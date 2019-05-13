利用期货交易平台实施诈骗 31名被告人全部获刑

本报讯（通讯员汪宇堂 赵新新）近日，经河南省镇平县检察院提起公诉，林向东等31人电信诈骗案在法院开庭审理并当庭宣判：首要分子林向东和主犯冯某分别被判处有期徒刑十三年，各并处罚金10万元，其他29名犯罪成员分别被判处有期徒刑十二年至二年不等，各并处罚金。

2018年10月3日，镇平县城关镇一期货投资者赵某向当地公安机关报案，称自己被一家电信公司骗了40余万元。公安机关随即立案，并向镇平县检察院通报了这起案件。该院分析后认为，案件背后可能隐藏着一起特大电信诈骗案件，于是，迅即成立办案小组，提前介入，引导侦查，共同研究案件侦破方向、取证难点。警方顺藤摸瓜，一举拿下了这起有组织、懂网络技术、骗术高明的特大电信诈骗团伙。

经查，2017年10月以来，被告人林向东、冯某等6人以实施诈骗为目的，共同出资,以“天下汇、盈泰隆商贸有限公司”名义，聘请被告人周某任业务总监，肖某任财务总监，刘某、陶某等任业务组长（经理），赵某为公司前台，聘请被告人李某等20人为业务员实施诈骗。该公司从其上线方某（另案处理）处购买虚假的外汇期货交易平台，招聘业务员，并租用网络服务器开展诈骗活动。

业务员进入公司后，周某负责对新员工进行“话术”培训，培训合格后的员工，由公司配发包含四五个业务微信的工作手机，林向东将这些业务微信号通过各大门户网站发布高额投资回报的虚假广告上万条，引诱被害人加业务员的微信。

被害人被骗到该虚拟平台投资后，业务员将被害人投资情况层报给组长（经理），组长再层报给公司股东林向东等人，因该虚假外汇期货交易平台独立运行，且后台数据随时可控，林向东等人通过控制该虚假交易平台数据实现被害人小额投资的高额回报，引诱被害人加大投资，被害人加大投资后，业务员再将被害人投入资金情况层报给组长（经理），组长层报给股东林向东等人，林向东等人直接通过控制该虚假交易平台后台数据，将客户投资调整为全部亏损，被害人在虚假平台投入的资金流向诈骗团伙专用账户，以达到非法占有被害人钱财的目的。

该犯罪团伙以被害人损失额为盈利点，并以每名业务员发展客户的损失额的10%给业务员提成，每组业务员把每月完成50万元的诈骗额作为目标，当月诈骗额超过50万的小组，以本组全体成员诈骗总额的5%给本组组长提成，其余诈骗赃款扣除运营成本之后，由各股东分。经查，从2017年10月至2018年10月，查明该犯罪团伙共诈骗26起，被害人涉及河南、四川、上海等全国16个省市区，诈骗金额达500余万元。

办案检察官提醒投资者，不要轻信天上飞来的发财机会；炒股、炒期货要去正规的营业场所办理，网络虚拟交易万不可相信；要学习和了解网络金融知识，在投资前要充分了解平台和网站的合法性和诚信度，不要轻易投注；擦亮眼睛，别让骗子得逞了！（通讯员 汪宇堂 赵新新）