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你现在的位置：首页>>群组>>【I猜电影】>>2017年度个人电影TOP10

2017年度个人电影TOP10

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2018-1-6 23:21:53

      今年相对看片还是比较稳定的一年，虽然有几件大事件的发生但是没有太多影响到看片的计划，一共看了277部影片。要选出top10还真不是很容易的，毕竟每一片子都是不易之作，尽管不少影片部尽如人意，但是有勇气拍出来都还是要值得肯定的嘛。

 

驴得水 (2016)

 


   阳光姐妹淘 써니 (2011)  


秋天的故事 Conte d'automne (1998)


契克 Tschick (2016)


看不见的客人 Contratiempo (2016)


美国甜心 American Honey (2016)


极盗车神 Baby Driver (2017)


卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing (1976)


海边的曼彻斯特 Manchester by the Sea (2016)


底特律 Detroit (2017)


      挑了好久才选出这10部片子来，虽然2017年虽然看了不算多，但是要选出10部来还是很难的一件事。有大众好片，也有爆米花大片，但是电影就是这么一个神奇的东西，他们触动了我就是这么简单。排名不分先后。


特别推荐

泰坦尼克号 Titanic (1997)

    这部片子已经是我每年必看的一部，地位不可动摇。


大闹天宫 (1961)

    国产动画里一座难以逾越的高山，画面和配音简直完美的极致。


本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1578270/blog/8027427/
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新时代好男人的标准是：文能提笔控萝莉，武能床上定人妻。进可欺身压正太，退能提臀迎众基。

楼主

管理员给此话题奖励了3分！
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2018-1-7 10:54:57
消灭零回复，顺便加个分……
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和平至上，我心永宅~
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1 楼

寂静的春天 1236611

寂静的春天

 
 
2018-1-7 12:47:25
^_^
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新时代好男人的标准是：文能提笔控萝莉，武能床上定人妻。进可欺身压正太，退能提臀迎众基。
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麻豆 1578270

麻豆

 
 

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