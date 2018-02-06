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细细咀嚼才发现：这么一个慢悠悠的文艺片其实充满了设计和悬念的布局。

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2018-2-6 17:46:48

从演员到气氛都很平实，逼真的跟生活一样。伊莉莎在卫生间威胁父亲一场戏长镜头真是太精彩了。这都是导演准确的调教所致，换句话说是导演的功力。

众多细节都是经过设计和隐藏的，效果如海明威的“冰山理论”，观众看到的点细细思量后，发现的奥妙更有效用，仿佛连同你作为观众“噢”的一声也包括，这都是导演精细的设计出来的。

作者最常用的技巧：台词说出的谜面是假象，在随后的画面中隐隐的揭示谜底，不一样的真相。

可惜，粗糙的表面下这些设计过的细节要仔细观看才能得到的，我看了评论，大部分文青们没有耐心发现微妙。

比如，

情人电话里和母亲说：对马特（戴着狼面具的孩子）不要太溺爱，让他自己去买面包……这说情人为了和罗密欧约会，把儿子送到了姥姥那看护。但罗密欧追女儿出去的时候，马特分明就在门口，他一直跟踪着伊莉莎的父亲。

砸他们家玻璃的也是马特。片尾，马特向链桥上的孩子扔石头就是证实。

最后，对认为本片没有故事、没情节的朋友提示一下故事结构，作者清晰的表达，而且准确：

1 因为路遇袭击，第一次会考没考好

2 罗密欧为女儿匆忙地准备第二次会考

3 第二次会考怎样？袭击的罪犯是谁？

我也是细细咀嚼才发现，这么一个慢悠悠的文艺片其实充满了设计和悬念的布局。

这三幕都是带着悬念走的， 到了第三幕把前两个疑问交织在了一起，在警察局内外共同解决。

“父亲辛苦准备女儿会考”这条主线与“谁是袭击女儿的真凶”共同交织。

 

结构悬念

开篇悬疑：是谁袭击了伊莉莎？

会不会影响考试？

第二次考试作弊，伊莉莎会不会配合？ 

抓贪官，牵扯到了父亲。

伊莉莎有没有参加考试？

到结尾，又回到谁是犯罪嫌疑人的确认上

在最后半小时两个悬念交差出现。

 

7.5 

毕业会考 (2016)

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毕业会考/Bacalaureat(2016)
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