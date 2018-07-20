顺藤摸瓜蹲守“老赖” 法院执结一起6年借款纠纷

2018年7月9日下午5时45分，房山法院“执行110”电话响起：“喂，是梁法官吗？我逮着被执行人了，你们赶紧过来！”随着申请人王某紧急致电，执行法官梁法官和唐法官顾不上吃晚饭，立即驱车赶往被执行人现身处，由于被执行人情绪激动不配合法院工作，执行法官依法将其拘留，以拘促执，一起长达6年的借款纠纷案件画上了圆满的句号。

一借一保，法院判决连带责任

2011年4月7日，丁某端向申请人王某借款15万余元，并由其弟丁某峰做担保，双方约定2011年11月30日之前还清全部借款。眼看着过了还款期限，兄弟俩却以各种理由推脱，迟迟不肯偿还债务。申请人王某无奈之下将兄弟俩告上了法庭，最终在法院的调解下双方达成了协议，哥哥丁某端在2012年5月1日之前偿还原告王某全部借款及相应利息，弟弟丁某峰对此承担连带责任。

兄弟俩耍无赖，相互推诿拒履责

拿着一纸调解书，本以为能如愿拿到属于自己的全部钱款，不成想，丁家兄弟俩陆续给付王某两万多元后就开始拒绝履行责任。

“这钱是我哥借的，和我有什么关系！要要钱你去找他！”

“法官，我真的没钱，上有老人需要照料，下有孩子需要抚养，真的没有能力给。”

一个推脱责任，一个哭穷赖账，在案件执行期间，被执行人兄弟俩不仅不配合法院的工作，而且弟弟丁某峰还购买了价值20多万元的小汽车（已被法院查封）。

等待，等待，终于抓到了老赖

5分钟，10分钟……时间一分一秒过去，已经到了晚上7点多，漫长的等待终于有了结果。被执行人丁某峰出现在家门口的一瞬间，蹲守多时的梁法官带领法警警员们立即冲上前，将其逮了个正着。

弟弟被拘留，哥哥无奈来还钱

“欠钱还钱，天经地义，申请人出于好心借给你们自己的血汗钱。你们也应该讲诚信，是不是？你好好想想，欠钱不还已经是老赖了，况且还在执行期间购买小汽车，你的行为已经涉嫌拒执罪了，如果涉及刑事犯罪，后果很严重。”执行法官动之以情，晓之以理。

“我没钱，找我哥吧！”丁某峰依旧不知悔改。无奈之下，梁法官和同事依法将执行人丁某峰送去拘留所。雨后的天气微凉，履行完相关手续，回到单位后已经是晚上11:30。

迫于弟弟被拘留的压力，第二天早上，还没到上班时间，哥哥丁某端就拿着钱款来法院了，并将剩余全部钱款交给了申请人王某。

至此，一起长达6年的执行案件终于画上了圆满的句号。