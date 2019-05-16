北京5G基站年底前破万

2019年1月20日，北京大兴国际机场航站楼。资料图片/新京报记者 陶冉 摄

顺着北京的中轴线一路向南，在距离天安门46公里的大兴，形如凤凰的北京大兴国际机场已昂然挺立，今年9月30日以前，大兴机场将正式投入运营，“凤凰”即将展翅腾飞。2017年2月23日，习近平总书记来到新机场建设工地考察，他强调，新机场是国家发展一个新的动力源。

过去一年间，北京大兴国际机场正向着习总书记的指示稳步迈进：航站楼外立面装修工程全面完成、提前19天完成校飞、转场投运及“一市两场”航班时刻资源配置方案正式公布，到2025年，大兴国际机场日均航班量将达到1570架次，基本实现7200万人次旅客年吞吐量的目标。大兴机场的校飞经验也将在研讨总结后在全国推广，并以此作为程序校飞的新起点。

工程建设

创造多个世界“第一”

从北京大兴国际机场破土动工的那一刻起，随着施工进度的展开，机场的数个“第一”逐渐跃然纸上：它挑战了机场航站楼隔震支座施工的世界级难题、成为世界首次高铁下穿机场航站楼、世界最大的采用隔震支座的机场航站楼、世界最大的无结构缝一体化航站楼……更重要的是它将成为国际上首个双层到达和出发的航站楼。

目前，机场航站楼外立面装修工程全面完成，室内装修工程已完成85%以上，机电管线及设备安装总体完成85%。北京城建集团新机场主航站楼项目经理李建华介绍，3月30日，航站楼核心区单系统将调试完成；4月30日，室内装修将基本完成；5月开始消防调试验收；6月中旬进行质量竣工验收；6月30日工程竣工。

大兴机场航站楼有东南、东北、西南、西北、中南方向的五座指廊工程，从空中看形如凤凰展翅。航站楼目前正在进行最后施工，今年9月30日以前启用，旅客们将可通过五指廊登上飞机启程。

最大维修机库很“环保”

截至目前，北京大兴国际机场所有配套机库工程全部完成结构施工。亚洲最大的维修机库——南航北京大兴国际机场基地1号机库，以及东航基地机库完成封顶，正在进行后期施工。为配合大兴机场校飞，两个机库工地周边用围挡进行遮挡。

虽为亚洲最大的维修机库，其用钢量却十分“环保”。北京建工南航基地工程1号机库技术负责人董巍表示，考虑到1号机库的结构，采用了“地面拼装、局部吊装+整体提升”的施工方法。项目团队首先用吊车将各个拼装单元在机库地面上对应的投影位置进行组装，并先期将西侧边桁架吊装就位，随后再利用提升支架将完成拼装的屋架整体提升。

由于机库紧邻机场跑道，为确保未来飞机起降高度安全，机库采用了全国首创的“W形斜桁架”屋盖结构体系。桁架是一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构，桁架杆件主要承受轴向拉力或压力，从而能充分利用材料的强度，在跨度较大时可比实腹梁节省材料，减轻自重和增大刚度，而W形的优势是最大限度地节约用钢量。经过测算，如果不采用W形斜桁架体系，用钢量至少达到10000吨，而现在的提升量只有7200吨。

投运保障

多部门协作力保校飞

1月22日，北京大兴国际机场迎来首架校验飞机的降落。负责此次校飞的中国民航校飞中心副主任魏刚在接受记者采访时多次表示，大兴机场的校飞是一项重大的政治任务，“习近平总书记说新机场是‘重大标志性工程’，所以不单是我们校飞中心，所有民航系统的人员都早已在为大兴机场的投运做准备。”

在校飞中心一楼大厅，有一面宣传展板，上面标注着大兴国际机场校飞的起止时间，在这时间表的上面则是习近平视察新机场时做出的指示：“新机场是首都的重大标志性工程，是国家发展一个新的动力源，必须全力打造精品工程、样板工程、平安工程、廉洁工程。”

在这项国家任务面前，大兴机场的首秀——飞行检验备受关注。魏刚说，针对此次校飞，民航局至少开过六七次协调会，而校飞中心与大兴国际机场开会的次数连他自己也数不清了。

“大兴经验”将成新起点

2月24日，北京大兴国际机场提前19天完成校飞，这意味着大兴国际机场飞行程序和导航设备具备投产通航条件，并可以申请模拟机试飞和飞机现场试飞。

魏刚说：“通过大兴机场的校飞，我们积累了很多经验。当然，每条跑道在校飞的时候出现了一些难点需要攻关，这些我们都已经全部解决了。”魏刚表示，校飞中心准备通过北京大兴机场的校飞，将校飞的组织结构、工作流程、校飞方法，以及与各单位的协调和管理等方法推向全国，“因为这将是整个校飞体系管理的里程碑。”

魏刚介绍，除了飞行校验，校飞中心还对大兴机场进行程序校飞。魏刚解释，程序校飞是基于导航设备的飞行程序校验，“飞行程序包含的面很广，以大兴机场为例，还包括首都机场、石家庄机场、天津机场等，区域内飞行程序都是相关联的，所以所有程序都需要做出相应改变和调整。”

魏刚介绍，大兴机场的程序校飞是体系化、区域性的校验，而以前机场的程序校飞是机场的单方面的校飞，“我们想在3月底召开全国性质的校飞研讨会，通过研讨会总结大兴机场的校飞经验，推向全国，也以此作为程序校飞全新的起点。”

■ 关注

“一市两场”格局将成型

2018年12月28日，首都国际机场全年旅客吞吐量首次突破1亿人次，也成为全球第二个年旅客量突破一亿人次的机场，它也是国内最繁忙的机场。然而按照当初的设计方案，首都国际机场3个航站楼的旅客吞吐量为8550万人次。“超容”的首都国际机场近年来屡屡面临航班时刻紧张、各类运行保障资源不足的矛盾。

北京大兴国际机场的建成无疑将为繁忙的首都国际机场“减负”。不过，一座城市两个机场如何合理分配航班资源一直是社会各界关注的重点。习近平总书记在视察大兴国际机场时提出这样的问题：“北京两个机场如何协调?”“京津冀三地机场如何更好形成世界级机场群?”

今年1月份，民航局公布方案，大兴国际机场投入运营后，东航、南航将搬入大兴机场，并将其作为主基地航空公司，东航集团、南航集团、首都航空等公司将转场投运至北京大兴国际机场运营。

国航为北京首都国际机场的主基地航空公司，中航集团、海航、大新华航等公司保留在北京首都国际机场运营。此外，除中国邮政航空可在两机场运行外，其他国内航空公司可在北京首都国际机场或北京大兴国际机场任一机场运行。

新京报记者 吴婷婷