北京警方破获特大跨境运毒案 运毒嫌疑人被刑拘

近期，北京市公安局在开展“平安行动”中，根据群众举报线索，通过缜密分析、细致侦查、连续作战，成功破获一起特大运输毒品案，抓获犯罪嫌疑人一名，缴获毒品海洛因3.6公斤，斩断了一条从境外途经云南入京的运输毒品通道，及时消除了社会安全隐患。北京青年报记者了解到，今年1至5月，北京市禁毒工作取得显著战果，截至5月底，市公安局共破获毒品犯罪案件417起，抓获毒品犯罪嫌疑人510名，查获吸毒人员2961名，收缴各类毒品12.8公斤。

群众举报牵出跨境运毒大案

今年5月初，海淀公安分局接到海淀网友举报的涉毒线索，获悉有一名丁姓男子准备从境外携带大量毒品入境云南后进京贩卖。获此线索后，为防止涉案毒品流入北京，海淀公安分局高度重视，迅速成立了由主管副分局长牵头的专案组，全力开展案件侦破工作。专案组经过分析研判，逐步摸清并掌握了丁姓男子从境外携带大量毒品入境云南并进京贩卖的违法事实。至此，由一个举报线索牵出的跨境运毒大案浮出水面。

经过前期侦查，警方发现嫌疑人已从境外携带毒品入境云南大理，专案组部署侦查员迅速南下，开展对嫌疑人暂住地的走访调查及摸排工作，并从提供线索的海淀网友处获悉，嫌疑人已离开大理前往昆明。专案组迅速调整部署，增派另一组侦查员前往昆明调查嫌疑人去向，在两地侦查员的密切协同配合下，最终确认了嫌疑人的具体身份，并获得了嫌疑人已把毒品从云南以快递的方式邮寄到了河北一处自提点的重要讯息。

专案组随即组织侦查员前往河北的这处快递包裹自提点提前蹲守布控。5月中旬的一天下午，侦查员发现嫌疑人丁某某出现在自提点领取快递包裹，并驾车快速离开。因当时周围群众较多，为避免发生意外情况，确保群众安全，专案组主动调整抓捕方案，部署多组侦查员继续监视跟踪，寻找有利的抓捕时机。

运毒嫌疑人已被警方刑事拘留

警方在跟踪调查过程中发现，嫌疑人丁某某提货后驾车从河北往北京方向驶去，为避免打草惊蛇，侦查员采用多种方式交替跟踪百余里。后来嫌疑人驾车驶入海淀区一家酒店，进入酒店大堂时，专案组见时机成熟，果断下令收网，侦查员迅速出击将嫌疑人丁某某抓获。

目前，犯罪嫌疑人丁某某已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。

警方经过工作了解到，丁某某今年不到30岁，是黑龙江省人，曾在北京生活，处于无业状态。今年4月份，丁某某到云南打工，从朋友处得知运输毒品可以获取高额利润，便抱着侥幸心理出境购买3.6公斤海洛因随身伪装后带入境内。

丁某某将毒品带入云南境内后，通过邮寄的方式运往河北，本打算提到北京后再找人分销。丁某某没想到的是，从他出境获取毒品的那一刻起，警方已经掌握了他的犯罪线索。根据刑法规定，走私、贩卖、运输、制造海洛因50克以上，将处以15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

北青报记者获悉，为表彰海淀网友在破获此案中发挥的重要作用，海淀公安分局将根据《群众举报涉毒违法犯罪线索奖励办法》有关条款，对举报人发放奖金。

北京市1至5月禁毒工作战果显著

北青报记者了解到，今年以来，市公安局开展各类专项行动，严打毒品犯罪、严查运毒渠道、严管涉毒人员、严查运毒通道，截至5月底，全局共破获毒品犯罪案件417起，抓获毒品犯罪嫌疑人510名，查获吸毒人员2961名，收缴各类毒品12.8公斤。

在禁毒工作方面，北京市公安局开创了特有的“邮、陆、空”堵源截流的工作模式。北京市海关缉私局利用情报预警平台，加强对重点邮路航线的分析研判，着重梳理涉毒重点地区邮件往来密切的邮路航线，强化对邮件的核查检验，1至5月共查获恰特草263公斤。首都机场分局、南苑机场分局等部门，强化日常监管，有针对性地对重点航班、重点群体的预警监测，加强对进出境人员、物品的检查，连续破获3起特大人体藏毒案件，收缴各类毒品海洛因2.8公斤，有效防止了毒品流入北京。

5月初，针对通过飞机、邮寄等方式走私毒品的情况日益高发，禁毒总队还组织北京市海关缉私局进行专题培训，加强对毒品查缉的针对性，有效提升发现查缉毒品的能力水平。