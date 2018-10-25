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北京网约车和出租车驾驶员资格可相互转换

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2018-10-25 17:53:29

（10月24日）上午，记者获悉，近日市交通委运输管理局发布了《关于优化出租汽车驾驶员从业资格考试有关工作的通告》。通告表示，本市将进一步调整优化出租汽车驾驶员从业资格考试流程。网约车和出租车资格可相互转换，不用转岗考试。

按照精简考试环节、缩短考试周期的原则，通过采取缩短约考时间、方便证件转换、简化上岗注册、实现网上联审等四项措施，进一步调整优化出租汽车驾驶员从业资格考试流程。

据介绍，原出租汽车驾驶员从业资格实操考试采用考核员实车面试方式，考试人数容量较小，考试周期较长。

优化后，实操考试改为使用计算机答题，科目名称改为“营运实务”，与“理论知识”考试一次完成，从约考到完成考试缩短为7个工作日左右。自2018年11月1日起，原实操考试未合格的考生直接参加“营运实务”的计算机考试。

巡游和网约驾驶员相互转换，可直接办理。通告表示，在2016年12月21日出租车新政实施前取得巡游车驾驶员资质的申请人，如拟驾驶网约车运营，根据原操作流程，需参加转岗考试并成绩合格，才能够领到网约车从业资格证件。

优化后，取消转岗考试，已取得巡游车或网约车其中一种从业资格证件的，可持相关证件，直接办理巡转网或网转巡的手续。办理转换证件手续时，驾驶员仍需交旧证领新证，不得同时持有巡游车和网约车从业资格证件。

原取得从业资格证超过3年未申请注册的，要经过岗前考试合格后，才能办理上岗手续。优化后，取消了岗前考试，驾驶员需要重新上岗时，在巡游车企业或平台公司给驾驶员办理注册上岗手续时，提供不少于27学时继续教育的承诺书，且其他条件符合上岗规定的，可直接办理上岗手续。同时，加强事中事后监管，督促经营者履行继续教育驾驶员的主体责任，确保注册上岗的驾驶员符合出租汽车驾驶员资质要求。

原报名参加巡游车驾驶员从业资格考试的申请人，要开具3年无重大责任事故证明等材料。优化后，取消开具3年无重大责任事故纸质证明，申请人在《北京市出租汽车服务管理系统》（cz.bjjtw.gov.cn）录入个人信息进行网上信息联审，合格的申请人可以在网上就近选择受理地点、时间，持相关手续到约考点办理现场确认和预约考试，简化手续，方便驾驶员报名考试。

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