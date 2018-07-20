客货相撞 受伤乘客起诉索赔

一年多前，在密云京承高速发生了一起严重车祸，一辆大客车与同向大货车发生追尾，事故导致大客车上3人死亡，十余人受伤。事发后，司机王某因交通肇事罪被判处有期徒刑2年，但车祸还引发民事纠纷，12名受伤乘客将客货车实际所有人及保险公司诉至法院，索赔130余万元。昨天上午，该案在密云法院开庭审理。

虽然本案部分受伤乘客获得赔偿，但仍有12名受伤乘客没有与客车及货车所有方达成和解。因此该12名乘客将客货车所有方及保险公司诉至法院，共计索赔130余万元。昨天上午，该案在密云法院开庭审理。记者了解到，王某驾驶的客车，原本计划是从赤峰市开往燕郊。事发当天上午客车由赤峰开出，按原计划应当在下午到达燕郊，但没想到在半路发生了严重车祸。

刘先生是车上乘客之一，他在车祸中受伤。刘先生主张根据事故认定，大货及大客车的保险公司，应分别在商业险限额内根据主次责任予以赔偿，其余不足部分由车辆实际所有人在主次责任比例范围内连带赔偿。因此他要求各被告赔偿其医疗费、误工费、护理费、精神损害抚慰金等共计3万余元。其他乘客也分别提出了类似的诉讼请求。

面对起诉，客车保险公司代理人表示，同意在保险限额内赔偿。但其同时认为，无论是客车货车，均存在安全隐患。“客车有超载情况，货车存在改装等问题。我们认为货车司机应该在这起案件中承担40%的责任。”但货车保险公司代理人认为，货车改装与事故不存在因果关系，因此不应承担过多责任。