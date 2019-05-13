网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>首都网警>>“两岸关系与民族复兴”座谈会在北京举行

“两岸关系与民族复兴”座谈会在北京举行

加入收藏

2019-5-13 14:18:01

海峡两岸关系研究中心与中华青雁和平教育基金会13日上午在北京举办“两岸关系与民族复兴”座谈会。中共中央台办、国务院台办主任刘结一，中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱及两岸各界人士约100人出席。

 

　　与会人士围绕“两岸关系与民族复兴”主题及携手推进中华民族伟大复兴、维护巩固两岸关系和平发展政治基础、深化两岸融合发展、促进两岸青年交流、共同弘扬中华优秀传统文化等议题深入交换意见，开展对话协商，达成多项积极共识，提出如下共同倡议：

 

　　一、携手实现民族复兴。实现中华民族伟大复兴是两岸同胞共同的梦。在民族复兴进程中，台湾同胞不应缺席，也不会缺席。两岸同胞携手同心，推动两岸关系朝着正确方向前进，为共圆民族复兴之梦而不懈奋斗。

 

　　二、巩固共同政治基础。坚持“九二共识”、反对“台独”是两岸关系和平发展的政治基础。过去这些年两岸关系实践充分表明，坚持这一基础，两岸关系就能不断发展，两岸同胞利益福祉就能不断增进。当前台海形势复杂严峻，两岸有识之士应倍加珍惜、维护巩固这一基础，加强交流互动和对话协商，共同维护两岸关系和平发展与台海和平稳定大局。

 

　　三、深化两岸融合发展。大陆方面继续率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，持续推动落实惠及台胞台企的“31条措施”，不断推出新的惠台利民举措；积极推进两岸经济合作制度化，努力推动两岸应通尽通，打造两岸共同市场，壮大中华民族经济；支持台湾企业转型发展，参与大陆“十三五”规划、“一带一路”建设等；推动两岸教育、科技、医疗卫生等领域合作，让两岸同胞特别是台湾同胞在两岸交流合作中有更多获得感、荣誉感、幸福感。

 

　　四、加强两岸基层交流。支持认同“九二共识”的台湾有关县市、团体和人士与大陆深化交流合作；扩大台湾农渔产品在大陆销售，包括利用上海进博会等平台，进一步畅通渠道，增加便利，直接惠及基层农渔民；加强两岸旅游业合作，向大陆民众推广台湾特色旅游产品，提供更多更好服务；推动两岸社区、村镇、妇女、工会、民俗、宗亲等多面向交流，加深两岸基层民众相互了解，增进同胞亲情，拉近心理距离。

 

　　五、促进两岸青年交流。为台湾青年来大陆发展创造更好条件，持续优化环境，积极搭建平台；充分发挥海峡两岸青年就业创业基地和示范点作用，支持台湾青年来大陆实习、就业、创业，鼓励两岸青年团结友爱、携手打拼；丰富两岸青年交流合作形式，增进两岸青年彼此了解和友谊，为两岸青年共享机遇、共谋发展提供更多便利，创造更多机会，帮助台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦。

 

　　六、深化两岸文化交流。推动两岸同胞共同传承和弘扬中华优秀传统文化和伟大民族精神，开展形式多样、内容丰富、意涵积极向上、两岸同胞广泛参与的文化交流活动，反对各种名目的“去中国化”“文化台独”行径，增进两岸同胞中华文化认同和中华民族认同，促进心灵契合。

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
首都网警 20739

RSS订阅

首都网警

2名成员1201个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:0分

 