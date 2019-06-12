网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>首都网警>>北京市鼓励企业招收长期失业青年做学徒

北京市鼓励企业招收长期失业青年做学徒

加入收藏

2019-6-12 18:14:52

本报讯（记者代丽丽）面向16至35岁失业一年以上青年，本市将实施“青年就业启航计划”帮扶失业青年就业。

　　据了解，在该计划中，16至35岁失业一年以上青年统称“长期失业青年”。为此，本市将建立实名信息数据库，每月定期登记失业或无业求职的长期失业青年信息，推送至职业介绍服务系统，与办理求职登记的长期失业青年信息汇总形成实名信息数据库。针对这些青年，“青年就业启航计划”将实施就业援助和针对性就业指导等服务。

　　各级公共就业服务机构将为有就业指导需求的长期失业青年制定《就业启航计划书》，组成以启航导师为核心的专门服务团队，会同相关部门为其提供就业指导、职业技能培训、创业培训、岗位推荐、跟踪回访等针对性就业帮扶。对就业意愿不足的将加强就业指导，提供相应的心理调适等求职就业准备支持服务；对有就业意愿但技能不足的，将推荐实施针对其本人情况的职业培训项目；对有创业需求且具备创业素质的，将为其推荐创业机构信息，帮助其做好创业准备；对通过市场渠道难以实现就业且符合本市有关规定的，可通过公益性岗位予以托底安置。

　　相关部门鼓励企业积极招收长期失业青年成为新型学徒，符合条件的给予补贴。鼓励长期失业青年单位就业后积极参加技能培训，取得国家职业资格证书或相应技能等级证书的，可按规定享受技能提升补贴。

(责编：尹星云、鲍聪颖

--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
首都网警 20739

RSS订阅

首都网警

2名成员1322个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:0分

 