在巴黎过大年 中国年味飘香法兰西

26日，法国巴黎中国文化中心张灯结彩，大红灯笼和中国结交相辉映，年味十足。400余名当地民众喜气洋洋地前来参加一年一度的“走进中心过大年”活动，亲身体验中国春节文化，共庆新春佳节。

“走进中心过大年”是巴黎中国文化中心10余年来一直坚持举办的特别活动，已成为中心学中文的学员及中国文化爱好者的年度盛会。当天活动从下午3时开始，一直持续至晚上10时，其间有不间断的文艺演出、展览、游艺等活动，到场法国民众尽享中国春节的温馨与热闹。

与往年一样，文化中心当天安排了套圈、学包饺子、猜字谜、对春联、学做中国结等众多游艺活动，今年特别增设了围棋体验工坊。蕴含中国思想和中国哲学的“棋”是中国传统四艺之一，吸引不少当地民众现场尝试。他们专注地研习每一步，赢子失子，得失之间或叫好或叹息，气氛热烈。为契合农历猪年春节主题，特邀的法国魔术师在专场表演中“变”出一只只用气球扎的可爱小猪，令孩子们欢呼雀跃。

已学习中文3年的安娜-玛丽·布朗热正在学做中国结，这是她头一回参加过大年活动。“活动太棒了！以前见过中国结，但不知道如何制作，今天第一次尝试，发现并不容易，亲手制作让我更好地理解了中国结代表的‘团结’‘好运’等内涵，明年一定还来中心过大年！”

当天，文化中心还特意安排了两场别开生面的服装走秀表演。10余位青春靓丽的法国模特身着中式传统旗袍和西方经典服饰，服装上的半抽象风格当代绘画作品均由中国旅法艺术家直接绘就而成，巧妙地把中国艺术文化符号融入其中，展现中西文化交融的魅力。

晚上7点开始的传统新春晚会则是中心学员们显露身手的舞台，传统民乐、评剧、朗诵、歌曲等节目逐一登场。最受欢迎的是法国学员表演的评剧《刘巧儿》与《铡美案》经典片段，唱腔韵味浓厚，一招一式惟妙惟肖，引得满堂彩。

“今年学员表演的节目增多，是为了让他们学以致用，有展示机会，”文化中心主任严振全说，“此外，今年还在春节活动中增加了旅游元素，如现场有广东美景图片展、广东文化资源的影像和文字材料等，希望借文化展示推动旅游事业高质量发展。”

“走进中心过大年”是2019年法国“欢乐春节”系列活动之一，巴黎中国文化中心还将与法国里尔市、巴黎七区政府共同举办演出、展览等庆祝中国新年的活动，向法国人民传递中国传统节日的欢乐。