻阅着我们

写下的一页页的动人诗篇。大概若干年后，街头的素颜会成为一种向往，

天空再也不会发出那种的信仰。日落前的风景，会是整个天空最美的画面。

如果再坐在那个鬼吹灯之怒晴湘西21集熟悉的位置，摘掉不可或缺的眼镜，也

许天空会变得更蓝、更耀眼。那个慵懒的下午，不明媚的阳光洒在教学楼

对面的房顶上。鬼吹灯之怒晴湘西21集我总是离窗户很远很远，所以视野也只停留

在那个屋顶。

与几年前上二七十二七十二年级的我没有区别，天还是那个蔚蓝的天，我也还是原来

的那个我。只一点，二七十二七十二年级坐在教学楼的最高层，离天的距离很近很近，

近到触手可得的阳光，优雅的落在肩头。