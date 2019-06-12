北京市鼓励企业招收长期失业青年做学徒

本报讯（记者代丽丽）面向16至35岁失业一年以上青年，本市将实施“青年就业启航计划”帮扶失业青年就业。

据了解，在该计划中，16至35岁失业一年以上青年统称“长期失业青年”。为此，本市将建立实名信息数据库，每月定期登记失业或无业求职的长期失业青年信息，推送至职业介绍服务系统，与办理求职登记的长期失业青年信息汇总形成实名信息数据库。针对这些青年，“青年就业启航计划”将实施就业援助和针对性就业指导等服务。

各级公共就业服务机构将为有就业指导需求的长期失业青年制定《就业启航计划书》，组成以启航导师为核心的专门服务团队，会同相关部门为其提供就业指导、职业技能培训、创业培训、岗位推荐、跟踪回访等针对性就业帮扶。对就业意愿不足的将加强就业指导，提供相应的心理调适等求职就业准备支持服务；对有就业意愿但技能不足的，将推荐实施针对其本人情况的职业培训项目；对有创业需求且具备创业素质的，将为其推荐创业机构信息，帮助其做好创业准备；对通过市场渠道难以实现就业且符合本市有关规定的，可通过公益性岗位予以托底安置。

相关部门鼓励企业积极招收长期失业青年成为新型学徒，符合条件的给予补贴。鼓励长期失业青年单位就业后积极参加技能培训，取得国家职业资格证书或相应技能等级证书的，可按规定享受技能提升补贴。

(责编：尹星云、鲍聪颖