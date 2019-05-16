教育帮扶 阿尔山的孩子们上北京名校

“没想到，我的孩子也能上北京名校。”谈起女儿就读的学校，初一年级（2）班于卉馨的妈妈乐得合不拢嘴。2018年6月，阿尔山一中正式挂牌成为北京二中阿尔山分校。自此，阿尔山市的孩子在家门口就能享受到北京的优质教育资源。

二中退休校长徐杰

签下三年教育帮扶合同

阿尔山市，是内蒙古自治区兴安盟西北部的一座边陲小城，年均气温仅-3.2℃，冰雪期长达7个月，最冷时气温低至-40℃左右。由于历史原因，当地教育欠账多、人才匮乏等问题日渐凸显，越来越多的家长选择将孩子送到呼和浩特等大城市读书，生源不断流失。

响应国家“扶贫攻坚”号召，东城区教委前后6次与阿尔山市教委开展调研互访。2018年6月，双方签订了教育对口帮扶框架协议，北京市第二中学与阿尔山一中签订合作办学协议书；同年8月，阿尔山一中正式挂牌成为北京二中阿尔山分校，东城区教师研修中心阿尔山基地在阿尔山市揭牌落成。随后，二中教育集团6名干部教师组成教育帮扶团，常驻阿尔山分校，与当地教师协作开展百余项教育教学工作，对阿尔山分校进行“造血式帮扶”。

63岁的执行校长徐杰是此次教育帮扶团的领队。在出发之前，有很多人劝他，到了颐养天年的年纪，就别去偏远地区支教了。这位倔强的老校长非但没反悔，反而还签下了为期三年的教育帮扶合同。“我们有责任将更好的教育带给阿尔山的孩子。”

作为一名有着丰富经验的老校长，徐杰深知，要想生源“回流”，光有“硬件”还不够，提升“软件”才是关键。他从学校管理开始抓起，对行政班子大刀阔斧改革。其中，初中、高中原来由两位主任分管，互不交叉。徐杰力主合二为一，由一名教学主任负责，这样一来，初高中衔接更加合理。同时，他把原来分散的部门统筹规划起来，成立了校务办公室，协调运作学校的整体工作。“老师们遇到问题就知道该找谁，该向谁反映，大大提高了学校行政办公的效率。”

英语教师董霜

师徒结对传授独门绝技

在阿尔山分校的教室里，经常能看到后排坐着的听课教师——这是二中教育集团为加强对教学过程的监控，向所有支教教师提出的要求：要深入课堂听课，听常态课、推门课，及时与教师交流反馈。

担任教学副校长的刘丽烨从柜子里搬出了四本厚重的听课本。自从来到阿尔山，她已经走遍了各科教室，认真记录下每一堂课的听课内容，并写下综合评价，为授课老师提供改进意见与建议。“等到离开的时候，我会将所有笔记留下，让更多老师都能用得上。”

“师徒结对”也是阿尔山分校从“输血”迈向“造血”的重要一步。来自二中教育集团的董霜是一名高中英语老师。7年前，她前往新疆和田支教。这次，她来到了阿尔山分校，担负起高三年级的教学重任。去年，她接到了一项新任务——与刚毕业的赵艺老师“师徒结对”。每次赵艺上课，董霜必去旁听，记录下哪里讲得好，哪里还可以再延伸，课后再细说给徒弟听。

有一次，班上的一名学生打瞌睡，被赵艺点名后，学生当着全班同学的面顶撞了她。强撑到下课，赵艺跑到董霜面前大哭了一场。借此机会，董霜向她传授了与学生的沟通技巧，同时也建议她从改变教学方式入手，激发学生学习英语的兴趣。怎么做才有效果？董霜向赵艺传授了自己的“独门绝技”——让学生利用网络APP为动画片、电影配音。在班上试验后，效果出奇地好，学生们相互比着谁的发音更标准、谁的语调更自然，课上再也没人睡觉了。

“能有北京的师傅带我，是我的荣幸。她教授给我的不仅仅是教学理念和工作方法，还有成为一名优秀人民教师应当具备的素养，这是我一生的财富。”谈到师傅的帮助，赵艺很动情。

德育副校长马清原

“包公色”换来21个社团

每周三下午，德育副校长马清原都要早早来到运动场，因为这是社团固定的活动时间。“刚来时，看到这里宽阔的运动场、即将竣工的篮球馆，我很兴奋。”马清原回忆道，完备的场地让他萌生出开办社团的想法，“再加上学校有很多多才多艺的老师，可以充分发挥他们的特长，帮助孩子培养多方面的兴趣爱好。”

为了实现自己的想法，马清原顶着太阳跑遍了校内校外的所有场地，皮肤被高强度的紫外线晒得黝黑，同事们戏称他是“包公色”。但是，功夫不负有心人。如今，学校社团活动从无到有：写作、书法、唐诗选读、管乐、足球、美术、剪纸等21个社团活动全面展开，学生可自主报名选择，并由老师进行现场专业指导。

值得一提的是，为了让阿尔山的孩子们与北京的孩子一样，感受到科技与优秀传统文化的魅力，二中教育集团还将3D打印、科技创客、京剧社团引入阿尔山分校，并邀请北京的专业老师到校指导学生训练。此外，学校还为社团学生搭建了实践与展示的平台：开学典礼上，3D打印社团向全校师生展示了科技创新成果；全体教职工大会成了学生展示歌曲、乐器、诗朗诵的舞台。

除了社团，学校的系列活动也多了起来。本学年，阿尔山分校围绕“筑梦想 养习惯”主题，开展了八月迎新规划月、九月礼仪规范月、十月法制安全月、十一月读书文化月、十二月冰雪运动月和一月考试总结月等系列教育活动。同时，根据学校实际情况，举办了“体育节”、“文化节”、“冰雪节”三节活动，组织学生参加田径运动会、篮球赛、速滑比赛、趣味雪轮胎拉力赛等。

慢慢地，孩子们变了，家长们也变了，从观望到关注再到更多的期待。“本地的学生能够在家门口享受到优质的教育资源，这是阿尔山孩子们的福气。”有家长由衷地感慨道。 本报记者牛伟坤 通讯员武欣