北京地铁结对帮扶门头沟区清水镇 勠力同心促增收

百花山、龙门涧、清水花谷、梁家庄村精品民宿......近日，一幅幅、一段段门头沟区清水镇的自然风光、特色农产品、精品民宿的照片视频相继投放到北京地铁站台灯箱和车载电视，吸引了众多市民乘客的关注，点燃了大家前去旅游的热情。

据了解，清水镇地处首都西部深山区，虽然自然生态资源禀赋良好，但长期以来受交通、煤炭产业退出等因素制约，村集体经济相对薄弱，农民收入相对较低，是门头沟区低收入帮扶任务较繁重的乡镇之一。北京市地铁运营有限公司作为清水镇椴木沟村“第一书记”的派出单位和结对帮扶单位，为了认真贯彻落实北京市委、市政府《关于推进低收入农户增收及低收入村发展的意见》的要求，进一步深化结对帮扶工作，“五一”节前，北京地铁利用自身优质的媒体资源为清水镇自然风光、特色农产品和精品民宿进行了集中一个月的公益宣传。





绿水青山就是金山银山。“五一”假期清水镇聚灵峡、百花山、龙门涧等多个景区游客数量激增，这里的旅游资源和得天独厚的生态环境受到了广大市民青睐，这也得益于北京地铁投放了大量“京西之巅·魅力清水”形象宣传公益广告，为清水镇生态旅游产业发展、带动低收入农户增收奠定了坚实基础。据统计，2019年“五一”期间仅清水镇的洪水口民俗旅游村日均接待游客就达1800余人次，家家爆满，全村旅游收入达50余万元，让老百姓得到了实实在在的实惠。

据悉，2018年以来，北京地铁公司已经连续两年利用自身媒体资源免费为清水镇进行公益宣传。北京地铁相关负责人表示，低收入帮扶系列宣传活动是践行国有企业社会责任的具体体现。在打赢低收入帮扶攻坚战的决胜阶段，北京地铁将“咬定青山不放松”，按照党中央、市委的决策部署，在新起点上再出发，进一步履行好社会责任，充分发挥国有企业在打赢帮扶攻坚战中的重要作用，不遗余力地帮扶低收入地区增强造血功能，提升自我发展能力，为率先全面建成小康社会作出新的更大贡献。