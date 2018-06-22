北京市组织拉网式排查整治 坚决刹住私盖大棚房歪风

近日，媒体曝光昌平区崔村镇六合成观光园擅自在农业大棚内违法建设居住屋舍，并包装成“私家农庄”“田园庭院”对外租售。市委市政府对此高度重视、迅速部署。市委常委会专题研究提出明确要求。6月14日，市委书记蔡奇一早赶赴昌平区，现场督察督办大棚房问题整改工作。市委副书记、市长陈吉宁主持召开专题会，布置专项整治方案。蔡奇强调，要牢牢守住耕地保护这条红线，对有关问题立即整改，并举一反三，对任何违法违规占地、改变耕地性质和用途的行为都要严肃查处和纠正，坚决刹住违法违规占地、私盖大棚房歪风。

违规大棚房有一处查处一处

被曝光的六合成观光园占地面积346亩，根据土地承包合同约定，园区内建设日光温室大棚，应该用于种植食用菌、草莓、蔬菜、花卉及其他法律政策许可经营的涉农项目，大棚建设标准需符合当地政府规定的相关设计要求。然而，这里的大棚不仅存在耳房超规模建设、存放生活设施、超面积地面硬化等问题，还都围合封闭，铁门紧锁，形成了独立庭院。按照规定，一处标准农业大棚只允许设置一个面积不超过15平方米的耳房，凡是超出上述标准，擅自改建、扩建或增加生活设施，均系违法建设。

在昌平区督察督办现场，市领导要求，举一反三，以点带面，以儆效尤，全面清理以设施农业为名建设、擅自改变用途的大棚房，有一处查处一处，理直气壮地依法彻底拆除，恢复农田原状。要全面清查农业用地出租合同，针对违规转租、违规使用、违规建设的承租人依法解除合同关系，收回集体土地使用权，发展壮大集体经济。要加强耕地管理，探索实施“村地乡管”机制，建立农业大棚台账，摸清底数，堵塞漏洞。要对农业观光园、休闲园等项目严格把关，对违规违法行为务必整改到位，严防大棚房问题反弹。严禁社会资本和居民占用农田搞违法建设。规土部门要加强执法检查，农委要加强日常监管，各区及相关职能部门要各负其责、相互配合。要建立长效机制，履行好耕地保护责任，真正做到农地农用。

举一反三 全市开展拉网式排查

落实市委市政府部署，相关部门和各区立即行动，重拳整治大棚房。市规划国土委成立专项整治工作专班，充分调动市执法总队、区执法队、乡镇执法分队三级力量，组织拉网式排查。预计7月底前完成入地入棚、“一棚一档”，拍照取证、签字备查，今后还将在此基础上建立全市农业大棚排查工作数据库。针对规土部门筛查提取的农业大棚类点位，有关区正在抓紧逐个排查。

全面排查的同时，有关部门进一步加强重点项目督促整改。截至6月20日，针对国家土地督察北京局督察发现的大棚房，有关区已上报整改到位率达到88.9%。

近期，市农委、市规土委和市农业局还组成联合检查组，抽查了昌平、海淀、门头沟、顺义、延庆、通州、房山7个区的违规大棚整改情况。据市农委介绍，尽管2017年各区全面开展大棚房清理整治工作，有效遏制了违法违规占用耕地和基本农田的现象，但关键环节还没有形成有效的常态化联动机制，设施农业管理台账也不够完善。由于大棚房隐蔽性强，查处难度也更大。市农委已明确市、区、镇设施农业台账管理主责部门，细化台账填报标准，实现所有农业大棚入账管理，并将设施农业项目流转情况纳入管理台账，定期对台账管理进行检查，压实管理责任，建立长效工作机制。

六合成观光园拆除违建逾两万平米

6月15日，昌平区召开日光温室“一棚一档”建档工作部署会，要求对全区所有日光温室进行标号登记，拍照建档，将具体位置、项目名称、建设主体、经营主体、合同约定、经营情况、补贴情况等内容逐一完善到档案中，做到“一棚一档”。

对于问题严重的六合成观光园，崔村镇党委和政府迅速采取行动，截至6月20日，除保留符合标准的79栋日光温室，违法违规日光温室及其他违章建筑已经全部拆除，拆除违法占地的日光温室及其他违章建筑总面积约2.5万平方米，拆除整改产生的各类建筑垃圾已经全部清运完毕，实现场清地平177亩，达到耕作条件，并开始复耕种植玉米13亩。兴寿镇启动了草莓园日光温室环境整治行动，对本地农户和企业、合作社、种植大户温室再次排查梳理，对操作间、地面硬化、围栏等不符合规定的建设立即整改拆除，违规日光温室将于6月底前全部整改完毕。

同时，昌平区还努力完善软性“监管网”，多渠道引导广大群众按规定利用好农业设施。一名长年从事农业大棚生产的农户介绍说，大棚房买卖双方并非对相关政策一无所知，只是谁都不愿意相信最先被查的会是自己，屡禁不绝背后蕴藏着一道并不复杂的算术题，那就是栽种果蔬的年收入远不及大棚房挣钱来得快和省心，根子还在于提升农地保护意识。

4宗违法占地案由市里立案查处

查处整治同时，市区两级纪委监委启动对昌平区六合成观光园违建大棚房问题的责任追究。6月21日，经市委常委会批准，对昌平区委、昌平区政府党组、市规划国土委昌平分局党组、昌平区委农工委、昌平区崔村镇党委等5个党组织和20名相关责任人问责，分别由有管辖权的党组织做出处理。其中给予党内严重警告处分2人，党内警告处分2人，政务记大过处分5人，政务记过处分5人，政务警告处分1人，谈话诫勉问责5人。涉及局级干部2人，处级干部11人，科级干部5人，一般干部2人。

此外，针对部分区大棚房等违法占用耕地和基本农田比较突出的问题，有关部门加大执法力度，将北京六合成农业有限公司违法占地案（昌平区崔村镇）、北京亦庄绿得金种养殖有限公司违法占地案（大兴区青云店镇）、北京星月湖绿色农业科技中心违法占地案（大兴区采育镇）、“川府菜缘”项目违法占地案（昌平区崔村镇）、“春耕秋实”项目违法占地案（昌平区崔村镇）等5个案件作为重点典型案件线索，向市监察委和市公安局进行了“双移送”。同时，对“六合成”、“川府菜缘”、“春耕秋实”、“富景观光采摘园”违法占地案等4起案件由市规划和国土资源执法总队进行了直接立案，形成全面查处清理整治违法违规问题的高压态势。