“两岸关系与民族复兴”座谈会在北京举行

海峡两岸关系研究中心与中华青雁和平教育基金会13日上午在北京举办“两岸关系与民族复兴”座谈会。中共中央台办、国务院台办主任刘结一，中国国民党前主席、中华青雁和平教育基金会董事长洪秀柱及两岸各界人士约100人出席。

与会人士围绕“两岸关系与民族复兴”主题及携手推进中华民族伟大复兴、维护巩固两岸关系和平发展政治基础、深化两岸融合发展、促进两岸青年交流、共同弘扬中华优秀传统文化等议题深入交换意见，开展对话协商，达成多项积极共识，提出如下共同倡议：

一、携手实现民族复兴。实现中华民族伟大复兴是两岸同胞共同的梦。在民族复兴进程中，台湾同胞不应缺席，也不会缺席。两岸同胞携手同心，推动两岸关系朝着正确方向前进，为共圆民族复兴之梦而不懈奋斗。

二、巩固共同政治基础。坚持“九二共识”、反对“台独”是两岸关系和平发展的政治基础。过去这些年两岸关系实践充分表明，坚持这一基础，两岸关系就能不断发展，两岸同胞利益福祉就能不断增进。当前台海形势复杂严峻，两岸有识之士应倍加珍惜、维护巩固这一基础，加强交流互动和对话协商，共同维护两岸关系和平发展与台海和平稳定大局。

三、深化两岸融合发展。大陆方面继续率先同台湾同胞分享大陆发展机遇，持续推动落实惠及台胞台企的“31条措施”，不断推出新的惠台利民举措；积极推进两岸经济合作制度化，努力推动两岸应通尽通，打造两岸共同市场，壮大中华民族经济；支持台湾企业转型发展，参与大陆“十三五”规划、“一带一路”建设等；推动两岸教育、科技、医疗卫生等领域合作，让两岸同胞特别是台湾同胞在两岸交流合作中有更多获得感、荣誉感、幸福感。

四、加强两岸基层交流。支持认同“九二共识”的台湾有关县市、团体和人士与大陆深化交流合作；扩大台湾农渔产品在大陆销售，包括利用上海进博会等平台，进一步畅通渠道，增加便利，直接惠及基层农渔民；加强两岸旅游业合作，向大陆民众推广台湾特色旅游产品，提供更多更好服务；推动两岸社区、村镇、妇女、工会、民俗、宗亲等多面向交流，加深两岸基层民众相互了解，增进同胞亲情，拉近心理距离。

五、促进两岸青年交流。为台湾青年来大陆发展创造更好条件，持续优化环境，积极搭建平台；充分发挥海峡两岸青年就业创业基地和示范点作用，支持台湾青年来大陆实习、就业、创业，鼓励两岸青年团结友爱、携手打拼；丰富两岸青年交流合作形式，增进两岸青年彼此了解和友谊，为两岸青年共享机遇、共谋发展提供更多便利，创造更多机会，帮助台湾青年来大陆追梦、筑梦、圆梦。

六、深化两岸文化交流。推动两岸同胞共同传承和弘扬中华优秀传统文化和伟大民族精神，开展形式多样、内容丰富、意涵积极向上、两岸同胞广泛参与的文化交流活动，反对各种名目的“去中国化”“文化台独”行径，增进两岸同胞中华文化认同和中华民族认同，促进心灵契合。