欲出租电瓶“创业” 盗窃百块电池被抓

想开网店专门租电瓶给快递员，但因没资本，王某就偷了上百块电动自行车电瓶，没想到生意还没开张，就被抓。

西城厂桥派出所接到群众举报后，将该男子抓获，系列盗窃案告破，起获被盗电动自行车6辆、自行车1辆，充电器63个，拆散的电动自行车电池100余块。

5月底，民警接到胡先生报案，自己的一辆白色电动自行车被盗，手机定位显示，车应在西黄城根北街附近。

跟着GPS定位，民警来到一片老旧平房区，地理环境复杂，因此GPS也难以找到胡先生的车。民警只得逐一查找，甚至找来梯子登上房顶进行搜索。

民警终于发现一辆白色电动自行车，让胡先生辨认时，自称是车主的王某正巧出门，民警一边等胡先生辨认，一边和王某交谈。虽然胡先生最终确认车不是自己的，但办案经验丰富的民警却发现了王某可疑。

面对民警的进一步追问，王某开始慌张，虽然一口咬定车是自己买的，但却说不清车的来源。民警随即依法检查了王某的出租房，最终在大衣柜里、床铺下发现了大量被拆散的电动自行车电池，并找到了被拆下的胡先生被盗电动自行车的GPS定位器。

此时，王某承认了盗窃电动自行车和电瓶。根据王某的供述，民警在西单图书大厦地下停车场还起获了其藏匿的胡先生被盗的电动自行车。

王某交代，他见快递员使用电动车频繁，于是在2017年9月萌生了一个“创业计划”，开网店，以每月150至200元的价格向快递员出租电瓶。

王某表示，自己平时就爱好修电器及电动自行车，还经常跑到电动自行车店里去学修车，因此逐渐掌握了拆装电动自行车电池的技巧。王某同时交代，每次作案前，他都会提前踩点，并选择连续停放多日的车下手。