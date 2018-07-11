北京文化执法大队“扫黄打非”上半年立案2519件

严厉查处恶搞红色经典、抹黑革命英雄、解构歪曲历史的网络文学作品的不法行为，坚决打击网络色情直播……昨天，市文化执法总队召开2018年第二季度文化市场（“扫黄打非”）新闻通气会，今年上半年，市区两级文化执法部门共计检查经营单位12738家次，立案2519件，结案1996件，罚没款共计664.73万元，停业整顿2家次。

据市文化执法总队相关负责人介绍，今年以来，在网络治理方面，加强对网络直播平台监管，对网络直播表演中存在宣扬淫秽色情的直播表演行为坚持零容忍，并探索有效监管手段，追究网络主播责任。开展清理“邪典”视频及游戏产品专项行动，全力保护青少年身心健康，清理“邪典”类视频非法链接210余万条。

进行网络文学专项整治，严厉查处恶搞红色经典、抹黑革命英雄、解构歪曲历史的网络文学作品的不法行为。坚决下架违背社会主义核心价值观的低俗、庸俗、媚俗网络文学作品；严肃处理利用微博、微信公众号、贴吧、论坛等渠道传播低俗内容或通过低俗内容引流等行为。

市文化执法总队还通报了部分典型案例。其中，2018年4月，执法人员根据举报线索，依法对北京某科技有限公司进行检查，发现该单位经营的网络游戏“发财扑克”含有存在宣扬赌博的内容行为。经查，该单位于2018年1月1日至4月1日期间，经营网络游戏“发财扑克”，构成提供含有禁止内容的网络游戏产品和服务的违规行为。市文化执法总队依法对该单位作出没收违法所得536016.14元，罚款30000元的行政处罚。

另外，2018年5月，市文化执法总队执法人员根据举报线索，依法对北京某科技有限公司进行检查，发现该公司于2018年5月21日至6月6日期间，经营网络直播平台的“追梦直播”，其中有六名主播在网络直播表演中存在宣扬淫秽色情的直播表演行为，构成提供含有禁止内容的互联网文化产品的违规行为。市文化执法总队依法对该单位作出没收违法所得人民币295442.78元，罚款人民币30000元的行政处罚。