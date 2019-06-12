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北京大兴国际机场航班全方位更省时

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2019-6-12 18:20:08

距离北京大兴国际机场全面建成竣工还有20天。昨天，记者从南航在北京举行的新闻通气会上了解到，南航在大兴的基地项目将于6月30日与大兴机场同步竣工，于9月底同步投入使用。届时，南航将作为最大的基地航空公司全面进驻北京大兴国际机场，从南方和华东方向进出大兴的航班，空中飞行、地面滑行阶段，相比首都机场，可累计节省时间30至40分钟；旅客进出机场时间也更短，从进大兴机场候机楼到登机仅需约20分钟，与首都机场T3航站楼相比，可节约近40分钟。

南方华东方向航班

可少飞15分钟

“大兴机场位于北京大兴与河北廊坊交界，地理位置和空域结构决定了其独特优势。”南航运行指挥中心副总经理胡海青介绍说，大兴机场起飞降落不需经过北京市区，不用绕行，遇到雷雨大风等天气时更容易改航，减少航班延误和取消率；同时，大兴国际机场三纵一横的跑道从不同飞行方向布局，可根据风向调整使用的跑道。

南航方面介绍，从首都机场迁移至大兴机场后，进出京航班时间都将大大缩短。从南方和华东方向进出大兴的航班，相比首都机场，空中飞行时间可节约15至20分钟。

同时，根据大兴机场跑滑布局，跑道距离停机位很近，飞机无论从哪一条跑道起降所需的地面滑行时间都能最短，相比首都机场，飞机地面滑行时间再节省15至20分钟。“加上空中飞行节约时间，南航从南方和华东方向进出京航班在飞行、滑行阶段可累计节省30至40分钟。”胡海青说。

国际国内中转

仅需60分钟

不仅节约飞行时间，在大兴机场，旅客进出机场也更快捷、中转衔接时间也更短。

大兴国际机场航站楼采用了最先进的国内出发/到达混流设计。借助航站楼、停车楼、轨道交通、行车道等组成完善的零距离换乘综合交通枢纽，旅客出站后步行1至2分钟即可在B1层办理国内值机、行李托运和安检，流程简洁，实现无缝垂直换乘。凤凰展翅的外形，五条指廊中心放射的设计方式，可以更好地缩短旅客的步行距离。

搭乘大兴机场国际航班的旅客，从进候机楼到登机仅需约20分钟，与首都机场T3航站楼相比，可节约近40分钟。大兴国际机场MCT（最短中转衔接时间）设计水平世界领先。南航进驻大兴机场后，国际转国内和国内转国际均仅需60分钟，与首都机场T3航站楼相比，可分别节约时间1小时和30分钟。

南航介绍，有望首批在大兴机场推出航班行李直挂服务，也就是说，购买南航联程机票在大兴机场中转，旅客无需提取行李，可直接换乘下一个航班；南航还将推出自助值机、自助托运、刷脸登机及行李全流程跟踪等服务。

到2025年投入

超200架飞机

在北京大兴国际机场，南航集团将拥有40%的时刻资源（不包括旗下的四川航空、河北航空），承担起北京大兴国际机场40%航空旅客业务量，成为北京大兴国际机场时刻资源份额最大、航班网络覆盖最广、旅客承运数量最多的主导性基地航空公司。此外，东航集团拥有30%的时刻资源，其余航空公司合计拥有30%的时刻资源。

据了解，按照发展规划，到2025年，南航预计在北京大兴国际机场投入飞机超过200架，日起降航班超过900班次。

目前，南航在大兴各基地项目建设和转场投运准备工作已经进入冲刺阶段，将建成亚洲跨度最大的机库、亚洲最大的运行控制中心和亚洲最大的航空食品生产基地。

其中，机务维修设施项目的1号机库，跨度达405米，可同时容纳2架空客A380、3架波音777及3架窄体机，或同时容纳12架320系列窄体客机，是亚洲跨度和单体建设规模最大的机库；航空食品设施项目，日产能10万份、高峰日产能18万份，可满足大兴国际机场运营初期全部航食需求。本报记者 董禹含

(责编：尹星云、鲍聪颖)

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