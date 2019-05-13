文明对话能够帮助我们重新认识自己

“文明之间的对话有两个作用：既能帮助人们了解他国文化与本国文化的差异，也能帮助人们重新认识自身。”法国香波堡景区负责人让·德奥松维尔赴中国参加亚洲文明对话大会前在法国香波堡接受新华社专访时这样说。

德奥松维尔说，在世界不稳定因素增多、贸易冲突不断的背景下，讨论文明和文化意义尤显重大。“法国高度重视世界多极化、文化地位平等原则和文化多样性。中国举办亚洲文明对话大会极为重要，法国对此高度关注。”

德奥松维尔认为，各国文化之间差异客观存在，需要不断交流和对话，以实现不同文明和谐共处。“我在游览中国园林时，除了不懂语言，也不了解园林艺术思想，必须认真阅读文字介绍或找导游；同样，中国游客参观凡尔赛宫或者香波堡，也很难一下子了解其中的文化思想。因此，文明之间的对话特别重要。”

德奥松维尔告诉记者，25年前他随法国代表团访华时看到中国小学生背诵有着上千年历史的古诗词，这给他留下深刻印象。在他看来，法国文化更多是以有形的建筑和实物形式传承，但在中国，文化还通过古代语言、诗歌、文学传承无形精神。“中国文化独一无二之处，就是完整地保留和延续了自身的历史。”

2010年，德奥松维尔被任命为法国卢瓦尔河畔著名古迹香波堡景区的负责人。香波堡于16世纪由法国国王弗朗索瓦一世下令修建，1981年被列入联合国教科文组织世界文化遗产名录。

德奥松维尔介绍，香波堡是法国重要文化遗产，也是法国乃至欧洲形象代表。2015年，香波堡和中国颐和园签订友好合作协议。目前，双方在古迹保护、修复、开发以及人才培养、科研、可持续旅游等方面展开了非常深入的交流与合作。

由于工作需要，德奥松维尔几乎每年都要去一次中国。他发现，石头是中国古典园林中基本的造园要素。“中国人对从湖底打捞上来的石头进行巧妙布置和设计，从而完成对自然和世界的重新认识，这让我非常吃惊。通过对石头的加工，体现出中国文化对风、湖、河、海诗一般的理解，这种智慧是中国独有的。”

“法国人非常尊重中国悠久的历史文化。法国人、欧洲人都希望更深入地了解古老的中华文明。法中文化合作就是两种文明不断对话的过程，这是自然而然的结果。”德奥松维尔说。